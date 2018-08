Super-Deal: Chuwi Hi9 Pro Spiele-Tablet für kurze Zeit nur 112,44 Euro

Bereits vor gut einer Woche habe ich das Chuwi Hi9 Pro vorgestellt, das ein neues 8,4 Zoll großes Spiele-Tablet aus China ist. Obwohl es ein 2K-Display, einen Deca-Core Prozessor, Android 8.0 Oreo und eingebautes 4G LTE hat, ist es mit einem UVP-Preis von 159 Euro sehr günstig. Doch zum Verkaufsstart ist das China-Tablet nun bis zum 12. August noch günstiger. Bei dem Import-Händler GearBest kostet es bis zum Ende der Woche nur 121,10 Euro. Update: Mit dem Gutscheincode GB$TAHI9PRO kostet es sogar nur 112,44 Euro. Update Ende.

Chuwi Hi9 Pro bei* GearBest

Somit gibt es aktuell einen Rabatt von 24% und darauf den Rabatt mit dem Gutscheincode. Ich weiß nicht, wie lange der gültig ist. Die Stückzahl ist auf jeden Fall begrenzt. Aktuell sind noch 154 Exemplare des Chuwi Hi9 Pro verfügbar und es sind fast 50% ausverkauft. Insgesamt sind also nur 300 Exemplare reduziert, danach wird der Deal möglicherweise nicht mehr angeboten.

Anscheinend ist das Tablet auch recht bald verfügbar. Laut der Produktseite von GearBest wird es bereits zwischen dem 10. und 14. August verschickt, wenn man es heute bestellt. Vor wenigen Tagen war noch vom September die Rede.

Das ist das Chuwi Hi9 Pro

Das Chuwi Hi9 Pro hat einige spannende Features. So hat das 8,4 Zoll große Display eine 2K-Auflösung mit 2560 x 1600 Pixel und es ist laminiert. Diese Auflösung hat auch das gut doppelt so teure Huawei MediaPad M5 8 (Test).

Zur weiteren Ausstattung gehören 3GB RAM, 32GB Speicher und ein MediaTek Helio X20 Deca-Core Prozessor. Die Leistung des Hi9 Pro liegt damit im oberen Mittelfeld, ganz so flott wie Premium-Tablets ist es aber nicht.

Schön ist, dass direkt Android 8.0 Oreo vorinstalliert ist. Des Weiteren bekommen wir einen MicroSD-Kartenslot, WLAN ac, Bluetooth 4.1 und eingebautes 4G LTE mit einem SIM-Kartenslot.

Lesen: Chuwi Hi9 Pro Datenblatt & Alle Infos

Chuwi Hi9 Pro im Preis- und Konkurrenzvergleich

Wie gesagt, normalerweise kostet das Chuwi Hi9 Pro umgerechnet rund 159 Euro und bis zum 12. August umgerechnet nur 121,10 Euro. Günstiger kann man das Tablet momentan nicht bekommen, da GearBest offenbar die Exklusivrechte zum Verkaufsstart hat.

Auch im Vergleich zur Konkurrenz ist es sehr günstig aufgestellt. So tritt es direkt gegen das Xiaomi Mi Pad 4 an. Das hat zwar kein ganz so hochauflösendes Display, aber eine etwas bessere Performance. Momentan kostet das Mi Pad 4 umgerechnet rund 200 Euro.

Preislich ähnlich aufgestellte Alternativen von bekannten Herstellern sind Tablets wie das Lenovo Tab4 8 (Test). Die haben jedoch nur HD-Displays und sind deutlich schwächer.

Deutlich merkbar flotter dürfte erst das Huawei MediaPad M5 8 sein, das aktuell knapp über 300 Euro kostet.

Versand und Garantien?

GearBest verschickt das Tablet aus China, so schnell wie bei Amazon Prime ist es also nicht in Deutschland. Ich muss auf Testgeräte von denen meistens mehrere Wochen warten.

Außerdem gehe ich immer davon aus, dass es keine Garantie und keinen Support gibt. Manche Hersteller und Händler bieten zwar begrenzt sowas an und von Chuwi habe ich bisher einiges Gutes gehört, doch sitzen die Firmen eben weit von uns entfernt. Es hat schon einen Grund, dass die so günstig sind.