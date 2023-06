Honor Pad X8 Test: Kann es Samsung & Xiaomi schlagen?

Das Honor Pad X8 ist ein 10,1 Zoll großes Einsteiger-Tablet, das zu einem UVP-Preis von 199 Euro in Deutschland erhältlich ist. In dieser Preisklasse ist die Konkurrenz stark, immerhin bietet fast jeder Hersteller einen Konkurrenten an – allen voran das Samsung Galaxy Tab A8, gefolgt vom Xiaomi Redmi Pad. Kann sich das Honor Tablet dagegen behaupten? Genau das erfahrt ihr in diesem Honor Pad X8 Test.

Design und Verarbeitung

Zwar schaut es so aus als würden wir mit dem Honor Pad X8 ein Metallgehäuse bekommen, doch besteht tatsächlich nur die Rückseite aus Metall. Der Rahmen ist aus Kunststoff gefertigt. Trotzdem macht das Tablet einen gut gebauten Eindruck. Es ist 7,55mm dick und bringt 460g auf die Waage.

Bei günstigen Tablets ist zwar ein Kopfhöreranschluss üblich, doch fehlt ein solcher hier. Wir bekommen auch nur einen USB C 2.0 Anschluss, an den man keine Monitore anschließen kann. Dafür hat es einen MicroSD-Kartenslot zusätzlich zu dem sowieso schon relativ großen Speicher.

Vorne sitzt genau in der Mitte eine 2-Megapixel Webcam, die keine detailreichen Aufnahmen macht. Tatsächlich schauen insbesondere Videos damit etwas verschwommen aus – für Videochats noch okay, aber eben nicht gut.

Etwas besser ist zwar die 5-Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite, aber als gut kann ich die ebenfalls nicht bezeichnen – als ausreichend aber schon.

Display und Lautsprecher

Das Honor Pad X8 hat ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel – also grob FullHD. Bei 10 Zoll halte ich die Auflösung für ausreichend. Klar ist aber auch, dass man Pixel sehen kann, wenn man es sich direkt vor die Nase hält.

Insgesamt ist das Display okay. Es ist vollständig laminiert, die Blickwinkel sind schön weit und Farben werden ordentlich wiedergegeben. Für draußen könnte es etwas heller sein, aber wenn ihr es hauptsächlich drinnen benutzt, ist die Helligkeit ausreichend.

Super ist, dass ihr Netflix und andere Streaming-Anbieter mit HD-Qualität schauen könnt, denn das Tablet hat ein Widevine Level von L1. Das hatten früher nicht alle Huawei Tablets.

Als günstiges Entertainment-Tablet ist es auch geeignet, denn die beiden Lautsprecher an den Seiten sind ausreichend laut und hören sich solide an. Nicht atemberaubend gut, aber dem Preis entsprechend solide.

Hardware und Performance

Im Honor Pad X8 werkelt ein MediaTek MT8786 Prozessor, dem 4GB RAM und 64GB Speicher zur Seite stehen. Für diese Preisklasse ist der Speicher großzügig bemessen, denn das Samsung Galaxy Tab A8 hat in der günstigsten Ausführung nur 3GB und 32GB. Eine LTE-Option gibt es leider nicht.

Das Pad X8 kann sich in Benchmarks wie Geekbench 5 und im 3D Mark Wild Life Test ziemlich gut gegen preislich ähnlich aufgestellte Konkurrenten behaupten. In Geekbench 5 ist es minimal leistungsstärker als das Samsung Galaxy Tab A8 und das Lenovo Tab M10 der 3. Generation. Die Grafikleistung liegt sogar deutlich über dem 12 Zoll großen Honor Pad 8.

Im 3D Mark Wild Life Test ist es hingegen etwas schwächer als Samsung und auch schwächer als das Xiaomi Redmi Pad, das oft nur etwas mehr kostet.

Die Leistung ist im realen Einsatz ausreichend. Chrome, YouTube, Feedly und auch Office Apps lassen sich flüssig benutzen – sogar bisschen Multitasking ist drin. Das haben wir auch den 4GB RAM zu verdanken.

Klar ist aber auch, es nicht zu den leistungsstärksten Geräten da draußen zählt, das haben die Benchmarks ja gezeigt. So kann man PUBG Mobile nur mit HD-Grafik spielen – damit läuft es aber super. Asphalt 9 läuft mit gelegentlichen Rucklern ebenfalls, doch sieht die Grafik hier nicht sonderlich schön aus.

Einfachere Spiele wie Angry Birds Friends laufen wunderbar. Es ist also kein Spiele-Tablet, insbesondere für Gelegenheitsspiele aber geeignet.

Software: Android 12

Kommen wir zur Software. Ab Werk läuft auf dem Honor Pad X8 Android 12 und darauf sitzt die Magic UI in Version 6.1. Das ist die eigene Oberfläche von Honor, die noch sehr stark an die Oberfläche von Huawei erinnert. Die beiden Hersteller waren mal Eins, sind es aber nicht mehr.

Ich finde die Magic UI in Ordnung, aber nicht so gut wie beispielsweise die OneUI von Samsung. Es sind auch einige hauseigene Apps vorinstalliert, doch sind die meiner Meinung nach deutlich schwächer als Apps wie Samsung Notes.

Klasse ist hingegen, dass ab Werk der Google Play Store dabei ist. Inklusive Apps wie Chrome, YouTube und Gmail. Ja, das sollte bei einem Android-Tablet natürlich so sein, ist aber nicht immer so. Aufgrund des Handelskriegs zwischen den USA und China fehlt der Play Store auf allen neuen Android-Geräten von Huawei und auch auf den älteren von Honor. Jetzt ist er aber wieder dabei.

Unklar ist leider, wie häufig Honor Updates für das Pad X8 verteilen wird.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test kam das Honor Pad X8 auf eine Laufzeit von 6,25 Stunden – das ist etwas mager, vor allem wenn man das relativ dunkle Display bedenkt. Für diesen Test lasse ich immer ein HD-YouTube Video in einer Endlosschleife laufen.

Honor Pad X8 Test: Mein Fazit

Also, ist das Honor Pad X8 ein empfehlenswertes Tablet? Naja, besonders spannend ist es nicht. Insgesamt gesehen ist das Honor Pad X8 ein solides Tablet – fast alle Eigenschaften sind solide. Aber eben auch nicht herausragend.

Das Display ist okay, die Verarbeitung ist okay, die Leistung ist okay und die Software ist okay. Richtig gut ist es in diesen Punkten nicht, aber eben auch nicht enttäuschend, sondern dem Preis entsprechend. Vorbildlich ist nur, dass wir mit 4GB RAM und 64GB Speicher standardmäßig relativ viel RAM und Speicher bekommen.

Empfehlen kann ich das Honor Pad X8 hauptsächlich dann, wenn ihr ein gutes Angebot findet. Beispielsweise zum Black Friday.

Für deutlich spannender halte ich das Xiaomi Redmi Pad, das ich natürlich ebenfalls getestet habe. Oft kostet es nur ein klein wenig mehr, hat aber ein Metallgehäuse, ein 90Hz Display, mehr Speicherplatz und eine bessere Leistung.

Und wenn ihr einfach nur ein günstiges 10 Zoll Tablet sucht, gefällt mir die Software beim Samsung Galaxy Tab A8 etwas besser. Dort kann ich allerdings nur die Version mit 64GB empfehlen, ein Preisvergleich zum Honor lohnt sich also.