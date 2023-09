Lenovo Tab P12 vs. Samsung Galaxy Tab S7 FE: 12 Zoll Tablet Vergleich

Wenn ihr ein 12 Zoll großes Mittelklasse-Tablet sucht, gibt es mit dem Samsung Galaxy Tab S7 FE und dem neuen Lenovo Tab P12 derzeit zwei Geräte zur Auswahl. Beide kosten unter 500 Euro, kommen mit einem Stift und bieten optionale Tastatur Cover. Welches ist das bessere? Das zeigt dieser Lenovo Tab P12 vs. Samsung Galaxy Tab S7 FE Vergleich.

Design und Verarbeitung

Beide Tablets bestehen großenteils aus Metall und sind hochwertig gebaut. Im direkten Vergleich fühlt sich das Galaxy Tab S7 FE jedoch etwas hochwertiger an, da der Übergang vom Display zum Gehäuse eleganter ist. Mit 610g ist das Samsung genau 5g leichter als das Lenovo.

Es fehlt jeweils ein Kopfhöreranschluss und beide haben einen MicroSD-Kartenslot zur Speichererweiterung. Bei Lenovo bekommen wir einen Fingerabdruckleser, der in den Einschaltknopf eingebaut ist. Das ist klasse und ein Vorteil, bei Samsung fehlt ein solcher leider. Beide haben einen USB 2.0 Port.

Display und Lautsprecher

Das Lenovo Tab P12 hat ein 12,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2944 x 1840 Pixel, während wir beim Galaxy Tab S7 FE ein 12,4 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel haben. Das Lenovo ist also etwas größer und sieht auch real ein klein wenig schärfer aus.

Beides sind 60Hz Displays, die vollständig laminiert sind und insgesamt sehr gut aussehen. Im direkten Vergleich hat das S7 FE einen leichten gelbstich, es sieht einfach wärmer aus. Bei Lenovo kann man das Display auf Wunsch auch wärmer einstellen, doch finde ich das Standard-Weiß dort farbgetreuer.

Während Samsung nur zwei Lautsprecher hat, bekommen wir bei Lenovo vier. Doch der Sound von Samsung ist erstaunlich gut und Musik hört sich oft bei beiden klasse an. Hört man genau hin, fällt aber auf, dass Lenovo uns einen etwas besseren Bass bietet.

S Pen vs. Lenovo Pen

Beim Galaxy Tab S7 FE ist der S Pen Stylus inklusive und auch bei Lenovo bekommen wir einen Stift. Beide bestehen aus Kunststoff.

Während der S Pen nie aufgeladen werden muss, muss der von Lenovo hin und wieder an ein USB C Netzteil angeschlossen werden. Das hat den Vorteil, dass man den Stift von Lenovo auch als Fernbedienung für die Kamera und PowerPoint benutzen kann. Bei Samsung können das nur die hochwertigeren Tablets.

Im direkten Vergleich gefällt mir der S Pen ein klein wenig besser, was auch an Samsung Notes liegt. Es ist einfach eine richtig gute Notizen App. Lenovo hat sich aber verbessert und kommt mittlerweile sehr nah an den S Pen heran. Mit beiden Tablets kann man deswegen gut handschriftliche Notizen aufschreiben und Zeichnen. In diesem Punkt hat Samsung aber noch immer ein klein wenig die Nase vorn.

Hardware und Performance

Im Lenovo Tab P12 sitzt ein MediaTek MT8791V Prozessor mit 4GB oder 8GB RAM und 128GB oder 256GB Speicher. Beim Galaxy Tab S7 FE bekommen wir hingegen einen Snapdragon 750G bei der LTE-Version, die ich habe, und die WLAN-Version hat einen stärkeren Snapdragon 778G. Hier gibt es 4GB oder 6GB RAM und 64GB oder 128GB Speicher.

Sowohl in den Geekbench 5 Benchmarks, als auch im 3D Mark Wild Life Test könnt ihr sehen, dass das Lenovo P12 in allen Punkten etwas stärker ist als das Samsung. Allerdings habe ich vom S7 FE auch die etwas schwächere LTE-Version – die WLAN-Version ist also nicht so viel schwächer.

Real sind die beiden Tablets sowieso so nah beieinander, dass es kaum möglich ist einen Unterschied zu merken. Multitasking funktioniert mit beiden ziemlich gut, wobei dafür natürlich jeweils die Variante mit mehr Arbeitsspeicher besser ist.

Im Spiele-Test ist das P12 tatsächlich ein klein wenig besser als das S7 FE. Letzteres schafft PUBG Mobile nämlich nur mit HD-Grafik, während ich beim P12 auch HDR-Grafik auswählen konnte.

Tastatur Cover Vergleich

Lenovo bietet für das P12 ein offizielles Tastatur Cover an, das eine schön große Tastatur und ein ordentliches Touchpad bietet. Gleichzeitig bekommen wir eine Rückseite mit Klappständer, die man auch separat von der Tastatur benutzen kann. Es ist ein gutes Tastatur Cover, das auch gut funktioniert.

Samsung hat für das S7 FE gleich zwei verschiedene Tastaturen im Angebot. Einmal ein Tastatur Cover, das sehr dem vom Lenovo ähnelt und aus zwei Teilen besteht und ein Touchpad hat. Das habe ich in der Vergangenheit mit dem S7+ ausprobiert und es funktioniert gut.

Da habe ich gerade aber nur die zweite Art von Tastatur, die mehr wie eine klassische Tastaturhülle ist. Es ist eine Hülle, in die eine dünne Tastatur eingebaut ist. Aber ohne Touchpad. Diese Tastatur ist eher dann praktisch, wenn ihr nur gelegentlich mal etwas schreiben möchtet und keine Maus benötigt.

Android 13 vs. Android 13

Auf beiden Tablets läuft derzeit Android 13 – beim S7 FE dank Updates, die Samsung sehr fleißig verteilt. Das S7 FE ist schon etwas älter und ich gehe davon aus, dass es maximal noch ein großes Versionsupdate bekommen wird. Das P12 vielleicht noch ein bis zwei.

Wie dem auch sei, derzeit ist die Software sehr ähnlich. Bei Lenovo bekommen wir nahezu reines Google Android inklusive aller Google Apps und dem Google Entertainment Space. Beim S7 FE ist es hingegen die OneUI, die etwas stärker angepasst ist. Bei beiden bekommen wir aber eine Tastbar, Multitasking funktioniert klasse, und naja, letztendlich ist es eben bei beiden Android.

Bei Samsung bekommen wir ein paar zusätzliche Software Features, die abgesehen von Samsung Notes aber eher Spielereien sind. Es gibt auch noch den Samsung DeX Desktopmodus, doch finde ich den seit Android 12L nicht mehr so spannend.

Akkulaufzeit

Das Lenovo schaffte in meinem Akku-Test nur eine Laufzeit von 5,5 Stunden, während Samsung mit 7,5 Stunden ein gutes Stück länger durchhielt. Für diesen Test lasse ich immer ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Lenovo Tab P12 vs. Galaxy Tab S7 FE Vergleich: Mein Fazit

Also, welches ist besser, das Lenovo Tab P12 oder das Samsung Galaxy Tab S7 FE? Samsung bietet uns einen etwas besseren S Pen, eine längere Akkulaufzeit und zwei Tastatur-Optionen. Bei Lenovo bekommen wir dafür ein etwas größeres und höher auflösendes Display und eine etwas bessere Leistung. Der Stift und das Tastatur Cover sind ebenfalls ziemlich gut. Oft ist Samsung mit Updates zwar etwas besser als Lenovo, aber da das S7 FE schon ein paar Jahre alt ist, könnte sogar Lenovo ein Update mehr bekommen.

Letztendlich sind die Unterschiede zwischen den beiden nicht sehr groß. Ist euch ein bestimmtes Feature persönlich nicht besonders wichtig, würde ich also den Preis entscheiden lassen. In der Regel ist das Lenovo 50 bis 100 Euro günstiger und bei beiden ist der Stift standardmäßig inklusive. Vergleicht also unbedingt Preise, bevor ihr etwas kauft.

Sucht ihr ein 12 Zoll großes Tablet und möchtet so wenig Geld wie möglich ausgeben, könnt ihr euch auch das Honor Pad 8 anschauen, das ich natürlich ebenfalls getestet habe. Es ist deutlich günstiger, aber auch deutlich schwächer und unterstützt keinen aktiven Stift.