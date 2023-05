Wo ist das Mikrofon beim iPad? (Alle Modelle)

Das iPad hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2010 millionenfach verkauft und ist eines der beliebtesten Tablets der Welt. Es ermöglicht uns, Audio- und Videoaufnahmen zu machen, was es zu einem nützlichen Gerät für Autoren, Musiker und Pädagogen macht.

Einige wissen jedoch nicht, wo sich das Mikrofon auf ihrem iPad befindet, und fragen sich oft, wo sich das Mikrofon versteckt. In diesem Artikel beschreiben wir dir bei jedem iPad-Modell ganz genau, wo sich das Mikrofon befindet.

Haben iPads Mikrofone?

Die iPads von Apple sind mit einem kleinen eingebauten Mikrofon ausgestattet, das an Nadellöcher erinnert. Dieses Mikrofon ist in der Lage, hochwertige Audio- und Dialogaufnahmen für Videos zu machen. Falls das eingebaute Mikrofon nicht ausreicht, kannst du ein externes Mikrofon anschließen, um eine bessere Audioqualität bei der Aufnahme deines YouTube-Videos oder Podcasts zu erzielen.

Das iPad verfügt über ein eingebautes Mikrofon, mit dem du über Sprachbefehle auf Dienste wie Siri zugreifen kannst. Du kannst das Mikrofon nutzen, um deinen Status in sozialen Medien zu aktualisieren, die Musik zu wechseln und sogar zu tippen, ohne dein Gerät zu berühren, indem du die Sprachsteuerungsfunktionen nutzt, die auf den meisten iPad-Geräten bereits installiert sind.

Das Vorhandensein von zwei Mikrofonen oder sogar vier Mikrofonen bei einigen iPad-Modellen trägt dazu bei, Hintergrundgeräusche zu reduzieren und einen klareren Klang zu erzeugen als bei Geräten mit nur einem Mikrofon.

Apple forscht und entwickelt kontinuierlich an der optimalen Platzierung dieser Mikrofone, um deine Stimme zu erfassen und eine hochwertige Audioausgabe zu erzeugen.

Du kannst auch ein externes Mikrofon an dein iPad anschließen, indem du es in den USB-C-Anschluss (bei neueren Modellen), die Kopfhörerbuchse oder den Docking-Anschluss steckst. Die iPad-Modelle von Apple, darunter das mini, Air, Pro und die Serie, eignen sich hervorragend für den täglichen Gebrauch und bieten viele Möglichkeiten für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

Du kannst mit dem eingebauten Mikrofon des iPads Videos aufnehmen, Sprachanrufprogramme nutzen, im Internet chatten oder telefonieren, Podcasts erstellen, mit Tonaufnahme-Apps Musik produzieren oder Sprachnotizen erstellen.

Wo befindet sich das Mikrofon am iPad?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Position des Mikrofons bei allen iPad-Modellen, die jemals auf den Markt kamen. Ziehe diese Liste zu Rate, wenn du dich fragst, wo sich das Mikrofon auf deinem iPad befindet!

Mikrofon unter der Hauptkamera Mikrofon auf der iPad Rückseite iPad Mikrofon neben der Frontkamera

Mikrofon am iPad (1. Generation)

Das iPad 2010 hat ein Mikrofon in der Nähe der Kopfhörerbuchse auf der Oberseite des Geräts. Du kannst dieses Mikrofon verwenden, um während der Verwendung der integrierten Kamera oder beim Erstellen von Sprachmemos Ton aufzunehmen.

Mikrofon beim iPad 2

Das iPad 2, das 2011 auf den Markt kam, hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich auf der Oberseite in der Nähe des Kopfhöreranschlusses und das andere in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts. Das zweite Mikrofon ist speziell dafür gedacht, Hintergrundgeräusche zu unterdrücken und die Audioqualität beim Filmen von Videos zu verbessern.

Mikrofon beim iPad (3. Generation)

Die 2012er Version des iPad, das sogenannte iPad der dritten Generation, hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich an der Oberseite des Geräts neben dem Kopfhöreranschluss, das andere auf der Rückseite in der Nähe der Kamera. Das rückseitige Mikrofon verbessert die Audioqualität bei Videoaufnahmen und unterdrückt Hintergrundgeräusche.

Mikrofon im iPad (4. Generation)

Das 2012 erschienene iPad (auch bekannt als iPad der vierten Generation) verfügt über zwei Mikrofone. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts neben dem Kopfhöreranschluss, das andere auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der Kamera. Das zweite Mikrofon dient zur Rauschunterdrückung und zur Verbesserung der Audioqualität bei der Aufnahme von Videos.

Mikrofon am iPad Air

Die 2013er Version des iPad Air hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich an der Oberseite des Geräts in der Nähe des Kopfhöreranschlusses, das andere in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts. Das zweite Mikrofon ist für die Rauschunterdrückung und eine bessere Klangqualität bei der Aufnahme von Videos gedacht.

Mikrofon am iPad Mini (1. Generation)

Das iPad Mini von 2012 ist mit zwei Mikrofonen ausgestattet. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts in der Nähe der Kopfhörerbuchse, während das andere in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts angebracht ist. Das zweite Mikrofon wurde installiert, um Geräusche zu unterdrücken und die Audioqualität bei der Aufnahme von Videos zu verbessern.

Mikrofon am iPad Mini 2

Das iPad Mini 2 hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts neben der Kopfhörerbuchse und das andere in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts. Das Mikrofon auf der Rückseite wird zur Rauschunterdrückung und zur Verbesserung der Audioqualität bei Videoaufnahmen verwendet. Dieses Modell wurde 2013 auf den Markt gebracht.

Mikrofon am iPad Mini 3

Das 2014 erschienene iPad Mini 3 hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts neben der Kopfhörerbuchse, das andere in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts. Das zweite Mikrofon dient der Rauschunterdrückung und der Verbesserung der Audioqualität bei der Aufnahme von Videos.

Mikrofon am iPad Air 2

Das iPad Air 2 hat zwei Mikrofone. Das erste befindet sich auf der Oberseite des Geräts, neben der Kopfhörerbuchse. Das zweite befindet sich auf der Rückseite des Geräts, in der Nähe der Kamera. Diese Mikrofone dienen zwei Zwecken: der Rauschunterdrückung und der Verbesserung der Audioqualität bei der Aufnahme von Videos. Das iPad Air 2 wurde 2014 veröffentlicht.

Mikrofon am iPad Mini 4

Das iPad Mini 4, das 2015 auf den Markt kam, hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts neben dem Kopfhöreranschluss, das andere auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der Kamera. Das zweite Mikrofon dient der Rauschunterdrückung und der Verbesserung der Audioqualität beim Filmen von Videos.

Mikrofon am iPad Pro (1. Generation)

Das iPad Pro 2015, ein Modell der ersten Generation, verfügt über vier Mikrofone an den Kanten – zwei oben und zwei unten. Diese Mikrofone werden zur Rauschunterdrückung, für eine bessere Audioqualität bei Videoaufnahmen und für Stereoklang eingesetzt.

Mikrofon am iPad (5. Generation)

Das 2017 veröffentlichte iPad, das als Modell der fünften Generation bekannt ist, hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts, neben der Kopfhörerbuchse. Das andere Mikrofon befindet sich auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der Kamera. Dieses zweite Mikrofon dient der Rauschunterdrückung und der Verbesserung der Audioqualität bei Videoaufnahmen.

Mikrofon am iPad Pro (2. Generation)

Das iPad Pro 2017 hat vier Mikrofone am Rand: zwei oben und zwei unten. Sie dienen dazu, die Audioqualität bei der Videoaufnahme zu verbessern, Hintergrundgeräusche zu unterdrücken und Stereo-Sound zu liefern.

Mikrofon am iPad (6. Generation)

Das iPad 2018 der sechsten Generation verfügt über zwei Mikrofone, von denen sich eines auf der Oberseite des Geräts in der Nähe des Kopfhöreranschlusses und das andere auf der Rückseite in der Nähe der Kamera befindet. Das zweite Mikrofon ist für die Rauschunterdrückung und die Verbesserung der Audioqualität bei Videoaufnahmen gedacht.

Mikrofon im iPad Pro (3. Generation)

Das 2018 veröffentlichte iPad Pro der dritten Generation verfügt über vier Mikrofone, die sich an beiden Enden der Gerätekante befinden. Zwei Mikrofone befinden sich an der oberen Kante und die restlichen zwei an der unteren Kante. Die vier Mikrofone dienen der Rauschunterdrückung und der Verbesserung der Audioqualität bei Videoaufnahmen und liefern gleichzeitig Stereoklang.

Mikrofon des iPad Air (3. Generation)

Das Mikrofon des iPad Air 2019 der dritten Generation befindet sich an der Oberseite des Geräts, neben der Einschalttaste. Außerdem befindet sich auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der Kamera ein zusätzliches Mikrofon, das zur Rauschunterdrückung und zur Verbesserung der Audioqualität bei Videoaufnahmen dient.

Mikrofon am iPad Mini (5. Generation)

Das 2019 erschienene iPad Mini hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich an der Oberseite neben der Kopfhörerbuchse, das andere auf der Rückseite in der Nähe der Kamera. Das Mikrofon auf der Rückseite dient der Rauschunterdrückung und einer besseren Audioqualität bei Videoaufnahmen.

Mikrofon im iPad (7. Generation)

Das 2019er iPad der siebten Generation ist mit zwei Mikrofonen ausgestattet. Eines befindet sich auf der Oberseite des Geräts in der Nähe des Kopfhöreranschlusses und das andere auf der Rückseite in der Nähe der Kamera. Das Mikrofon auf der Rückseite ist für die Rauschunterdrückung und eine bessere Audioqualität bei der Aufnahme von Videos gedacht.

Mikrofon im iPad Pro (4. Generation)

Im Jahr 2020 wurde das iPad Pro der vierten Generation mit fünf Mikrofonen an der Kante veröffentlicht. An der oberen Kante befinden sich zwei Mikrofone, an der unteren Kante drei. Diese Mikrofone verbessern die Audioqualität bei Videoaufnahmen, bieten Rauschunterdrückung und erzeugen Stereoklang.

Mikrofon im iPad Air (4. Generation)

Das Mikrofon des iPad Air der vierten Generation befindet sich auf der Oberseite des Geräts in der Nähe des Einschaltknopfs. Ein zweites Mikrofon befindet sich auf der Rückseite in der Nähe der Kamera und dient zur Rauschunterdrückung und zur Verbesserung der Audioqualität bei Videoaufnahmen. Dieses spezielle Modell wurde 2020 auf den Markt gebracht.

Mikrofon am iPad (8. Generation)

Das iPad 2020 der achten Generation ist mit zwei Mikrofonen ausgestattet. Eines befindet sich in der Nähe des Kopfhöreranschlusses auf der Oberseite des Geräts, das andere auf der Rückseite in der Nähe der Kamera, um die Audioqualität bei Videoaufnahmen zu verbessern und Rauschen zu reduzieren.

Mikrofon am iPad Pro (5. Generation)

Das iPad Pro 2021 der fünften Generation ist mit vier Mikrofonen ausgestattet, die sich am Rand des Geräts befinden. Zwei Mikrofone befinden sich an der oberen und zwei an der unteren Kante. Diese vier Mikrofone helfen bei der Rauschunterdrückung und verbessern die Audioqualität bei Videoaufnahmen, während sie gleichzeitig Stereoton produzieren.

Mikrofon am iPad (9. Generation)

Die Version 2021 des iPad der neunten Generation hat zwei Mikrofone. Eines befindet sich an der Oberseite des Geräts neben dem Kopfhöreranschluss, das andere in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts. Das zweite Mikrofon dient der Rauschunterdrückung und der Verbesserung der Audioqualität bei der Aufnahme von Videos.

Mikrofon beim iPad Mini (6. Generation)

Das Modell 2021 des iPad Mini 6 verfügt über ein Mikrofon, das sich an der Oberseite des Geräts neben der Einschalttaste befindet. Zusätzlich gibt es ein zweites Mikrofon in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts, das die Audioqualität bei Videoaufnahmen verbessert, indem es Hintergrundgeräusche reduziert.

Mikrofon beim iPad Air (5. Generation)

Das iPad Air (2022) hat zwei Mikrofone – eines oben auf dem Gerät, neben der Einschalttaste, und ein weiteres in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Geräts.

Mikrofon beim iPad Pro (6. Generation)

Das iPad Pro (2022) verfügt über vier Mikrofone, die sich an den Kanten des Geräts befinden, zwei oben und zwei unten.

Mikrofon am iPad (10. Generation)

Das iPad der 10. Generation (2022) verfügt über zwei Mikrofone, eines an der Oberseite des Geräts neben dem Kopfhöreranschluss und ein weiteres an der Rückseite des Geräts in der Nähe der Kamera.

Liste der iPad-Modelle und Position des Mikrofons

iPad Model Release Year Microphone Location iPad 2010 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss iPad 2 2011 Oben am Gerät, in der Mitte iPad (3. Generation) 2012 Oben am Gerät, in der Mitte iPad (4. Generation) 2012 Oben am Gerät, in der Mitte iPad Mini 2012 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss iPad Air 2013 Oben am Gerät, neben Ein-/Aus-Taste iPad Mini 2 2013 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss iPad Air 2 2014 Oben am Gerät, neben Ein-/Aus-Taste iPad Mini 3 2014 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss iPad Pro (1. Generation) 2015 Vier Mikrofone an den Kanten des Geräts, davon zwei oben und zwei unten iPad Mini 4 2015 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss iPad (5. Generation) 2017 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Pro (2. Generation) 2017 Vier Mikrofone an den Kanten des Geräts, davon zwei oben und zwei unten iPad Pro (3. Generation) 2018 Vier Mikrofone an den Kanten des Geräts, davon zwei oben und zwei unten iPad (6. Generation) 2018 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad (7. Generation) 2019 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Air (3. Generation) 2019 Oben am Gerät, neben Ein-/Aus-Taste und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Mini (5. Generation) 2019 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad (8. Generation) 2020 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Air (4. Generation) 2020 Oben am Gerät, neben Ein-/Aus-Taste und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Pro (4. Generation) 2020 Vier Mikrofone an den Kanten des Geräts, davon zwei oben und drei unten iPad Pro (5. Generation) 2021 Vier Mikrofone an den Kanten des Geräts, davon zwei oben und zwei unten iPad (9. Generation) 2021 Oben am Gerät, neben Kopfhöreranschluss und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Mini (6. Generation) 2021 Oben am Gerät, neben Ein-/Aus-Taste und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Air (5. Generation) 2022 Oben am Gerät, neben Ein-/Aus-Taste und hinten am Gerät in der Nähe der Kamera iPad Pro (6. Generation) 2022 Vier Mikrofone an den Rändern des Geräts, zwei oben und zwei unten iPad (10. Generation) 2022 Oben auf dem Gerät, neben der Kopfhörerbuchse und auf der Rückseite des Geräts, in der Nähe der Kamera

Wie schalte ich das Mikrofon auf dem iPad aus? Das Deaktivieren des Mikrofons auf einem iPad ist nicht für alle Geräte gleich. Du kannst jedoch den Zugriff einer bestimmten App auf dein iPad-Mikrofon einschränken, indem du zu „Einstellungen > Datenschutz > Mikrofon“ gehst. Wie schalte ich das Mikrofon des iPad ein? Um einer App die Verwendung des Mikrofons deines iPads zu erlauben, gehst du folgendermaßen vor: Öffnen Sie die App „Einstellungen“, wählen Sie „Datenschutz“ und dann „Mikrofon“. Du siehst dann eine Liste der Apps, die um die Erlaubnis zur Verwendung des Mikrofons gebeten haben. Um einer App den Mikrofonzugriff zu gewähren, schalten Sie den Schalter daneben um. Wie kann ich das Mikrofon eines iPad testen? Um zu überprüfen, ob das Mikrofon deines iPads ordnungsgemäß funktioniert, kannst du die folgenden Schritte ausführen: Öffnen Sie die Kamera-App und nehmen Sie ein kurzes Video auf. Spielen Sie das Video dann ab, um sicherzustellen, dass der Ton korrekt aufgenommen wurde. Alternativ kannst du auch versuchen, einen FaceTime-Anruf zu tätigen, eine Sprachnotiz aufzunehmen oder Siri zu verwenden, um den Ton zu beurteilen. Wie sieht das Mikrofon auf dem iPad aus? Die Mikrofone auf dem iPad sind unauffällig und erscheinen als kleine Nadellöcher auf dem Gerätegehäuse oder bei einigen Modellen auf der Kamerabaugruppe. Obwohl das iPad ein eingebautes Mikrofon hat, kann es auch ein externes Mikrofon unterstützen.

Abschließende Worte

Achte darauf, dass du die Mikrofone auf deinem iPad richtig verwendest, indem du dir ihre Position auf jedem Modell merkst. Denke daran, dass die Anzahl und Position der Mikrofone von Modell zu Modell variiert, sei also vorsichtig, wenn du Aufnahmen oder Videoanrufe tätigst.