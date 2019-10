Samsung Galaxy Tab A 8.0 Zubehör: Tastaturen und Hüllen, die ich nutze

Das Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T290 ist zwar ein günstiges Tablet, für den Preis von unter 160 Euro aber ein sehr solides. Ich benutze es gerne und deswegen stelle ich euch auch das Zubehör vor, das ich mit dem Tablet verwende. Dazu gehören Hüllen, Tablet Ständer, Bluetooth Tastaturen und eine MicroSD-Karte. Legen wir los.

NIDOO 8 Zoll Tablet Hülle

Die NIDOO 8 Zoll Tablet Hülle ist für so ziemlich jedes 7 bis 8 Zoll großes Tablet geeignet. Mir gefällt das Design sehr und ich mag auch, dass es noch eine zweite Tasche für kleines Zubehör gibt. Innen ist sie mit einem sehr weichen Stoff ausgelegt, welches das Tablet gut schützen sollte. Laut Hersteller ist die Hülle wasserdicht, das habe ich aber nicht getestet. Die NIDOO 8 Zoll Tablet Hülle kostet nur 12 Euro.

Fintie Hülle für Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

Ich habe mir zusätzlich noch die Fintie Schutzhülle für das Galaxy Tab A 8.0 geholt – noch bin ich mir nicht ganz sicher welche ich final nutzen werde. Die Fintie Hülle schützt das Tablet von allen Seiten, auch die Rahmen, und hat entsprechende Lücken für die Anschlüsse, Kameras und Lautsprecher. In der Hülle kann man das Tablet in diversen Winkeln aufstellen. Und vorne gibt es noch eine kleine Tasche, in der man ein paar Geldscheine oder Karten aufbewahren kann. Diese Fintie Hülle kostet rund 13 Euro.

Jelly Comb Bluetooth Tastatur

Zusammen mit diesem Samsung Tablet habe ich auch begonnen eine faltbare Jelly Comb Bluetooth Tastatur auszuprobieren. Da man sie zusammenklappen kann, ist sie zum Mitnehmen sehr kompakt, aber trotzdem sind ausgeklappt die Tasten groß genug, um damit angenehm zu schreiben. Ich brauchte allerdings gut eine Stunde, um mich an die Lücke zwischen den beiden Seiten zu gewöhnen. Meine ersten Erfahrungen sind gut, aber lange habe ich sie noch nicht getestet. Trotzdem scheint sie für ein 8 Zoll Tablet gut geeignet zu sein. Die Jelly Comb Tastatur kostet rund 28 Euro.

Microsoft Universal Mobile Tastatur

Die Microsoft Universal Mobile Tastatur habe ich hingegen schon seit über zwei Jahren. Sie funktioniert mit so ziemlich jedem Tablet, die Akkulaufzeit ist sehr lang und ein Ständer ist in den Deckel eingebaut. Die Tastatur selbst ist in etwa so groß wie die offiziellen Tastaturen für 10 Zoll Tablets. Man kann sich aber schnell daran gewöhnen, ich habe mit der schon weit über 100.000 Wörter geschrieben. Die Microsoft Universal Mobile Tastatur kostet rund 41 Euro.

U Green Tablet Ständer

Ein günstiger, einfacher, aber sehr stabiler Ständer ist der U Green Tablet Ständer. Der kostet rund 10 Euro und besteht komplett aus Kunststoff. Trotzdem nutze ich ihn bereits seit Mitte 2017 und er funktioniert noch immer ausgezeichnet.

Einfaches USB 2.0 OTG Adapterkabel

Das Galaxy Tab A 8.0 hat leider noch einen MicroUSB-Anschluss, ihr könnt also kein USB A oder C Zubehör ohne Adapter verwenden. Ich benutze mit dem Tablet ein ganz einfaches USB 2.0 OTG Adapterkabel, das ich schon seit unzähligen Jahren habe, ich weiß gar nicht mehr woher. Aber diese Kabel sind sehr günstig und funktionieren in der Regel alle. Ich habe ein ganz einfaches für rund 3 Euro verlinkt. Damit könnt ihr USB Zubehör wie Kartenleser, Festplatten oder Mäuse anschließen. Es wird übrigens so ziemlich jede Maus unterstützt.

SanDisk Extreme 128GB MicroSD

Wenn euch die 32GB Speicher des Tablets nicht ausreichen, könnt ihr den mit einer MicroSD-Karte erweitern. Ich habe eine 128GB SanDisk Extreme MicroSD-Karte, die viel Speicherplatz bietet und nicht allzu teuer ist. Sie kostet rund 28 Euro. Ihr könnt aber so ziemlich jede MicroSD mit dem Tablet benutzen.