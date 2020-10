Samsung Galaxy Tab A7 Test: Lohnt es sich?

Mit einem UVP-Preis von ab 223 Euro dürfte das Samsung Galaxy Tab A7 zu den beliebtesten Android-Tablets des Jahres gehören. Verglichen mit dem Vorgänger hat es einen schnelleren Prozessor, ein neues Display, vier Lautsprecher und aktuelle Software. Einige Premium-Funktionen fehlen aber. In diesem Test erfahrt ihr alles, was ihr über das Galaxy Tab A7 wissen müsst.

Display: Ein 10,4 Zoll Bildschirm

Während die letzten paar Galaxy Tab A Tablets ein 10,1 Zoll großes Display hatten, bekommen wir mit dem Galaxy Tab A7 von 2020 einen 10,4 Zoll großen TFT Bildschirm. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein IPS-Panel ist, aber die Blickwinkel sind weit genug und die Farben schauen gut aus. Es hat eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixel und damit ist es zwar nicht so scharf wie das Galaxy Tab S7, aber auf jeden Fall scharf genug.

Insgesamt gesehen halte ich es für ein sehr gutes Display für diese Preisklasse. Von der Qualität her ähnelt es sehr dem Galaxy Tab A 10.1 T510 vom letztem Jahr. Wenn man die beiden nebeneinander legt, sieht man aber, dass das neue etwas größer ist.

Mit dem Galaxy Tab S6 Lite habe ich das Display auch verglichen. Das ist ein teureres Mittelklasse-Tablet mit S Pen und es hat ebenfalls ein 10,4 Zoll Display. Zwar sind die Auflösung und die Schärfe identisch, doch ist das S6 Lite etwas heller. Im Vergleich dazu ist mir auch ein Blaustich beim A7 aufgefallen.

Der Bildschirm ist vollständig laminiert. Und es hat ein Widevine Level 1. Das bedeutet, dass man Netflix und andere Streaming-Anbieter mit HD-Auflösung schauen kann. Bei den Konkurrenten ist das oft nicht so.

Vier Lautsprecher

Zum Filme schauen ist dieses Tablet recht gut geeignet, denn es hat vier Lautsprecher – jeweils zwei an den kürzeren Seiten. Das ist großartig, denn bei dem Vorgänger hatte ich bemängelt, dass man dort keine echte Stereo-Trennung hört. Dort saßen die beiden Lautsprecher an der gleichen Seite. Aber diesmal kommt der Ton eindeutig von zwei Seiten.

Verglichen mit teureren Tablets wie dem iPad Pro und dem Galaxy Tab S6 Lite, ist vor allem der Bass nicht so stark und der Ton ist nicht ganz so angenehm. Aber für ein günstiges Tablet ist der Sound gut.

Stift Support: Kein S Pen

Das Galaxy Tab A7 unterstützt nicht den S Pen. Ich kann es also nicht empfehlen, wenn ihr mit einem Tablet handschriftliche Notizen aufschreiben möchtet. Klar, ihr könntet euch einen generischen Stylus für kapazitive Touchscreens kaufen. Und für kleine Kinder, die nur aus Spaß herummalen möchten, ist das okay. Verglichen mit aktiven Stiften sind die aber ziemlich schlecht. Wer gerne Zeichnet oder Notizen aufschreibt, wird davon enttäuscht sein.

Eine Überraschung ist das nicht, denn kein Tablet in dieser Preisklasse unterstützt einen aktiven Stift, ich mache Samsung also keine Vorwürfe. Aber ich wurde bereits unzählige Male gefragt, welchen Stylus ich für den Vorgänger empfehlen kann. Und die Antwort ist: Keinen. Das ist auch hier so.

Hardware und Leistung

Das Samsung Galaxy Tab A7 wird mit einem Qualcomm Snapdragon 662 Prozessor ausgeliefert, der von 3GB RAM und 32GB oder 64GB internem Speicher unterstützt wird. LTE ist auch eine Option.

Mir gefällt, dass wir nun 3GB RAM bekommen, denn noch vor einem Jahr hatten Tablets wie dieses nur 2GB. Ich wünsche mir aber noch weitere Speicheroptionen. Ich habe das 32GB Modell, da es derzeit das einzige auf Lager ist. Und wenn man viele Spiele installiert, ist das auf Dauer sehr wenig. Für einige wäre eine 128GB-Version super, vor allem da man keine Apps oder Spiele auf eine MicroSD auslagern kann.

Auf dem Papier ist die Leistung hervorragend. In Benchmarks wie Geekbench 4 und 5 schneidet es ähnlich gut ab wie das teurere Galaxy Tab S6 Lite. Und es ist deutlich schneller als das Galaxy Tab A 10.1 vom letzten Jahr. Die Grafikleistung ist in Benchmarks wie 3D Mark und dem Geekbench 4 Compute Test ebenfalls deutlich besser. Aus irgendeinem Grund schneidet es aber beim Geekbench 5 Compute Test nicht gut ab.

Ich wollte auch ein Video in Adobe Premiere Rush rendern, doch ist dabei immer ein Fehler aufgetreten. Woran das liegt weiß ich nicht.

Spiele Test

Nun, die reale Leistung ist für diese Preisklasse ebenfalls sehr gut. Ihr könnt PUBG Mobile mit ausgeglichener Grafik spielen und das läuft super. HD Grafik kann man jedoch nicht auswählen, das ist schade. Schön ist aber, dass ich Call Of Duty mit sehr hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen konnte.

Andere Games wie Mortal Kombat, Car X Highway und Badland Brawl laufen ebenfalls gut. Letztendlich könnt ihr also nahezu jedes Spiel spielen. Nicht immer mit bester Grafik, aber das meiste sollte laufen.

Das meiste, aber nicht alles. Ich habe versucht Fortnite zu installieren und das geht, obwohl eine Meldung erscheint, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Die Performance von Fortnite ist gerade so akzeptable, wenn man die Grafik auf „Mittel“ stellt, und recht gut mit niedrigster Grafik. Ich habe es aber nie geschafft eine Runde zu Ende zu spielen, da es vorher immer abstürzte. Und an schlechten Tagen habe ich auch nur 1 FPS erlebt.

Eine große Überraschung ist das nicht, denn Fortnite ist sehr anspruchsvoll. Es hat mich gewundert, dass es überhaupt läuft. Auf den meisten günstigen Tablets kann man es nicht installieren. Und manchmal läuft es ziemlich lange – aber da es so oft abstürzt, macht es kein Spaß.

Normale Apps wie Google Chrome, Netflix, Gmail, Microsoft Office, YouTube und Samsung Notes laufen gut. Die Leistung ist für Office-Aufgaben und Surfen im Internet super. Klar, nicht so gut wie bei Premium-Geräten. Aber es ist schnell genug – vor allem für den Preis.

Einfaches Multitasking ist auch möglich. So konnte ich YouTube auf einer und Chrome auf der anderen Seite offen haben und das geht größtenteils flüssig. Darüber kann man sogar eine dritte App als Pop-Up öffnen. Und solange ihr keine sehr anspruchsvollen Anwendungen benutzt, geht das auch ordentlich. Allzu starkes Multitasking ist aber eh nicht möglich, da der Samsung DeX Desktopmodus nicht unterstützt wird.

Design und Verarbeitung

Ich finde das Design des Samsung Galaxy Tab A7 schaut schick aus. Es hat dünne, schwarze Displayrahmen und besteht größtenteils aus Metall und ist nur 7mm dick. Mit 476g ist das Gewicht in Ordnung und Samsung bietet es in Grau, Silber und Gold an.

Nicht alles ist Metall. Es gibt eine Abdeckung aus Kunststoff für die Antennen. Und aus irgendeinem Grund gibt es eine Art Ausschnitt für den Kopfhöreranschluss, der nicht hübsch ausschaut. Aber abgesehen davon fühlt es sich wie teurere Konkurrenten an.

An den Seiten gibt es einen Einschaltknopf, Lautstärkeregler, den Kopfhöreranschluss, sowie einen MicroSD-Kartenslot. Apps konnte ich nicht auf die MicroSD installieren, aber andere Dateien kann man natürlich dort speichern. Zwischen zwei der vier Lautsprecher sitzt ein USB C Port. Es ist ein USB 2.0 Anschluss, ihr könnt also vieles Zubehör wie auch Festplatten anschließen. Externe Bildschirme werden aber nicht unterstützt.

Kamera

Auf der Rückseite hat das Tablet eine 8-Megapixel Kamera, mit der man solide Fotos und Videos aufnehmen kann. Nichts großartiges, aber ausreichend. Die 5-Megapixel Frontkamera gefällt mir. Die Qualität ist nur in Ordnung. Mir gefällt aber, dass die Webcam in der Mitte platziert und nicht wie bei anderen Tablets an der Seite sitzt. Das ist für Videochats besser.

Wer möchte kann das Tab A mit der Webcam auch per Gesichtserkennung entsperren. Bei gutem Licht funktioniert das super, doch im Dunkeln geht es gar nicht. Und da es keinen zusätzlichen Tiefensensor hat, ist die Gesichtserkennung nicht so sicher. Aber da es keinen Fingerabdruckleser gibt, ist das die einzige Art es ohne PIN oder Passwort zu entsperren. Um den Bildschirm einzuschalten, reicht es, wenn ihr zwei Mal darauf tippt. Das funktioniert zusammen mit der Gesichtserkennung super.

Software: Android 10

Auf dem Galaxy Tab A7 läuft ab Werk Android 10 und darauf liegt die OneUI in Version 2.5. In der Vergangenheit haben Galaxy Tab A Tablets meistens zwei große Updates bekommen. Sofern Samsung das nicht ändert, dürfte es zukünftig also Android 11 und 12 bekommen. Aber ich spreche nicht für Samsung und kann nichts versprechen.

Mit der OneUI wird das Interface im Vergleich zu vanilla Android recht stark angepasst. Aber mir gefällt es, da es nicht so überladen wie früher wirkt. Tatsächlich schaut die Oberfläche aufgeräumt aus und läuft flüssig. Und die zusätzlichen Features von Samsung sind meistens tatsächlich nützlich.

Praktisch ist beispielsweise, dass man Apps in frei beweglichen Fenstern öffnen kann. Und auch ohne Stift ist Samsung Notes eine gute Notizen-App, die auch hier gut funktioniert. Interessant ist auch, dass man mit der OneUI-Suche auch in Netflix und Spotify suchen kann.

Es gibt noch viele weitere Funktionen wie einen Blaulichtfilter, einen Darkmode und sogar ein Kindermodus, der Samsung Kids heißt.

Manche der Funktionen von Samsungs Premium-Geräten fehlen aber. So gibt es kein Samsung DeX Desktopmodus, die Air Commands für den S Pen fehlen und es gibt auch kein Dock, das man wie beim Tab S7 von der Seite hervorziehen kann.

Akkulaufzeit

Wenn man ein HD Video bei YouTube mit maximaler Helligkeit streamt, hält der Akku 7,5 Stunden. Läuft ein HD Video lokal bei mittlerer Helligkeit in einer Endlosschleife, hält das Tablet bis zu 11,5 Stunden.

Samsung Galaxy Tab A7 Test: Mein Fazit

Also, das ist das Ende meines Samsung Galaxy Tab A7 Tests. Kann ich es empfehlen? Ja, natürlich kann ich das. Ich halte das Preis/Leistungsverhältnis des Galaxy Tab A7 für sehr gut, genauso wie letztes Jahr beim Vorgänger. Klar, es ist nicht perfekt und viele Premium-Funktionen wie ein Fingerabdruckleser, Samsung DeX und eine offizielle Tastatur fehlen. Aber für nur 223 Euro bekommen wir eine gute Leistung, ein brauchbares Display, aktuelle Software und sogar vier Lautsprecher.

Nochmal, wenn ihr ein Highend-Gerät sucht, werdet ihr natürlich enttäuscht sein. Wer aber ein günstiges Tablet zum Surfen im Internet, für Netflix und YouTube sucht, dürfte damit glücklich sein. Die meisten Spiele laufen auch gut und es ist für Videochats ebenfalls geeignet.

Schauen wir uns einige Alternativen an.

Wenn ihr etwas mehr Geld ausgeben möchtet und einen aktiven Stift braucht, solltet ihr euch das Samsung Galaxy Tab S6 Lite anschauen. Die Leistung ist ähnlich, doch ist das Display etwas heller und der S Pen ist inklusive und funktioniert wunderbar.

Das Apple iPad 8 ist ebenfalls eine spannende Alternative. Klar, es ist teurer, aber die Leistung ist deutlich besser. Wenn ihr ein Spiele-Tablet sucht, bekommt ihr hier ein richtig gutes Preis/Leistungsverhältnis. Aber wenn ihr den Apple Pencil und die Tastatur mit einrechnet, wird es deutlich teurer. Ein günstiger Konkurrent ist es also nicht.

Nun, wenn ihr Geld sparen möchtet, könnt ihr euch das Amazon Fire HD 10 anschauen. Das Display ist sehr ähnlich und die Leistung ist schwächer, für Spiele aber ausreichend. Je nach Angebot könnt ihr so um die 50 Euro oder mehr sparen. Dafür müsst ihr den Google Play Store aber selbst installieren.

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 T510 vom letzten Jahr ist weiterhin ein gutes Tablet. Wenn ihr das schon habt, lohnt es sich nicht zu upgraden. Und falls ihr ein gutes Angebot findet, kann es weiterhin eine gute Wahl sein. Aber von nun an halte ich das Galaxy Tab A7 für die beste Wahl, wenn ihr ein günstiges aber gutes Budget-Tablet sucht.

