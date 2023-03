Top 7: Die besten iPad Apps für Fotografen | 2023 Edition

Wir stellen euch coole Apps zur Bildbearbeitung vor, mit deren Hilfe ihr euren Fotos das gewisse Etwas verleiht. Für Fotografen, die mit einem iPad arbeiten, gibt es zahlreiche Apps, die bei der Verschönerung von Fotos nützlich sind. Egal, ob ihr Profi- oder Hobby-Fotograf seid, die richtigen Programme können eure Arbeit beschleunigen und eure Bilder im neuen Glanz erstrahlen lassen.

In diesem Artikel stellen wir euch einige der besten iPad-Apps zum Bearbeiten und Archivieren eurer Fotos vor. Dabei gehen wir sowohl auf kostenpflichtige Anwendungen als auch auf Gratis-Apps ein.

1. Adobe Lightroom

Lightroom ist eine der bekanntesten Apps zur Bildbearbeitung und bietet umfassende Funktionen für Fotografen. Mit der App könnt ihr eure Fotos organisieren und bearbeiten, einschließlich der Möglichkeit, Farbkorrekturen vorzunehmen, Kontrast und Helligkeit anzupassen sowie spezielle Effekte hinzuzufügen. Besonders das schnelle und genaue Maskieren von Personen und Objekten gefällt uns gut. Das mächtige Maskieren-Tool ermöglich es euch, eure Fotos noch präziser und punktueller zu bearbeiten. So ist es zum Beispiel möglich, Personen im Vordergrund und den Hintergrund separat voneinander zu bearbeiten. Auch die Möglichkeit, mehrere Fotos parallel mit den gleichen Einstellungen zu editieren, ist besonders für Hochzeitsfotografen nützlich. Lightroom ist auch in der Lage, RAW-Dateien zu bearbeiten und damit besonders nützlich für Profi-Fotografen, die das Maximum aus den Bilddateien herausholen wollen. Die App bietet auch eine Synchronisierungsfunktion, mit der ihr eure Bilder zwischen eurem iPad, iPhone und Macbook synchronisieren könnt. Zudem ist Lightroom eine super App, um eure Fotos übersichtlich zu kategorisieren.

Preis: Adobe Lightroom ist in der Grundversion kostenlos. Möchtet ihr coole Features wie den Reperatur-Pinsel nutzen, müsst ihr die App für 11,89 Euro monatlich abonnieren. Habt ihr bereits ein Abo für die Desktop-Version abgeschlossen, könnt ihr die kostenplichtige iPad Version ohne zusätzliche Kosten nutzen.

2. Affinity Photo 2

Affinity Photo 2 ist eine professionelle App zur Bildbearbeitung, die speziell für das iPad entwickelt wurde. Die App gilt als die beste Photoshop-Alternative. Einmal gekauft, könnt ihr sie für immer nutzen und erhaltet sämtliche Updates. Das ist wohl einer der größten Vorteile gegenüber Adobe Photoshop. Affinity Photo bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sich an Profi-Fotografen und Grafikdesigner richten. Ihr könnt mit der App komplexe Bearbeitungen durchführen, einschließlich der Möglichkeit, unbegrenzte Ebenen zu erstellen und zu bearbeiten. Die App unterstützt auch das Arbeiten mit RAW-Dateien. Zudem bietet Affinity Photo eine große Anzahl von präzisen Auswahlwerkzeugen wie das Lasso- und Zauberstab-Tool oder den Korrektur-Pinsel. Super praktisch ist die vollständige PSD-Kompatibilität: Die App bietet volle PSD-Unterstützung und ermöglicht es euch, Photoshop-Dateien direkt in Affinity Photo zu öffnen und zu bearbeiten.

Preis: Affinity Photo 1 kostet auf dem iPad einmalig 23,99 Euro und bietet euch damit eine deutlich kundenfreundlichere Preispolitik als die Adobe-Programme.

3. Pixelmator

Pixelmator ist eine Bildbearbeitungs-App fürs iPad, die sich eher an Einsteiger richtet. Die Bedienung ist intuitiv und einsteigerfreundlich. Dennoch bietet Pixelmator umfangreiche Bearbeitungsfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, Farben anzupassen, Kontrast und Helligkeit zu ändern und spezielle Effekte hinzuzufügen sowie Ebenen zu erstellen. Pixelmator bietet euch auch die Möglichkeit, RAW-Dateien zu bearbeiten und macht es euch leicht, Bilder zu teilen.

Das Interface ist sehr übersichtlich – Nur die nötigsten Schaltflächen und Funktionen befinden sich auf der Oberfläche. Dies hilft, die Einstiegsschwelle für unerfahrene Nutzer zu senken. Alle Bearbeitungsfunktionen befinden sich auf der rechten Seite. Auf der linken Seite befinden sich die Ebenen. So ist es unmöglich, sich zu verzetteln. Die Tabs von Pixelmator sind einfach und übersichtlich angeordnet.

Darüber hinaus bietet die App coole Features, die auf „Machine Learning“ basieren. Mit dessen Hilfe könnt ihr zum Beispiel die Auflösung eines Fotos ohne Qualitätsverlust deutlich erhöhen.



Preis: Pixelmator kostet einmalig 11,99 Euro.

4. VSCO

VSCO ist eine App, die vor allem bei Instagram-Nutzern sehr beliebt ist. Die App bietet zahlreiche Filter und Effekte, die eure Fotos schnell und einfach schicker aussehen lassen. Ihr könnt die Filter und Effekte nach euren eigenen Vorstellungen anpassen, um eure Bilder individuell zu gestalten. VSCO bietet auch eine Foto-Community, in der ihr eure Bilder mit anderen Nutzern teilen und euch inspirieren lassen könnt.

Gut gefällt uns, dass die Filter und Bearbeitungen, die man in VSCO auf Fotos anwendet, eher sanft daherkommen und nicht zu künstlich wirken. Zudem könnt ihr – wie in Lightroom – immer wieder zum ursprünglichen Bild zurückkehren und die Bearbeitungsschritte rückgängig machen. Fotografen, die gerne mit Filtern bzw. Presets herumexperimentieren, werden VSCO viel Positives abgewinnen können.

Preis: Ihr könnt die App sieben Tage kostenlos testen. Danach müsst ihr VSCO für 21,99 Euro jährlich (2,49 Euro pro Monat) oder für 7,99 Euro monatlich abonnieren.

5. Snapseed

Snapseed ist eine weitere beliebte App zur Bildbearbeitung, die von Google entwickelt wurde. Mit der App könnt ihr schnell und einfach eure Fotos bearbeiten und verbessern, ohne Expertenwissen mitzubringen. Snapseed bietet eine Vielzahl von nützlichen Tools. Mit der App könnt ihr Fehler in Fotos korrigieren, die allgemeine Qualität der Bilder verbessern, Filter hinzufügen und vieles mehr. Diese kostenlose App kombiniert eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einer großen Anzahl von coolen Tools wie Pinseln und Spot-Korrekturfunktionen. Mit Snapseed könnt ihr Fotos easy und schnell nach euren Vorstellungen bearbeiten. Auch die Filter in Snapseed gefallen uns gut.



Preis: Snapseed ist völlig kostenlos fürs iPad erhältlich.

6. Darkroom

Darkroom ist eine kostenlose App, die eine Vielzahl von Werkzeugen zur Bildbearbeitung bietet. Die App ist sehr einfach zu bedienen und bietet eine schnelle und effektive Möglichkeit, eure Fotos aufzupimpen. Mit Darkroom könnt ihr eure Fotos beschneiden, drehen, die Belichtung anpassen und vieles mehr. Darkroom bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Filtern, mit denen ihr eure Fotos schnell und einfach aufpolieren können. Besonders die Effekt-Tools gefallen uns: So könnt ihr Bokeh, Lichteffekte, Schärfentiefe und mehr nachträglich verändern. Damit könnt ihr euren Fotos einen einzigartigen Look verleihen. Auch gut gefällt uns die Möglichkeit, ähnlich wie in Lightroom auf Kurven und Farbverläufe zuzugreifen, mit denen ihr Farbkorrekturen und Farbanpassungen noch präziser durchführen könnt. So könnt ihr die Farben ganz genau anpassen und den gewünschten Look erzielen. Zudem könnt ihr in Darkroom sogar Videos bearbeiten.

Preis: Die Premium-Version kostet 7,99 Euro monatlich.

7. Facetune KI-Bildbearbeitung

Wenn ihr nach einer App sucht, die sich speziell zur Bearbeitung von Porträtfotos eignet, ist Facetune eine super Wahl.

Besonders gut gefallen uns die Tools zur schnellen Foto-Retusche: So könnt ihr Hautunreinheiten oder Falten entfernen bzw. reduzieren, Zähne aufhellen, Augenfarben ändern und vieles mehr. Facetune bietet auch eine Vielzahl von Filtern, die speziell für Porträtfotos entwickelt wurden. Witzig sind auch die Make-up-Tools, mit denen ihr euren Porträtfotos mehr Pep verleihen könnt – So könnt ihr Lippenstift, Lidschatten und Rouge hinzufügen oder die Augenbrauen und Wimpern eures Models betonen. Praktisch ist auch die Vorher/Nachher-Ansicht, mit der ihr euer Editing vergleichen und überprüfen könnt, wie sich die Bearbeitungsschritte auf das ursprüngliche Bild auswirken. Auch Seflie-Videos lassen sich mit Facetune im Handumdrehen optimieren.

Preis: Ihr könnt Facetune für sieben Tage kostenlos testet. Danach kostet es 5,99 Euro monatlich (bei der jährlichen Abo-Variante) oder 11,99 Euro monatlich (bei der monatlichen Abo-Variante) oder einmalig 239,99 Euro.