Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 ab sofort in Deutschland auf Lager

Das im Juli vorgestellte Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 ist ab sofort in Deutschland auf Lager. Viele gängige Onlineshops haben das Tablet mit den Produktnummern SM-T290 und SM-T295 bereits gelistet. Während es bei Amazon erst ab dem 1. September ausgeliefert wird, ist es bei Saturn und MediaMarkt direkt seit heute verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei nur 159 Euro.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 bei* Amazon Saturn MediaMarkt

Wie bei einem UVP-Preis von nur 159 Euro zu erwarten, bekommen wir mit dem Galaxy Tab A 8.0 2019 eher schwache Hardware. Das ist bisschen schade, denn in Asien ist bereits vor Monaten ein Galaxy Tab A 8.0 2019 mit S Pen (Test) erschienen, das deutlich besser ausgestattet ist. Dafür kostet die S Pen Version aber auch gut das Doppelte.

Für einfache Aufgaben dürfte die Leistung des SM-T290 dennoch ausreichen. So bekommen wir einen Qualcomm Snapdragon 429 Prozessor, dem 2GB RAM und 32GB interner Speicher zur Seite stehen. Das 8 Zoll große IPS-Display hat nur eine einfache HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel. In diesem Punkt steht es also gleichauf mit dem Amazon Fire HD 8 (Test), das deutlich günstiger ist.

Zu den weiteren Features gehören 8 und 2 Megapixel Kameras, WLAN, Bluetooth 4.2 und optional LTE. Es hat einen normalen Kopfhöreranschluss, einen MicroSD-Kartenslot und einen 5100mAh starken Akku. Das Betriebssystem ist Android 9 Pie mit Samsungs hauseigener One UI.

Das Galaxy Tab A 8.0 2019 bringt 347g auf die Waage und ist 8mm dünn. Schade finde ich, dass es über einen Micro-USB Anschluss aufgeladen wird.

Ich habe mir das Tablet bereits bestellt, ein Testbericht folgt also so schnell wie möglich. Das große Galaxy Tab A 10.1 2019 (Test) hatte mir richtig gut gefallen, doch hier bin ich skeptisch. Eine FullHD-Auflösung und ein etwas flotterer Chipset würden es spannender machen. Nun, typisch Samsung werden die Preise sicherlich flott fallen. Und für so ab 130 bis 140 Euro klingt die Hardware dann schon interessanter. Aber mal sehen.