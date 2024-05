Die besten iPad Hüllen im Vergleich: Schutz fürs iPad 9, 10, Air, Mini & Pro

Wenn es um gute Hüllen fürs iPad geht, haben Apple-Kunden die Qual der Wahl. Aus diesem Grund stellen wir euch an dieser Stelle die besten Vertreter vor.



Von Low-Budget-Case bis Edel-Smart-Folio ist in unserer Bestenliste für jeden Geschmack etwas dabei – Egal ob ihr auf der Suche nach einer preiswerten Apple Smart Folio-Alternative, einer luxuriösen Ledertasche oder einer Unterwasser-Hülle zum Schnorcheln seid.

Vorhang auf für die besten Hüllen für euer iPad.

Die besten iPad Hüllen im Vergleich: Eine Übersicht

Hier ist eine schnelle Übersicht:

iPad Pro Hüllen

Die beste günstige iPad Pro-Hülle: JETech Hülle (bei Amazon*). Diese Hülle besticht durch ihr tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet die wesentlichen Vorzüge des Apple Smart Folio für einen Bruchteil des Preises.

iPad Air Hüllen

Guter Schutz fürs iPad Air zum Schnäppchenpreis: ProCase (bei Amazon*). Für unter 10 Euro bietet dieses Smart Folio nicht nur einen unschlagbaren Preis, sondern sieht darüber hinaus noch gut aus und schützt euer iPad. Dieses iPad Air-Case passt einwandfrei und ist in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich.

Premium-Lederhülle aus Berlin: WIIUKA (bei Amazon*). Das Vollleder Folio Case Angus ist eine verdammt stylische, robuste iPad Hülle bzw. Tasche für alle, die eine edle iPad Pro-Transportmöglichkeit mit dem gewissen Etwas suchen. Die Tasche eignet sich zum Beispiel bestens, um das iPad Pro 12.9 zusammen mit dem Apple Magic Keyboard zu transportieren. Ein Schnäppchen macht ihr hiermit allerdings nicht.

iPad Mini Hüllen

Die beste preiswerte Hülle fürs iPad Mini: JETech (bei Amazon*). Wenn ihr eine möglichst gute und günstige Hülle für euer iPad Mini wollt, seid hier mit der Hülle von JETech bestens bedient. Die Hülle ist nicht nur super günstig, sondern sieht auch noch schick aus und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

iPad 10 Hüllen

Super günstig und trotzdem gut: MoKo (bei Amazon*). Wenn es so günstig wie möglich sein soll und ihr eine erstklassige Alternative zum Apple Smart Folio für euer iPad 10 haben möchtet, dann greift am besten zur MoKo Hülle. Das Cover gibt es in vielen verschiedenen Farben, zum Beispiel in hellblau, dunkelblau, hellgelb, orange, schwarz, rot und silber und sie bietet trotz des niedrigen Preises einen guten Schutz für euer Tablet.

iPad 9 Hüllen

Preiswert und schick: ProCase (bei Amazon*). Diese schicke Hartschalen-Hülle ist leicht und dünn und schützt euer Tablet von allen Seiten, ohne irgendwelche Anschlüsse oder Kameras zu verdecken. Die Rückseite der Hülle ist lichtdurchlässig und matt sowie resistent gegen Fingerabdrücke.

Die besten iPad Hüllen im Detail

Schauen wir uns die Hüllen nun detaillierter an.

Die besten iPad Pro Hüllen

Diese iPad Pro Hüllen haben uns am meisten überzeugt.

JETech Hülle: Die beste günstige iPad Pro-Hülle

Die JETech Hülle ist mit iPad Pro Modellen aus dem Jahre 2022, 2021, 2020 und 2018 kompatibel.

Sie ist günstig, schick und bietet die Möglichkeit, den Apple Pencil trotz Hülle zu laden.

Die matte Rückseite schützt euer iPad Pro vor Fingerabdrücken, Kratzern und Stößen. Durch die synthetische äußere Schicht und die glatte Schicht im Inneren bietet diese Hülle einen guten Schutz für euer iPad Pro, ohne dass sich das Ganze klobig und schwer anfühlt.

Das magnetische Smart Cover unterstützt darüber hinaus die automatische Schlaf- / Wachfunktion – ganz wie bei der teuren Apple-Original-Hülle. Die Frontabdeckung kann ebenso dreifach gefaltet werden.

Natürlich bietet die Hülle euch auch weiterhin Zugriff auf alle Bedienelemente und Funktionen – Die Lautsprecher, Kamera und Anschlüsse werden nicht beeinträchtigt. Natürlich könnt ihr das iPad Pro dank des faltbaren Kickstands mit der Hülle auch stabil hinstellen, um zum Beispiel Filme zu genießen, ohne das Tablet die ganze Zeit festhalten zu müssen.

Lesen: Die 10 besten Zeichen-Apps für iPad & Apple Pencil

Die JETech Hülle ist in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich, zum Beispiel in schwarz, dunkelgrau, rot, grün, blau, lila, silber und roségold.

Wenn ihr eine günstige, gute Alternative zum Apple Smart Folio sucht – die Apple Hülle kostet stolze 125 Euro – dann ist die JETech Hülle für schlappe 11,99 Euro eine hervorragende Wahl. Auch die Bewertungen auf Amazon von durchschnittlich 4,4 Sternen bei über 13.000 Rezensionen sprechen eine eindeutige Sprache.

Catalyst: Wasserdichte Hülle für raue Bedingungen

Wenn ihr es öfter mit rauen Bedingungen zu tun habt – etwa auf hoher See oder zur kalt-feuchten Jahreszeit – dann ist diese Hülle von Catalyst wie geschaffen für euer iPad Pro.

Sie ist bis zu zwei Meter wasserdicht und sturzsicher bis zu 1,2 Meter. Ihr könnt also dank der Hülle spektakuläre Unterwasser-Fotos- und Videos kreieren. Alternativ könnt ihr sorgenfrei Musik und Filme in der Badewanne oder unter der Dusche genießen. Dank der speziellen akustischen Membran wird der Sound dabei weiterhin klar und laut übertragen.

Die Hüllen von Catalyst wurden darüber hinaus mit dem PTPA-Preis (Parents Tested Parents Approved) ausgezeichnet und sind somit kindersicher.

Der Apple Pencil funktioniert dank der Touchscreen-Folie weiterhin, kann jedoch mit der Hülle nicht gekoppelt oder geladen werden.

Lesen: Die 10 besten Notizen Apps für iPad & Apple Pencil | 2024 Edition

Die Catalyst Hülle fühlt sich robust, aber trotzdem leicht an und bietet damit den perfekten Schutz für euer iPad – egal ob ihr euch gerade am sonnigen Strand oder in einem Schneesturm befindet. Einzig der Ständer dieser Hülle dürfte sich gerne noch etwas stabiler anfühlen.

Die Hülle erhielt bei Amazon bereits 89 Rezensionen und durchschnittlich 4 von 5 Sterne. Mit einem Preis von 219, 99 Euro ist dieses Cover allerdings nichts für Schnäppchenjäger.

Vollleder Folio Case Angus: Stilvolle Premium-Lederhülle aus Deutschland

Das Vollleder Folio Case Angus ist eine super stylische, robuste iPad Hülle für stilsichere Kreative, die sich eine edle iPad Lederhülle bzw. Tasche fürs iPad Air gönnen wollen. Die Tasche ist zum Beispiel ideal, um das iPad Pro 12.9 zusammen mit dem Apple Magic Keyboard zu transportieren.

Sie ist außen von besonders unempfindlichem Leder umhüllt. Innen ist sie mit weichem Merino-Wollfilz ausgekleidet, der das iPad sanft umhüllt und schützt. Die Tasche sieht richtig schick aus und wird in Deutschland handgefertigt.

Neben des hochwertigen Materials und der tollen Optik bestich die Hülle darüber hinaus durch schöne Details wie eine schlanke Vordertasche, die zum Beispiel genug Platz für einen Apple Pencil, Kreditkarten, Kopfhörer und Co bietet. Außerdem bietet die Angus-Hülle einen hochwertigen Metallreißverschluss, der für eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu Kunststoff sorgen soll.

Lesen: Die besten Apple iPads für Schüler | 2024 Edition

Insgesamt rechtfertig diese iPad-Tasche den hohen Preis durch eine hochwertige Optik, edle Materialien und die Produktion „made in Germany“. Die überdurchschnittlich gute Qualität bestätigen auch die 4,9 Sterne bei 79 Rezensionen auf Amazon, die man bei einem Preis von 154,00 Euro allerdings auch erwarten darf.

Die besten iPad Air Hüllen

Auch fürs iPad Air gibt es viele hochwertige Hüllen.

ProCase: Guter Schutz zum Schnäppchenpreis

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Die ProCase Hülle für iPad Air (5. Generation 2022/ iPad Air 4. Generation 2020) ist für aktuell für gerade einmal 8,47 Euro im Angebot und bietet euch dennoch guten Schutz für eurer iPad Air.

Dieses iPad Air-Case passt einwandfrei, funktioniert gut und sieht schick aus. Die Hülle ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich, beispielsweise in hellblau, dunkelblau, dunkelgrün, schwarz und rot.

Die Hülle ermöglicht es, dass der Apple Pencil auch mit montierter Hülle weiterhin geladen werden kann und gewährt euch beim Tragen weiterhin Zugriff auf alle Anschlüsse und Funktionen. Darüber hinaus unterstützt diese Hülle die Auto-Schlaf- und Wach-Funktion. Ein Magnet sichert den Gehäuseverschluss und der Mechanismus funktioniert via einfachem Ein- und Ausklicken. Natürlich könnt ihr euer iPad Air dank des faltbaren Ständers auch bequem hinstellen.

Die Hülle fühlt sich trotz ihres niedrigen Preises von 11,89 Euro nicht billig an und erfüllt absolut ihren Zweck. Die 11 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,8 Sternen auf Amazon belegen das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Schutzhülle.

WIIUKA: Premium-Lederhülle aus Berlin

Diese edle Lederhülle fürs iPad Air (4. und 5. Generation) ist nicht nur ein echter Augenschmeichler, sondern auch zu hundert Prozent aus hochwertigem Echtleder aus Deutschland hergestellt. Das Leder wurde ökologisch nachhaltig gegerbt und ist naturbelassen.

Das Besondere dabei ist, dass jede Hülle in Handarbeit aus weichem deutschem Premium-Rindsleder hergestellt wird. Euer iPad Air wird innen durch ein weiches Mikrofaser gegen Schmutz und Kratzer geschützt.

Ein eingebauter Magnet aktiviert die Schlaf- und Aufwachfunktion. Der Frontdeckel kann zum optimalen Bedienen unkompliziert nach hinten umgeklappt werden. Die angepassten unsichtbaren Magnete sorgen für ein sicheres Schließen der Hülle. Alle Anschlüsse und die Kamera bleiben dabei natürlich weiterhin nutzbar. Auch diese schicke Lederhülle bietet einen praktischen Kickstand zum Hinstellen des iPad Air.

Lesen: iPad Mini vs. iPad Air Vergleich: Das sind die Unterschiede

Besonders aufgrund des edlen und schlankes Designs sowie der hochwertigen Materialien und Verarbeitung ist diese Hülle seinen hohen Preis durchaus wert. Die Macher der Lederhülle sind übrigens ein Familienunternehmen aus Berlin und bieten einen tollen Kundenservice.

Die Hülle wurde mit durchschnittlich 4,4 Sternen bei aktuell 23 Rezensionen bei Amazon bewertet und kostet derzeit 89,95€.

Rockform: Unglaublich robuste und zuverlässige Hülle für euer iPad Air 4 (2020)

Wenn eure Hülle so robust und widerstandsfähig wie möglich sein soll und ihr noch ein iPad Air 4 besitzt, empfehlen wir euch dieses Model von Rockform. Es besitzt einen 360-Grad-Schutz in Industrie-Qualität. Die Hülle wird zusammen mit einer Displayschutzfolie mit gehärtetem Glas ausgeliefert.



Das integrierte RokLock-Twist-Lock-System ermöglicht darüber hinaus die Verwendung des optionalen iPad-Ständer-Griffs und der iPad-Handschlaufe, die allerdings nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Die Hülle wurde übrigens in Verbindung mit Feedback der Polizei, Feuerwehr und ähnlichen Kunden entwickelt, um bestmöglichen Schutz zu bieten und den harten Anforderungen in diesen Berufen gerecht zu werden. Die robuste iPad-Hülle von Rokform bietet somit eine tolle Kombination aus Funktionalität und Schutz.

Lesen: Ich liebe diese 9 Horrorspiele auf meinem Tablet (Android, iOS & iPad)

Klasse finde ich auch, dass der Hersteller zwei Jahre lang Garantie auf die Hülle gewährt.

Die Hülle wurde auf Amazon durchschnittlich mit 4 von 5 Sternen bei aktuell 13 Rezensionen bewertet. Das Cover wird derzeit für 105,45 Euro verkauft.

Die besten Hüllen fürs iPad Mini

Für das iPad Mini gibt es ebenfalls sowohl günstige, gute als auch hochpreisige, edle Hüllen.

JETech: Die beste preiswerte Hülle

Wenn ihr eine möglichst gute und günstige Hülle für euer iPad Mini (2021 Modell, 6. Generation) wollt, führt kein Weg an dem Model von JETech vorbei. Die Hülle ist eine preiswerte Version des Apple SmartFolio, sieht klasse aus und schützt euer iPad gut vor alltäglichen Stößen, Kratzern und Co.

Die Hülle ist unterschiedlichen Farben wie schwarz, blaugrün, lila und Co erhältlich und wirkt weder hässlich noch billig.

Ihr habt auch mit montierter Hülle nach wie vor die Möglichkeit, euren Apple Pencil zu laden und sämtliche Anschlüsse und Kameras zu nutzen. Auch die automatische Schlaf- und Wachfunktion wird unterstützt. Selbstverständlich gibt es auch einen faltbaren Kickstand.

Unserer Meinung nach gibt es keine bessere Hülle für einen Preis von rund 12 Euro fürs iPad Mini. Auch die über 4000 Rezensionen mit einer Bewertung von durchschnittlich 4,3 Sternen belegen das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gexmil: Hervorragende Echtleder-Hülle zum fairen Preis

Diese Echtlederhülle ist mit dem iPad Mini der 6. Generation kompatibel und wird aus echtem Rindsleder gefertigt. Dabei werden die Häute nach Qualität, Stärke, Charakter und Maserung ausgewählt. Aufgrund des unterschiedlichen Musters jedes Leders ist jede Hülle ein kleines Unikat.



Innen besteht die Hülle aus Superfaserfutter, um das Display ideal zu schützen. Auch während die Hülle montiert ist sind weiterhin alle Anschlüsse und Kameras nutzbar. Außerdem funktioniert mit dem Cover die Schlaf- und Wach-Funktion und es gibt einen Kickstand.

Lesen Die besten Apple iPad Alternativen | 2024 Edition

Insgesamt ist diese Lederhülle von Gexmil sehr schick und funktional und mit einem Preis von 29,99 Euro sogar recht günstig. Die 31 Rezensionen mit durchschnittlich 4,6 Sternen auf Amazon bestätigen die sehr gute Qualität.

Die besten iPad 10 Hüllen

Selbstverständlich gibt es auch fürs iPad 10 zahlreiche ausgezeichnete Hüllen.

MoKo: Super günstig und trotzdem gut

Wenn es so günstig wie möglich sein soll und ihr eine tolle Alternative zum Apple SmartFolio für euer iPad 10 (2022) sucht, dann empfehlen wir euch die MoKo Hülle. Das Cover gibt es in zahlreichen Farben, zum Beispiel in hellblau, dunkelblau, hellgelb, orange, schwarz, rot und silber.

Auch diese Hülle unterstützt die automatische Aufwach- und Schlaffunktion und bietet eurem iPad 10 einen Rundumschutz. Die vordere Abdeckung aus PU Leder ist langlebig und fühlt sich angenehm an. Die Innenseite ist mit Mikrofaser bezogen, um das Display vor Kratzern zu schützen. Die Rückseite besteht aus hartem Polycarbonat und ist somit schön robust, so dass euer iPad auch vor Stößen geschützt wird. Alle Anschlüsse und Kameras sind weiterhin nutzbar, auch wenn die Hülle am iPad montiert ist. Auch ein faltbarer Kickstand ist bei dem Cover integriert.

Mit tollen 4,6 Sternen bei über 11.000 Rezensionen auf Amazon bescheinigen die Kunden der Hülle ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Zuverlässigkeit. Sie wird derzeit für 15,99 Euro angeboten.

Holimet: Schicke preiswerte Lederhülle

Dieses schickes Folio-Etui aus Leder bietet idealen Schutz für das iPad 10. Ihr habt sogar die Möglichkeit, euren Apple Pencil (1. Generation) zu verstauen und der Kickstand bietet verschiedene Stehwinkel zum freihändigen Lesen, Betrachten von Videos und Co.

Zudem lässt es sich in leichter Schräglage noch besser auf dem iPad tippen.



Die Rückseite besteht aus TPU (Thermoplastische Polyurethane) und schützt euer iPad 10 vor Stößen und Kratzern. Auch die Schaf- und Aufwachfunktion eures Tablets wird unterstützt.

Lesen: Die 7 besten Tablets fürs Studium im Test | 2024 Edition



Die Hülle sieht elegant aus und wurde bei Amazon mit durchschnittlich 4,5 Sternen bei 79 Rezensionen bewertet. Aktuell ist sie für 31,99 Euro zu haben.

MoKo Unterwasser-Hülle: Wasserdichte Tablettasche zum Schnäppchenpreis

Diese Hülle bietet eine universale Größe für Tablets mit einer Diagonale von bis zu 10,2 Zoll. Sie bietet zudem genügend Platz für Kreditkarten, Ausweise, Bargeld und Münzen.

Besonders, wenn ihr euer iPad mit zum Schnorcheln mitnehmen wollt, ist diese Hülle ideal. Die Unterwasser-Hülle ist IPX8 zertifiziert und bietet somit einen Schutz bis zu 30 Meter. Zudem ist sie schneesicher und schmutzdicht und bietet weiterhin volle Touchscreen-Funktionalität und ihr könnt auch mit montierter Hülle Fotos und Videos aufnehmen.

Lesen: Top 7: Die besten iPad Apps für Fotografen

Die Hülle ist außerdem mit einem abnehmbaren Trageband ausgestattet und ihr könnt sie einfach um den Hals hängen. Alternativ nutzt ihr die Handschlaufe, um euer Tablet sicher zu halten. Das Unterwasser-Case lässt sich bequem öffnen und schließen.

Aktuell kostet die Hülle bei Amazon lediglich 12,79 Euro und wurde mit durchschnittlich 4,3 Sternen bei über 600 Rezensionen bewertet. Es gibt sie übrigens auch in weiteren Größen, so dass ihr sie zum Beispiel auch für euer Smartphone kaufen könnt.

Die besten iPad 9 Hüllen

Zu guter Letzt stellen wir euch die besten Hüllen fürs iPad 9 vor.

ProCase: Preiswert und schick

Die ProCase Hülle fürs iPad 9 gibt es in vielen verschiedenen Farben, zum Beispiel in hellblau, dunkelblau, silber und schwarz.



Es handelt sich dabei um eine schicke Hartschale, die leicht und dünn ist und euer Tablet von allen Seiten schützt, ohne irgendwelche Anschlüsse oder Kameras zu verdecken. Auch die Schlaf- und Aufwachfunktion wird unterstützt. Die Rückseite der Hülle ist lichtdurchlässig und matt, resistent gegen Fingerabdrücke und gibt den Blick auf das ikonische Apple-Logo frei. Der Kichstand bietet euch zwei Winkel, um freihändig Videos anzuschauen und Co.

Die Hülle is bei Amazon für schlapp 9,89 Euro erhältlich und erhielt bereits mehr als 143.000 Rezensionen mit einem Durchschnitt von 4,5 Sternen.

TORRO Echtlederhülle: Stilvoll und edel

Das dunkelbraune TORRO-Leder der Hülle stammt aus den USA und sieht sehr hochwertig aus. Torro selbst ist eine britische Marke, die sich auf edle Lederaccessoires spezialisiert hat.

Die Echtlederhülle biete einen elastischen Verschluss und ermöglicht die Aufwach- und Schlaffunktion des iPad. Das Smart-Cover verfügt darüber hinaus über drei rutschfeste Streifen, die drei Winkel für komfortables Netflixen und Co ermöglichen. Sämtliche Anschlüsse und Kameras sind auch mit der Hülle weiterhin zugänglich.

Die Torro Lederhülle kostet bei Amazon 59,99 Euro und wurde bei über 900 Rezensionen mit durchschnittlich 4,6 Sternen bewertet.