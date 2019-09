Samsung Galaxy Tab S6 Zubehör, Tastaturen, Hüllen: Meine Empfehlung

Das Samsung Galaxy Tab S6 (Test) ist das beste Android-Tablet des Jahres. Viele Eigenschaften wie Display, Leistung und S Pen sind großartig, doch es ist auch richtig teuer. Es lohnt sich also eine solide Hülle zu kaufen. Und wenn ihr mit eurem Tablet arbeiten möchtet, braucht ihr noch mehr Zubehör.

Samsung Galaxy Tab S6 bei* Amazon

Nun, dies ist das Zubehör, das ich für das Samsung Galaxy Tab S6 empfehlen kann.

Übrigens, ich habe all dieses Zubehör selbst gekauft und nutze vieles bereits seit über einem Jahr. Bis auf wenige Ausnahmen ist das meiste auch sehr preiswert.

ELTD Hülle fürs Galaxy Tab S6

ELTD Hülle fürs Galaxy Tab S6 bei* Amazon

Es gibt eine offizielle Hülle von Samsung für das Galaxy Tab S6 und die schaut super aus, doch war die mir zu teuer. Ich habe mir stattdessen eine ganz einfache Hülle von ELTD geholt. Mit einem Preis von rund 9 Euro ist die ziemlich günstig, macht aber genau das, was sie soll. Das Tablet ist von allen Seiten geschützt und es gibt entsprechende Lücken für die Lautsprecher und Buttons. Hinten ist auch Platz frei für den S Pen.

Nun, die Hülle ist sehr einfach gehalten, macht aber was sie soll. Man kann das S6 damit auch aufstellen und es sind Magneten eingebaut, sodass das Display sich automatisch einschaltet, wenn man die Hülle öffnet. Es gibt zahlreiche ähnliche Hüllen bei Amazon und die dürften alle ausreichend sein.

KIZUNA Tablet Hülle

KIZUNA Tablet Hülle bei* Amazon

Ich benutze eine KIZUNA Tablet Hülle mit fast jedem 10 Zoll Tablet, das ich teste. Ursprünglich habe ich die nur gekauft, weil ich das Design mochte. Doch sie ist gut verarbeitet und funktioniert super. Ihr könnt das Tablet inklusive der ELTD Hülle dort drin aufbewahren und es ist sogar noch etwas Platz frei. Wenn ihr eine enge, passgenaue sucht, ist die KIZUNA nichts für euch. Aber ich habe gerne etwas mehr Platz für Zubehör wie Kopfhörer und anderes. Die KIZUNA Tablet Hülle kostet rund 13 Euro.

Lamicall Tablet Ständer

Lamicall Tablet Ständer bei* Amazon

Der Lamicall Tablet Ständer eignet sich wunderbar, wenn ihr einen soliden und stabilen Stand für zu Hause sucht. Er besteht aus Aluminium und hat Gumminoppen, damit das Tablet keine Kratzer bekommt. Ihr könnt hier den Winkel beliebig anpassen und es gibt sogar ein Loch im Ständer, durch das ihr ein Ladekabel ziehen könnt, wenn ihr es in der Hochkantansicht aufstellt. Es ist ein super Ständer, um mit dem Tab S6 Filme zu schauen, doch er ist auch gut geeignet, wenn ihr eine Tastatur und Maus anschließt, um etwas zu arbeiten. Ich habe rund 17 Euro bezahlt.

UGreen Tablet Stand

UGreen Tablet Ständer bei* Amazon

Wenn ihr einen kleineren, leichteren Stand zum Mitnehmen sucht, kann ich den UGreen Tablet Ständer empfehlen. Zwar besteht der aus Kunststoff, ist dafür aber sehr leicht und ist trotzdem gut gebaut. Meinen habe ich bereits seit gut zwei Jahren und er funktioniert noch immer einwandfrei. Aktuell kostet er rund 10 Euro.

Samsung Keyboard Book Cover: Die offizielle Tastatur

Samsung Keyboard Book Cover bei* Amazon

Nun, meine Meinung zum Samsung Keyboard Book Cover ist zweigeteilt – das ist die offizielle Tastaturhülle von Samsung. Sie kostet 179 Euro, ist also ziemlich teuer. Das Tastatur Cover besteht aus zwei Teilen. Die Rückseite des Covers ist etwas seltsam, denn sie wird nach dem Saugnapfprinzip mit einem klebenden Material auf die Rückseite des Tablets gesetzt. Mir gefällt dieses Design überhaupt nicht, Magneten wären eleganter gewesen. Positiv ist hingegen, dass ein Schutz für den S Pen und ein Klappständer eingebaut ist. Dadurch kann man das Galaxy Tab S6 auch ohne die Tastatur aufstellen.

Die Tastatur selbst wird über einen magnetischen Anschluss verbunden. Zwar fühlt sie sich nicht sehr hochwertig an, da alles aus Kunststoff besteht, doch funktioniert die Tastatur gut. Mir gefällt auch, dass ein Touchpad eingebaut ist, denn eine Maus wird in Android und insbesondere in Samsung DeX gut unterstützt. Eine Maus ist sehr nützlich, wenn man schnell arbeiten möchte.

Also, ich kann die offizielle Samsung Tastaturhülle nicht empfehlen, wenn ihr sie nur gelegentlich mal nutzen würdet. Dafür ist sie zu teuer und diese Saugnapftechnik gefällt mir nicht. Möchtet ihr hingegen häufig mit eurem Galaxy Tab arbeiten, ist es vermutlich die beste Wahl. Vor allem, wenn ihr oft unterwegs seid. Man bekommt immerhin eine Schutzhülle, einen Klappständer und eine Tastatur in einem – und muss nichts separat aufladen.

Microsoft Universal Mobile Tastatur

Microsoft Universal Mobile Tastatur bei* Amazon

Wenn ihr eine günstigere Tastatur für Unterwegs sucht, kann ich die Microsoft Universal Mobile Tastatur empfehlen. Es ist meine Lieblings-Mobile-Tastatur und ich benutze sie bereits seit über zwei Jahren und sie funktioniert ausgezeichnet mit fast jedem Tablet. Die Akkulaufzeit ist lang und in den Tastaturdeckel ist eine Ständerfunktion eingebaut. Wissen solltet ihr aber, dass sie etwas kleiner als eine normalgroße Tastatur ist. Man muss sich etwas daran gewöhnen.

Nun, ihr müsst die Tastatur separat aufladen. Aber ich halte sie für eine gute Alternative zum offiziellen Cover. Sie ist deutlich günstiger. Aktuell kostet sie rund 40 Euro.

Logitech K380

Logitech K380 bei* Amazon

Die Logitech K380 ist eine sehr gute Desktoptastatur, die nicht so gut zum Verreisen geeignet ist, sich aber sehr gut auf einem Schreibtisch macht. Sie funktioniert mit so ziemlich jedem Tablet und ist eine sehr beliebte Bluetooth Tastatur. Diese ist normalgroß. Interessant zu wissen ist aber auch, dass so ziemlich jede Tastatur mit dem Galaxy Tab S6 funktioniert. Wenn ihr bereits eine habt, könnt ihr vermutlich die nutzen. Die Logitech K380 kostet knapp unter 40 Euro.

Logitech Marathon M705 Maus

Logitech M705 Maus bei* Amazon

Ihr könnt so ziemlich jede Maus an das Tablet anschließen. Auch hier gilt also, dass wenn ihr bereits eine habt, ihr vermutlich die nutzen könnt. Ich nutze die Logitech Marathon M705 Maus, denn die habe ich auch für mein Notebook und andere Tablets. Sie funktioniert super. Aber wie gesagt, die, die ihr bereits habt, sollte auch gehen. Die Logitech M705 kostet knapp unter 30 Euro.

TUTUO USB C Stick

TUTUO USB C Stick bei* Amazon

Ihr könnt an das Galaxy Tab S6 komplexe USB C Hubs anschließen, um beispielsweise auch externe Monitore zu nutzen. Das mache ich jedoch nur zu Testzwecken, nicht für mich privat. Ich benutze stattdessen oft einen einfachen USB C Stick, nämlich den TUTUO USB C Stick, der einen USB Typ A Anschluss und SD Kartenleser in einem Stick vereint. Der ist klein, sehr einfach und günstig – und funktioniert seit Jahren super. Er kostet rund 10 Euro.

SanDisk Extreme 128GB MicroSD-Karte

SanDisk Extreme 128GB MicroSD bei* Amazon

Das Samsung Galaxy Tab S6 hat einen MicroSD-Kartenslot und das bedeutet, dass ihr so ziemlich jede MicroSD mit dem Tablet benutzen könnt. Die meisten sollten gut funktionieren. Ich habe die SanDisk Extreme 128GB MicroSD und die verwende ich immer für meine Tests. Die kostet derzeit 28 Euro.

Samsung Ladedock

Samsung Ladedock bei* Amazon

Wer das Galaxy Tab S6 vor dem Verkaufsstart vorbestellt hatte, bekam das offizielle Ladedock kostenlos dazu. Nun, deswegen konnte ich es ausprobieren. Es ist letztendlich nur ein Ladedock, das an ein USB C Netzteil angeschlossen wird. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr das Tablet draufstellen und es wird aufgeladen. Auf dem Display des Tablets wird dann die Uhrzeit angezeigt und es gibt einige weitere Funktionen. So könnt ihr darauf dann auch etwas Zeichnen oder kurze Notizen für andere Familienmitglieder hinterlegen. Nunja, die Ladestation kostet rund 60 Euro. Ganz ehrlich, ich hätte es mir nie gekauft, wenn es nicht kostenlos wäre. Aber vielleicht bietet es ja genau das, was ihr sucht.