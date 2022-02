Vergleich: Samsung Galaxy Tab A8 vs. A7

Samsung bringt jedes Jahr neues Galaxy Tab A Tablets heraus. Das neuste ist das Samsung Galaxy Tab A8, welches der Nachfolger des Galaxy Tab A7 ist. Wie viel hat sich in einem Jahr geändert und lohnt sich ein Upgrade? Das erfahrt ihr in diesem Galaxy Tab A8 vs. A7 Vergleich.

Was ist anders?

Hardware und Leistung

Schauen wir uns erst die Unterschiede an und das beginnt mit der internen Hardware. Das Samsung Galaxy Tab A8 hat einen Unisoc Tiger T618 Prozessor mit 3GB oder 4GB RAM und 32GB bis 128GB internem Speicher. Im Galaxy Tab A7 sitzt hingegen ein Qualcomm Snapdragon 662 Prozessor mit 3GB RAM und 32GB oder 64GB Speicher. Beide kann man mit LTE 4G bekommen.

Obwohl der Qualcomm Prozessor bekannter ist, liegt in Benchmarks wie Geekbench 5 und dem 3D Mark Wild Life Test das Galaxy Tab A8 mit dem Unisoc Prozessor vorne. Vor allem in Grafiktests, die GPU Leistung ist also deutlich besser als beim A7.

Mein Spiele-Test bestätigt genau das. Während man PUBG Mobile auf dem A7 nur mit ausgeglichener Grafik spielen kann, kann man auf dem A8 HD Einstellungen auswählen. Und das läuft flüssig und schaut gut aus.

Die Leistung bei anderen Aufgaben wie im Internet surfen, YouTube schauen, sowie leichtes Multitasking ist bei beiden hingegen nahezu identisch.

Display

Die Displays sind andere. Während das A7 ein 10,4 Zoll großes Display hat, ist das A8 mit 10,5 Zoll minimal größer. Hier stehen sich 2000 x 1200 und 1920 x 1200 Pixel gegenüber, doch schauen im direkten Vergleich beide Bildschirme gleich scharf aus. Schön ist auch, dass die Displays jeweils vollständig laminiert sind.

Also, sie sind gleich scharf, doch hat das A7 im Vergleich zum A8 einen leichten Blaustich. Außerdem ist das ältere Tablet etwas heller als das neuere. Ist euch ein helles Display wichtig, ist also das A7 die bessere Wahl.

Software

Zwar läuft auf beiden genau das gleiche Android 11 mit der gleichen OneUI, aber trotzdem hat das A8 bei der Software die Nase vorn. Das liegt aber nur daran, dass es neuer ist, und somit grob ein Jahr länger Updates bekommen sollte.

Akkulaufzeit

Unterschiede gibt es auch bei der Akkulaufzeit. Hier ist das Galaxy Tab A7 mit 7,5 Stunden etwas besser als die 6,25 Stunden des A8. Für diesen Test lasse ich immer ein HD YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Was ist gleich?

Alles andere ist mehr oder weniger gleich. Ja, mit 508g ist das Tab A8 etwas schwerer als das 476g leichte Tab A7. Aber abgesehen davon ist das Grunddesign ziemlich gleich. Wir bekommen jeweils Metallgehäuse, die sich wertig anfühlen, mit jeweils vier Lautsprecher, die gleich zu sein scheinen. Es gibt jeweils einen USB C 2.0 Port, sowie einen 3,5mm Kopfhöreranschluss und microSD Kartenslots haben beide ebenfalls.

Galaxy Tab A8 vs A7 Vergleich: Mein Fazit

Also, welches ist das bessere Tablet? Naja, ihr habt es ja gesehen, das neure ist nicht unbedingt das bessere. Möchtet ihr ein günstiges Tablet mit einem möglichst hellen Display, ist das Galaxy Tab A7 die bessere Wahl und dort hält der Akku auch länger. Die Spiele-Leistung ist hingegen beim Galaxy Tab A8 besser und es dürfte ein Jahr länger Updates bekommen. Deswegen würde ich auch eher zum A8 raten, wenn ihr ein neues Tablet sucht. Aber habt ihr bereits das A7, macht es kaum Sinn mit dem A8 zu Upgraden.