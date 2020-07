Das beste Microsoft Surface Go 2 Zubehör: Hüllen, Stifte & mehr

Das Microsoft Surface Go 2 ist das derzeit beste 10 Zoll Windows-Tablet auf dem Markt. Ganz ohne Zubehör macht es aber nicht viel Sinn. Hier sind die Tastaturen, Stifte, USB C Hubs und Hüllen, die ich mit dem Surface Go 2 benutze.

Das spannendste Zubehör für das Surface Go 2 ist natürlich der Microsoft Surface Pen. Es ist genau der gleiche Stift, der auch mit dem Surface Pro 7 oder Pro 6 und den anderen Tablets von Microsoft funktioniert. Der Stift unterstützt 4096 Druckstufen und wird mit einer kleinen Batterie betrieben. Er eignet sich sehr gut für handschriftliche Notizen und Zeichnungen und kann magnetisch an der Seite des Tablets befestigt werden. Den Surface Pen kann man für rund 70 Euro bekommen.

Wenn ihr mit eurem Tablet unterwegs arbeiten möchtet, ist das Microsoft Type Cover die beste Tastatur dafür. Ich finde sie ist sehr gut umgesetzt, denn die Tasten haben einen soliden Tastenhub, eine Hintergrundbeleuchtung und das Touchpad funktioniert ebenfalls wie es sollte. Zusammengeklappt wird das Display geschützt und dank einer magnetischen Leiste kann man sie etwas anwinkeln. Preise starten bei rund 100 Euro.

Zwar ist das Surface Go 2 recht stabil gebaut, doch wenn ihr auf der Magnesiumlegierung keine Kratzer haben möchtet, solltet ihr eine Hülle benutzen. Ich habe die Spigen Hülle, die ursprünglich fürs erste Surface Go erschienen ist. Da Microsoft das Gehäuse nicht verändert hat, funktioniert sie aber auch mit dem Go 2. Mit dieser Hülle ist die Rückseite geschützt und zusammengeklappt auch das Display. Man kann sie auch zusammen mit dem Type Cover benutzen und es gibt einen Halter für den Surface Pen. Die Hülle kostet etwa 19 Euro.

Ihr könnt das Surface Go 2 natürlich auch mit einer generischen Tablethülle für 10 Zoll Tablets benutzen. Ich habe die NIDOO Tablet Hülle, in die es zusammen mit dem Type Cover sehr gut hineinpasst. Die Tasche ist gut gefüttert und vorne gibt es ein kleines Fach für weiteres Zubehör. Die NIDOO Tablet Hülle kostet rund 15 Euro.

Unter dem Klappständer hat Microsoft einen MicroSD-Kartenslot eingebaut. Ihr könnt den Speicher also etwas erweitern. Fast jede Karte sollte funktionieren. Ich benutze eine 128GB SanDisk Exterme MicroSD, die rund 22 Euro kostet.

Braucht ihr mehr und vor allem schnelleren Speicher, könnt ihr über den USB C Port auch externe Festplatten anschließen. Ich habe sehr viele externe SSDs, sowohl von SanDisk, als auch von Samsung, die meines Erachtens in etwa gleichgut sind. Für 1TB externen SSD Speicher zahlt ihr derzeit rund 150 Euro.

Der USB C Port des Surface Go 2 unterstützt komplexe USB C Hubs, über die ihr nicht nur mehr Speicher, sondern auch kabelgebundenes Internet oder externe Monitore anschließen könnt. Ich benutze immer einen VAVA 9-in-1 USB C Hub, mit dem ich sehr zufrieden bin. Spannend ist der auch, wenn ihr noch Geräte habt, die keinen Kopfhöreranschluss haben. Einen solchen hat nämlich auch dieses USB C Hub, das rund 50 Euro kostet.

Benötigt ihr nur einen einfachen USB A auf C Adapter, sowie ggf. einen großen SD-Kartenleser, dann könnt ihr euch den TUTUO USB C Stick anschauen. Den benutze ich bereits seit Jahren und der ist mir rund 10 Euro deutlich günstiger als komplexere USB C Hubs.

Das Touchpad des Type Covers ist zwar ein gutes, doch zu Hause benutze ich das Surface Go 2 immer mit einer richtigen Maus. Zusammen mit dem Tablet habe ich die Microsoft Modern Mobile Maus ausprobiert. Es ist eine sehr solide Maus, die gut auf Reisen mitgenommen werden kann. Außerdem könnt ihr sie farblich passend zum Type Cover bekommen. Sie kostet rund 35 Euro, ist aber nicht sehr ergonomisch.

Ergonomischer ist die Logitech M705 Maus, doch passt die vom Design her nicht unbedingt zum Tablet. Trotzdem ist sie in der Nutzung etwas angenehmer und funktioniert mit jedem Windows Gerät. Die Logitech M705 kostet rund 28 Euro.

Das Microsoft Type Cover ist zwar hervorragend, doch ist es mehr eine Reisetastatur. Möchtet ihr mit dem Surface tatsächlich einen Desktop PC ersetzen oder aus anderen Gründen zu Hause viel schreiben, würde ich eine richtige Desktop-Tastatur anschließen. Ich benutze dafür die Logitech K780, die per Bluetooth angeschlossen wird und auch mit eurem Smartphone und anderen Tablets gut funktioniert. Sie kostet rund 80 Euro.

Ich kann das Surface Go 2 nicht als Spiele-Tablet empfehlen. Aber trotzdem kann man natürlich einfachere Games gut zocken. Ich habe beispielsweise Cuphead mit dem Microsoft Xbox Wireless Controller gespielt. Der wird von dem Tablet natürlich unterstützt, denn beide stammen ja von Microsoft. Der Controller kostet rund 50 Euro.