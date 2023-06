Xiaomi Pad 6 Vergleich mit Xiaomi Pad 5 & Redmi Pad

Wie viel besser ist das Xiaomi Pad 6 im Vergleich zum Pad 5 und wann lohnt es sich eigentlich das Xiaomi Redmi Pad zu wählen? Ich habe alle drei Tablets getestet und miteinander verglichen und welches für wen die bessere Wahl ist, erfahrt ihr in diesem Xiaomi Pad 6 Vergleich.

Ein paar Worte zu den Preisen. Das Xiaomi Pad 5 kostet in Deutschland derzeit unter 350 Euro, während das Xiaomi Pad 6 für 399 Euro erschienen ist. Deutlich günstiger ist das Xiaomi Redmi Pad, das schon für 200 Euro zu haben ist.

Design und Verarbeitung

Wir beginnen diesen Vergleich mit dem Design und der Verarbeitung. Das Grunddesign der drei Geräte ist ähnlich, doch bei der Verarbeitung liegen tatsächlich das Xiaomi Pad 6 und Redmi Pad fast gleichauf. Beide haben nämlich ein Metallgehäuse, während beim Pad 5 die Rückseite aus Kunststoff besteht. Das Redmi Pad und Pad 6 fühlen sich ähnlich hochwertig gebaut an.

Bei allen drei fehlt leider ein Kopfhöreranschluss, es gibt keine MicroSD-Kartenslots und keine Version mit SIM-Kartenslots. Dafür haben alle einen USB C Anschluss. Beim Redmi Pad ist es nur USB 2.0, während das Pad 5 USB 3.1 und das Pad 6 USB 3.2 haben.

Tastatur Cover

Xiaomi bietet Tastatur Cover für das Pad 5 und Pad 6 an, die fast gleich – aber tatsächlich nicht untereinander austauschbar sind. Das ist echt schade. Zwar sind die Tastaturen gut, aber nicht so gut wie die von Samsung und Apple – vor allem weil ein Touchpad fehlt und man das Tablet in nur einem Winkel aufstellen kann.

Das Redmi Pad hat keine offizielle Tastatur, doch könnt ihr natürlich welche über Bluetooth oder USB anschließen.

Display und Lautsprecher

Kommen wir zu den Displays. Das Xiaomi Pad 6 und 5 haben jeweils ein 11 Zoll großes Display, während das Redmi mit 10,61 Zoll minimal kleiner ist. Letzteres hat mit 2000 x 1200 Pixel auch die niedrigste Auflösung, gefolgt von 2560 x 1600 Pixel beim 5er und ganzen 2880 x 1800 Pixel beim 6er. Das Pad 6 ist also am schärfsten und das kann man insbesondere im Vergleich zum Redmi auch deutlich sehen.

Das Redmi Pad hat ein 90Hz Display, während wir 120Hz beim Pad 5 und ganze 144Hz beim Pad 6 bekommen. In diesem Punkt ist Xiaomi also generell in allen Preisklassen sehr gut aufgestellt.

Allgemein sind es für ihre Preise echt gute Displays. Sie sind allesamt laminiert, allesamt ziemlich hell und sehen gut aus. Das Pad 6 hat ein etwas wärmeres Display als das Pad 5 und das Redmi schaut etwas zu bläulich aus. Letzteres hat auch nicht ganz so stabile Blickwinkel wie die beiden teureren.

Zwischen den vier Lautsprechern des Pad 5 und 6 konnte ich keinen Unterschied feststellen. Und auch das Redmi Pad kommt erstaunlich nah ran – im direkten Vergleich hört sich der Sound aber nicht ganz so voll und der Bass nicht ganz so stark an.

Lesen: Die besten Xiaomi Tablets im Test

Xiaomi Stifte

Auf den Displays des Xiaomi Pad 6 und Pad 5 kann man jeweils mit einem aktiven Stylus schreiben. Der Stylus des 6er funktioniert auch auf dem 5er, doch funktioniert der alte leider nicht auf dem Neuen. Echt schade. Das Redmi unterstützt gar keinen aktiven Stift.

Letztendlich sind beide Stifte ziemlich gut. Im direkten Vergleich ist der neuere etwas besser, so groß ist der Unterschied aber nicht. Mit beiden kann man ordentlich handschriftliche Notizen aufschreiben und auch gut Zeichnen und Malen. Schade ist nur, dass Xiaomi für Stifte nicht so gute Software hat wie Samsung.

Hardware und Performance

Kommen wir zur internen Hardware. Im Xiaomi Pad 6 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 870 Chipset mit 8GB bis 12GB RAM und 128GB bis 512GB internen Speicher. Der Vorgänger hat einen Snapdragon 860 mit 6GB RAM und 128GB bis 256GB Speicher. Beim Redmi Pad müssen wir uns hingegen mit einem MediaTek Helio G99 Chipset zufrieden geben, sowie mit 3GB bis 6GB RAM und 64GB bis 128GB Speicher.

Die Geekbench 5 und 3D Mark Benchmark-Vergleiche sind eindeutig: Das Xiaomi Pad 6 ist ein gutes Stück leistungsstärker als das Pad 5 und beide sind schneller als das Redmi Pad. Im realen Einsatz merkt man das vor allem im Spiele-Test. So kann man beispielsweise PUBG Mobile auf dem Redmi Pad nur mit HD-Grafik spielen, während man beim Pad 6 die deutlich bessere UltraHD-Grafik auswählen kann. Letzteres ist auch auf dem Pad 5 möglich.

Bei normalen Anwendungen überrascht mich die gute Performance des Redmi Pad. Klar, bei intensivem Multitasking ist es schon etwas schwächer als die anderen beiden. Aber für den Preis trotzdem ziemlich gut. Schade ist hier allerdings, dass bei der 3GB RAM-Version die Mehrfensteransicht nicht funktioniert.

Software

Auf allen drei Tablets läuft Android 13 mit der MIUI in Version 14. Das ist richtig klasse, denn ihr seht es schon, Xiaomi hat dem Pad 5 und Redmi Pad in der Vergangenheit Updates spendiert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch bei der Neuauflage so sein wird. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, für wie viele Jahre sie Updates verteilen.

Die Software ist also größtenteils identisch, doch gehe ich davon aus, dass das Pad 6 am längsten von heute an Updates bekommt.

Akkulaufzeit

Am längsten ist die Akkulaufzeit des Redmi Pad mit 10 Stunden, gefolgt vom 9 Stunden Pad 5 und 8,15 Stunden Pad 6. Für meinen Akku-Test läuft immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife – auch bei maximaler Bildwiederholungsrate.

Xiaomi Pad 6 Vergleich: Mein Fazit

Also, welches der Tablets ist das bessere? Das Xiaomi Pad 6 ist natürlich das Beste von den drei. Und wenn ihr ein einigermaßen preiswertes Tablet sucht, das es mit Flaggschiff-Tablets von Samsung und Apple aufnehmen kann, ist das Pad 6 auch gut dafür geeignet.

Nur etwas schwächer ist das Xiaomi Pad 5. Habt ihr das, lohnt es sich für die meisten nicht auf das Pad 6 zu upgraden. Aber sucht ihr ein neues Tablet, würde ich auch nicht mehr zum Pad 5 greifen, denn das Pad 6 ist auf jeden Fall besser. Ich finde das Pad 5 nur noch interessant, wenn es im Angebot wirklich deutlich günstiger als das Neue ist.

Ziemlich spannend finde ich das Redmi Pad. Es hat ein Metallgehäuse, ein 90Hz Display und die Leistung ist für die meisten Anwendungen und auch für viele Spiele gut genug. Klar, kein Spitzenreiter, aber gut genug. Braucht ihr keinen Stift und auch keine offizielle Tastatur und möchtet etwas Geld sparen, halte ich es für eine sehr gute Wahl.