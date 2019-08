Samsung Galaxy Tab S6 vorgestellt: Das sind die neuen Features

Es ist endlich soweit. Samsung hat am 31. Juli ein neues High-End Tablet vorgestellt, das Samsung Galaxy Tab S6 heißt und der Nachfolger des Galaxy Tab S4 ist. Richtig, ein Galaxy Tab S5 wird es nicht geben, doch wird das Galaxy Tab S5e als Mittelklasse-Tablet weiterhin angeboten. Das Galaxy Tab S6 ist das hochwertigste Tablet von Samsung und es erscheint am 30. August in Deutschland. Die günstigste Version mit WLAN, 6GB RAM und 128GB Speicher kostet 749 Euro.

Auf den ersten Blick ähnelt das Galaxy Tab S6 sehr den Vorgängern. Vorne gibt es wieder keine physischen Buttons. Spannend ist aber, dass diesmal unter dem Display ein Fingerabdruckscanner sitzt. Dieses Feature kennen wir schon von einigen Smartphones und es ist das erste Mal, dass wir es in einem Tablet sehen. Sehr schön.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ähnelt dem Galaxy Tab S5e. Es ist nur 5,7mm dünn und bringt 420g auf die Waage. Samsung bietet es in den Farben „Mountain Grey“, „Cloud Blue“ und „Rose Blush“ an – oder einfach: Hell Blau, Rosa und Grau.

Neu ist, dass auf der Rückseite zwei Kameras mit einer Auflösung von 13 und 5 Megapixel sitzen. Es ist eine Weitwinkelkamera und wie bei vielen Smartphones kann man dank der zweiten auch Aufnahmen mit einem unscharfen Hintergrund aufnehmen. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 8 Megapixel. An den Seiten sitzen wieder vier AKG Lautsprecher.

S Pen und Tastatur Cover kosten extra

Man kann das Galaxy Tab S6 wieder mit dem S Pen Stylus bedienen. Der deutschen Pressemitteilung entnehme ich allerdings, dass der Stift diesmal nicht inklusive ist. Zumindest wird ein separater Preis von 59,90 Euro genannt.

Der Stift unterstützt 4096 Druckstufen und wird per Bluetooth mit dem Tablet verbunden. Dadurch kann man mit dem Stylus nicht nur zeichnen und schreiben, sondern das Tab S6 mit dem S Pen auch fernsteuern. Beispielsweise um Multimediainhalte zu steuern oder Selfies aufzunehmen.

Spannend ist, dass der Stift wie beim iPad Pro per Induktion aufgeladen wird. Dafür gibt es auf der Rückseite eine Mulde, in die man den Stylus legt. Das sieht interessant aus.

Wie üblich sind wieder viele Software-Features für den S Pen vorinstalliert. Besonders spannend ist, dass man die Transparenz der Notizen-App anpassen und über andere Apps legen kann. So kann man beispielsweise mit dem Stift ein Bild abzeichnen.

Ein weiteres Zubehör ist das Samsung Book Cover Keyboard. Das ist eine Tastaturhülle, die zusammengeklappt die Vorder- und Rückseite schützt. In die Tastatur sind ein Touchpad und ein frei beweglicher Ständer eingebaut. Das Tastatur Cover kostet 179,90 Euro extra.

AMOLED Display und Snapdragon 855

Das Samsung Galaxy Tab S6 hat offenbar das gleiche 10,5 Zoll Super AMOLED Display des Vorgängers. Es bietet eine sehr hohe Auflösung von 2560 x 1600 Pixel und dürfte schön scharf aussehen. Darunter sitzt diesmal ein aktueller Qualcomm Snapdragon 855 SoC, dank dem das S6 das schnellste Android-Tablet auf dem Markt sein dürfte.

Käufer können zwischen einer Version mit 6GB RAM und 128GB Speicher, sowie zwischen 8GB RAM und 256GB internen Speicher wählen. Einen MicroSD-Kartenslot ist vorhanden. Außerdem unterstützt das Tablet WLAN ac, Bluetooth 5.0 und optional 4G LTE. Es gibt einen USB Typ C Port, jedoch keinen Kopfhöreranschluss.

Ab Werk ist Android 9 Pie inklusive der One UI vorinstalliert. Neben den neuen S Pen Features hat Samsung auch den DeX Desktopmodus verbessert. So kann man nun leichter zwischen DeX und der normalen Oberfläche wechseln.

Vorbestellungen starten am 15. August in Deutschland. Wie gesagt, die günstigste Version startet bei 749 Euro. Wer auch LTE, 6GB RAM und 256GB Speicher haben möchte, muss 899 Euro auf den Tisch legen. Der S Pen kostet 59,90 Euro und die Tastaturhülle 179,90 Euro. Wer ein einfaches Book Cover sucht, kann zusätzlich 69,90 Euro ausgeben.