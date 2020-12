Samsung Galaxy Tab A7 Zubehör: Besten Tastaturen, Hüllen & mehr

Wenn ihr euch gerade das Samsung Galaxy Tab A7 gekauft habt, dann seid ihr sicherlich an Zubehör für euer neues Tablet interessiert. Hier sind die Hüllen, Tastaturen und weiteres Zubehör, das ich mit dem Tab A7 benutze.

EasyAcc Hülle für Galaxy Tab A7

Das wichtigste Zubehör für ein Tablet ist immer die Hülle. Für das Galaxy Tab A7 habe ich mir eine von EasyAcc geholt. Es ist eine günstige Hülle aus Kunststoff, doch mir gefällt das Design und es schützt das Tablet von allen Seiten. Platz für die Buttons und Anschlüsse ist ausgestampft und man kann es auch als Stand benutzen. Ich hatte schon günstige Hüllen von EasyAcc, ELTD und anderen, die sind meistens sehr ähnlich.

ELTD Schutzfolie

Möchtet ihr den Touchscreen vor Kratzern schützen, braucht ihr eine Schutzfolie. Es gibt sehr viele bei Amazon und ich habe mir die von ELTD geholt. Die funktioniert ordentlich und scheint das Display gut zu schützen.

NIDOO Tablet Hülle

Die NIDOO Tablet Hülle ist eine generische Tablet Tasche, die allgemein für 10 Zoll Tablets gedacht ist und somit passt auch das Galaxy Tab A7 hinein. Eng ist die Tasche nicht, sodass beispielsweise genug Platz ist, um eine Tastatur mit darin zu verstauen. Auch hier gibt es wieder viele Konkurrenten, beispielsweise von KIZUNA, die allesamt sehr ähnlich sind.

UGreen Tablet Ständer

Der UGreen Tablet Ständer ist mein Lieblings-Reise-Ständer. Ich habe den bereits seit Jahren und er funktioniert noch immer wunderbar. Obwohl der Ständer aus Plastik besteht, ist er solide gebaut und schön leicht. Kürzlich habe ich mir die schwarze Version zu der weißen geholt.

Syntech USB C Adapter

Das Samsung Galaxy Tab A7 hat einen USB C Anschluss und das ist super. Vermutlich habt ihr wie ich aber noch viel USB Typ A Zubehör. An das Tablet könnt ihr viele USB Sticks, externe SSDs, Tastaturen und so weiter anschließen, aber eben nur über USB C. Deswegen habe ich den Syntech USB C Adapter, der gut funktioniert. Das Tab A7 hat einen USB 2.0 Anschluss, ihr könnt also keine Monitore anschließen. Deshalb macht es keinen Sinn komplexe USB C Hubs zu kaufen.

TUTUO USB C Stick

Der TUTUO USB C Stick ist ein weiteres Zubehör, das USB A 3.0 und USB C umwandelt und auch einen großen SD-Kartenleser hat. Ein MicroSD-Kartenleser ist auch eingebaut, aber den hat das Tablet ja auch selbst. Diesen USB C Adapter habe ich auch schon seit Jahren und er funktioniert gut.

Panasonic RP-HJE125 Kopfhörer

Anders als viele Premium-Geräte, hat das Samsung Galaxy Tab A7 noch einen Kopfhöreranschluss und das ist super. Ich habe zwei verschiedene paare an teuren Bluetooth Kopfhörern, aber die kosten so viel wie das Tablet selbst. Aus anderen Gründen musste ich kürzlich kabelgebundene kaufen und habe mir die sehr billigen RP-HJE 125 von Panasonic geholt. Nun, die sind sehr günstig, aber der Ton ist überraschend gut. Klar, keine Spitzenklasse, aber für den Preis echt erstaunlich gut. Möchtet ihr also was möglichst Günstiges haben, kann ich die empfehlen. Ein Mikrofon ist jedoch nicht eingebaut.

AmazonBasics Stylus

Der AmazonBasics Stylus ist ein generischer Stift für kapazitive Touchscreens. Ihr könnt viele ähnliche von anderen Herstellern bekommen. Die funktionieren alle gleich. Nun, das Galaxy Tab A7 unterstützt keine aktiven Stifte. Und deshalb kann ich es eindeutig nicht für handschriftliche Notizen oder so empfehlen. Das ist wichtig zu wissen. Aber diese generischen Stifte sind okay, wenn ihr nur was zum Herumspielen für eure Kinder wollt. Ich habe meiner Oma auch einen gegeben, da sie damit besser den Touchscreen bedienen kann.

Microsoft Xbox Wireless Controller

Das Galaxy Tab A7 ist zwar nicht speziell ein Spiele-Tablet, aber viele Spiele laufen natürlich. Ich habe einige mit dem Microsoft Xbox Wireless Controller gespielt, den ich nun schon seit über einem Jahr habe. Der funktioniert auch mit anderen Tablets gut und ist ein klasse Zubehör fürs Tab A7.

Jelly Comb Galaxy Tab A7 Tastatur

Samsung bietet für das Tablet keine offizielle Tastaturhülle an. Ich habe bei Amazon aber immer diese genrischen Hüllen gesehen und wollte die mal ausprobieren. Anfangs dachte ich mir, dass es einfach nur Plastikmüll ist. Und im Vergleich zu der offiziellen fürs Galaxy Tab S7 sind die auch ziemlich schlecht. Aber sie sind besser als ich dachte und tatsächlich brauchbar.

Für rund 40 Euro habe ich mir diese Jelly Comb Tastaturhülle gekauft, die aus einer Hülle und einer separaten Bluetooth-Tastatur besteht. Ausgeklappt wird sie von Magneten gehalten, sodass die Tastatur nicht ganz lose ist. So stabil wie bei hochwertigeren ist diese Kombination aber nicht. Auf dem Tisch oder so ist es aber in Ordnung.

Die Tastatur ist kleiner als eine normale Desktop-Tastatur. Man kann sich aber daran gewöhnen. Schön ist, dass man die Tasten richtig herunterdrücken kann. Aber jeden Tag studenlang würde ich damit nicht arbeiten wollen. Für den Gelegentlichen Gebrauch ist sie gut. Mir gefällt die Jelly Comb besser als die anderen, da sie einen USB C Anschluss und ein Hintergrundlicht hat. Sonst gibt es auch welche von ELTD und Co, die allesamt ähnlich sind.

Logitech Keys To Go

Die Logitech Keys To Go ist eine hervorragende Reise-Bluetooth-Tastatur, die mit fast jedem Android-Tablet und iPads funktioniert. Ich halte sie für eine gute Wahl, wenn ihr etwas Leichtes und Dünnes sucht, das ggf. auch mit eurem Smartphone funktioniert und sehr portable ist. Die Tasten kann man hier nur ein bisschen herunterdrücken, aber man kann sich daran gewöhnen.

Jelly Comb Bluetooth Tastatur

Habt ihr gerne eine große, günstige Tastatur für euren Schreibtisch, könnt ihr euch die Jelly Comb Bluetooth Tastatur anschauen. Das Grunddesign ähnelt der Logitech K480, die teurer ist und ebenfalls eine Standfunktion eingebaut hat. Die hier von Jelly Comb funktioniert erstaunlich gut, besser als ich erwartet hatte. Sie ist aber zu groß und zu schwer um als Reisetastatur geeignet zu sein. Für den Schreibtisch ist sie aber passend.

Logitech K780

Die Logitech K780 ist gerade meine Lieblings-Desktop-Bluetooth-Tastatur. Sie ist deutlich größer, fühlt sich hochwertiger an, hat eine Standfunktion eingebaut, sowie ein Nummernblock. Seit dem ersten Lockdown habe ich unzählige Artikel damit geschrieben. Sie ist mit Windows, Android und iPadOS kompatible und man kann bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden.

128GB SanDisk MicroSD

Möchtet ihr den Speicher erweitern, braucht ihr eine MicroSD-Karte. Für meine Tests benutze ich immer eine 128GB SanDisk Extreme MicroSD, die nicht zu teuer ist und gut funktioniert. Aber nahezu jede microSD dürfte mit dem Tab A7 kompatible sein.