Sind das iPad Pro, Mini und Air wasserdicht oder wasserfest?

Sind iPads wasserdicht oder wasserfest?

Die iPad-Reihe von Apple umfasst verschiedene Modelle, darunter das iPad Pro, das iPad Mini und das iPad Air. Diese Modelle haben unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten. Eine häufig gestellte Frage ist, ob iPads wasserdicht oder wasserfest sind. Alle wichtigen Details dazu erfährst du hier – aber zusammengefasst vorweg: Nein, iPads sind nicht wasserdicht!

Wasserdicht vs. wasserfest: Was ist der Unterschied?

Die Begriffe „wasserdicht“ und „wasserfest“ werden manchmal synonym verwendet, aber sie haben unterschiedliche Bedeutungen. Wasserdicht bedeutet, dass ein Gerät lange Zeit unter Wasser bleiben kann, ohne Schaden zu nehmen. Im Gegensatz dazu bedeutet wasserfest, dass ein Gerät zwar einigermaßen vor Wasser geschützt werden kann, aber nicht vollständig wasserdicht ist. Wenn es längere Zeit dem Wasser ausgesetzt oder ganz untergetaucht ist, kann es trotzdem beschädigt werden.

Mit dem iPad unter Wasser

Geräte, die als wasserdicht gekennzeichnet sind, haben in der Regel eine höhere Wasserdichtigkeitsklasse (z. B. IP68), d. h. sie können für eine bestimmte Zeit und Tiefe in Wasser eingetaucht werden, ohne Schaden zu nehmen. Geräte, die als wasserfest bezeichnet werden, haben in der Regel eine niedrigere Einstufung, wie z. B. IP67, was bedeutet, dass sie Wasserspritzern oder kurzem Eintauchen in Wasser standhalten, aber möglicherweise kein vollständiges Eintauchen überstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wasserdichte Geräte ein längeres Eintauchen in Wasser unbeschadet überstehen können. Wasserfeste Geräte hingegen sind bis zu einem gewissen Grad wasserfest, aber nicht vollständig wasserdicht und können dennoch beschädigt werden, wenn sie längere Zeit dem Wasser ausgesetzt sind oder vollständig untergetaucht werden.

Was ist eine IP-Bewertung?

Der Begriff „wasserdicht“ kann verwirrend sein, da er für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde die IP-Bewertung (Ingress Protection Rating) eingeführt, um Klarheit zu schaffen. Ein als wasserdicht“ bezeichnetes Gerät kann beispielsweise bedeuten, dass es leichtem Regen standhält oder dass es eine Stunde lang untergetaucht werden kann, ohne Schaden zu nehmen.

Um Verwirrung zu vermeiden, führt die Internationale Elektrotechnische Kommission standardisierte Tests durch, um die IP-Einstufung eines Geräts zu ermitteln. Das iPhone 13 Pro hat beispielsweise die Schutzart IP68, was bedeutet, dass es 30 Minuten lang bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern untergetaucht werden kann und gegen Sand und Staub resistent ist.

iPads sind nicht wasserdicht

Nein, iPads sind nicht wasserdicht. Keines der iPad-Modelle ist wasserdicht, d. h. es ist nicht sicher, sie dem Wasser auszusetzen. Viele Benutzer haben die falsche Vorstellung, dass iPads wasserdicht sind, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Apple das iPhone so darstellt, dass es ohne Probleme in Wasser getaucht werden kann. Wenn du also vorhast, dein Tablet mit zum Schwimmen oder zu anderen Wasseraktivitäten zu nehmen, solltest du damit warten, bis du diesen Beitrag gelesen hast.

iPads sind nicht wasserfest

Alle iPad-Modelle, egal wann sie hergestellt wurden, haben keine offizielle IP-Einstufung, was bedeutet, dass sie nicht für den Einsatz im Wasser konzipiert wurden und nicht wasserfest sind. Um Schäden an deinem iPad zu vermeiden, solltest du es von jeglicher Art von Wasser oder Flüssigkeiten fernhalten. Wenn es Wasser ausgesetzt ist, können die internen Komponenten irreparabel beschädigt werden, wodurch das Gerät möglicherweise unbrauchbar wird.

Wenn Wasser in die Lightning-Anschlüsse, USB-Anschlüsse, Lautsprechergitter oder die Kopfhörerbuchse deines iPads eindringt, kann es die internen Komponenten des Geräts beschädigen. Wenn du dein iPad jedoch versehentlich leichtem Regen aussetzt oder etwas Wasser auf den Bildschirm spritzt, sollte es in Ordnung sein.

Welches iPad ist wasserdicht?

Während die neuesten iPhone-Modelle eine IP68-Einstufung haben, hat Apple für die iPad Pro-Modelle keine derartigen Informationen veröffentlicht. Das deutet darauf hin, dass Apple den Nutzern rät, ihre Tablets von Wasser fernzuhalten, um mögliche Schäden zu vermeiden. Einige Leute glauben, dass iPads wasserfest sind, ohne dass Apple dies offiziell angibt.

Du kannst dir viele Videos auf YouTube ansehen, die zeigen, dass iPads leicht durch Wasser beschädigt werden können, auch wenn sie untergetaucht werden. Selbst nach vielen Jahren hat Apple noch kein wasserdichtes oder wasserfestes iPad herausgebracht, was daran zu erkennen ist, dass keines der iPads eine IP-Klassifizierung hat. Wir hoffen, dass zukünftige iPads wasserdicht sein werden.

Tipps zum Schutz deines iPads vor Wasserschäden

Es ist ratsam, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Wasserschäden an deinem iPad zu vermeiden. Hier sind einige Tipps, die Sie sich merken sollten:

Um Schäden an deinem iPad zu vermeiden, solltest du es von Wasser fernhalten.

Halte dich von Wasserquellen wie Pools, Seen und Stränden fern, wenn du dein Gerät benutzt. Wenn du dein iPad jedoch in der Nähe von Wasser verwenden musst, solltest du eine wasserdichte Hülle verwenden, um es vor versehentlichem Kontakt mit Wasser zu schützen.

Verwende zum Trocknen deines iPads keinen Haartrockner oder eine andere Wärmequelle, da dies zusätzliche Schäden verursachen kann.

Warum sind iPads nicht wasserdicht?

Es ist erstaunlich, dass Apple noch kein wasserfestes iPad-Modell auf den Markt gebracht hat, wenn man bedenkt, wie viele Menschen ihre iPads wie ihre Smartphones verwenden.

Die iPads von Apple sind nicht wasserdicht, weil das Unternehmen davon ausgeht, dass die meisten Menschen sie in Innenräumen benutzen, z. B. zu Hause auf dem Sofa oder beim Pendeln in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wahrscheinlich hat Apple beschlossen, dem iPad keine IP-Klassifizierung für Wasserfestigkeit zu geben, da die meisten Menschen es in Innenräumen oder in anderen Bereichen verwenden, in denen es nicht mit Wasser in Berührung kommt. Ein iPad wasserdicht zu machen, würde eine erhebliche Umgestaltung und viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit erfordern, was die Kosten für das Produkt in die Höhe treiben würde. Daher trägt der Verzicht auf eine IP-Einstufung wahrscheinlich dazu bei, den Preis des iPads niedrig zu halten.

Häufig gestellte Fragen

Ist das iPad Air wasserdicht? Das iPad Air ist zwar bis zu einem gewissen Grad wasserfest, aber nicht vollständig wasserdicht. Die Fähigkeit des Geräts, Wasserschäden zu widerstehen, verschlechtert sich mit der Zeit durch regelmäßige Nutzung. Wenn du vermutest, dass dein Tablet einen Wasserschaden hat, solltest du die folgenden Schritte sorgfältig ausführen, um weitere Schäden am Gerät zu vermeiden. Kann Wasser den iPad-Bildschirm beschädigen? Wenn dein iPad-Bildschirm oder dein Kameraobjektiv sichtbare Anzeichen von Feuchtigkeit aufweist, kann dies zu verschiedenen Störungen oder technischen Problemen führen. Um weitere Schäden zu vermeiden, solltest du dein Tablet zu einem autorisierten Apple Store oder einer vertrauenswürdigen Reparaturwerkstatt bringen. Kann ich mein iPad mit in die Dusche nehmen? Es wird nicht empfohlen, das iPad unter der Dusche zu benutzen, da Wasser in die Anschlüsse und Tasten eindringen und dein Gerät beschädigen kann, wodurch die Garantie erlischt. Im Internet gibt es zahlreiche Berichte über iPads, die durch Wasserdampf beschädigt wurden und deren Schaltkreise in Mitleidenschaft gezogen wurden. Was kann ich tun, wenn mein iPad ins Wasser gefallen ist? Um das iPad zu trocknen, wischen Sie mit einem sauberen und trockenen Tuch die Anschlüsse und Ränder des Bildschirms ab. Nimm es aus der Hülle und schalte es aus. Wenn es sich bereits im Ruhemodus befindet, darf es nicht wieder aufgeweckt werden. Legen Sie das iPad dann mit der Home-Taste nach unten und lassen Sie es mindestens 24 Stunden lang trocknen. Je länger du wartest, desto besser.

Abschließende Worte

Vereinfacht ausgedrückt: Dein iPad mag zwar beeindruckende Funktionen und Leistungen haben, aber es kann durch Wasser beschädigt werden. Es ist wichtig, daran zu denken, dass keines der iPad-Modelle wie iPad Pro, iPad Air und iPad mini wasserdicht oder wasserfest ist. Sei daher immer vorsichtig, wenn du dein iPad in die Nähe von Wasser bringst, da Apple Wasserschäden nicht durch die Garantie abdeckt.