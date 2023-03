iPad Cellular LTE & 5G vs iPad WiFi Vergleich: Vor- und Nachteile

Die iPads gehören zu den beliebtesten Tablets auf dem Markt. Gemeinsam haben iPad Pro, iPad Air und das normale iPad, dass euch Apple die Wahl zwischen der Standard-Variante mit WiFi-Only und der Version mit Cellular LTE / 5G bietet. Ihr habt also die sprichwörtliche Qual der Wahl.



Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt. Wir wollen euch die Kaufentscheidung mit diesem Artikel etwas erleichtern.

Dabei gehen wir auf wichtige Faktoren wie Kosten, ortsunabhängiges Arbeiten, Surf-Geschwindigkeit, Datensicherheit und Energieverbrauch ein, um herausfinden, welche Variante die richtige für euch ist.

Lohnt es sich für die Cellular-Variante tiefer in die Tasche zu greifen und ca. 200 Euro mehr auszugeben oder genügt auch ein iPad mit WiFi-Only?



Spoiler: Es kommt auf eure eigenen Nutzungsgewohnheiten an. Wie so oft im Leben lässt sich keine pauschale Aussage treffen, die auf alle Menschen zutrifft.

Seid ihr oft unterwegs, könnte sich die Cellular-Version als richtige Option für euch erweisen.

iPad Cellular: Was sind die Vorteile?

Ortsunabhängig arbeiten

Kommen wir zunächst zum wichtigsten und offensichtlichsten Vorteil.

Ein iPad mit Cellular LTE / 5G bietet den Vorteil, dass es über eine integrierte Mobilfunkverbindung verfügt.

Das bedeutet, dass ihr das Gerät überallhin mitnehmen und unterwegs auf das Internet zugreifen könnt, ohne auf ein WLAN-Netzwerk angewiesen zu sein.

Wenn ihr viel auf Reisen seid oder in Bereichen ohne WLAN-Abdeckung arbeitet, kann sich dieser Vorteil als sehr nützlich erweisen. So seid ihr nicht auf einen öffentlichen Hotspot angewiesen oder müsst euer iPad nicht erst mit eurem Smartphone koppeln, um im Internet zu surfen.

Schneller surfen

Die Verbindung in Cafés und an anderen öffentlichen Orten ist oft weder sehr stabil, noch schnell. Besitzt ihr ein iPad mit Cellular, surft ihr je nach Modell mit LTE oder 5G Geschwindigkeit und seid dadurch meist deutlich schneller im Internet. Besonders, wenn ihr hochauflösende Videos streamen oder regelmäßig große Dateien downloaden wollt, kann sich das als nützlich erweisen.

Höhere Sicherheit

Öffentliche WLAN-Netze bergen die Gefahr, dass Hacker in euer System eindringen können und auf eure Daten Zugriff haben.



Denn wenn ihr öffentliches WLAN nutzt, ist die Verbindung in der Regel nicht verschlüsselt.

Jeder, der sich im gleichen Netzwerk befindet, könnte an eure Daten gelangen.

Am sichersten surft ihr mit einem VPN-Tunnel.



Wenn ihr hingegen im eigenen Mobilfunk-Netz surf, haben es Kriminelle deutlich schwerer, an eure Daten zu gelangen und sich in euer System zu hacken.

Mit der Cellular-Variante des iPads surft ihr sicherer als im öffentlichen WLAN.

Unkomplizierte Aktivierung ohne physische Sim-Karte

Zudem hat die Cellular-Version den Vorteil, dass ihr – anders als bei vielen Smartphones – nicht auf eine zusätzliche physische SIM-Karte angewiesen seid. Stattdessen könnt ihr einfach eine Datenverbindung direkt auf dem Gerät via E-SIM aktivieren und eine mobile Datenverbindung nutzen.

Auf diese Weise spart ihr Zeit und Mühe, da ihr keine separate SIM-Karte kaufen und installieren müsst. Oft ist die Option einer kostenlosen E-SIM bereits in eurem Mobilfunkvertrag fürs Smartphone enthalten.

Hotspot für andere Geräte

Ein weiterer Vorteil des iPad Cellular ist die Möglichkeit, das Gerät als Hotspot zu verwenden. Wenn ihr eine Datenverbindung auf dem iPad Cellular habt, könnt ihr das Gerät als mobilen Hotspot verwenden und so anderen Geräten – wie eurem MacBook – den Zugang zum Internet ermöglichen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn ihr auf Reisen seid oder ihr euch an einem Ort ohne WLAN befindet.

Viele Mobilfunkanbieter bieten spezielle Tarife für iPad Cellular-Nutzer an, bei denen ihr bares Geld sparen könnt. Euch steht eine große Auswahl an Mobilfunknetzen zur Verfügung. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine gute Netzabdeckung erwischt, ganz unabhängig vom Ort.

iPad Cellular: Was sind die Nachteile?

Der größte und offensichtlichste Nachteil der iPads mit Cellular ist der Preis. Da das Gerät über ein Modem und somit eine integrierte Mobilfunkverbindung verfügt, ist es in der Regel teurer als das iPad mit Wifi-Only.



So kostet das aktuelle iPad Pro 11 Zoll (M2) mit WiFi im offiziellen Apple Store beispielsweise in der günstigsten Variante mit 128 GB internen Speicher 1049 Euro, während es mit Cellular 1249 Euro kostet.



Wenn ihr nicht regelmäßig unterwegs seid oder keinen Bedarf an einer mobilen Datenverbindung habt, könnt ihr euch den Aufpreis sparen und beispielsweise lieber in einen Apple Pencil oder ein Magic Keyboard investieren.

Höherer Energieverbrauch

Ein weiterer Nachteil des iPad Cellular ist der höhere Energieverbrauch. Das Gerät muss ständig eine Verbindung zum Mobilfunknetz aufrechterhalten, was den Akku schneller entleert als bei einem Wifi iPad. Wenn ihr das iPad häufig unterwegs mit mobilen Daten nutzt, müsst ihr wahrscheinlich öfter den Akku aufladen.

Beim Zocken und Downloaden von Apps unterwegs kann die Cellular-Version des iPads ein Segen sein.

iPad WiFi: Was sind die Vorteile?

Der Preis ist heiß

So einleuchtend, so positiv: Das iPad Wifi hat den Vorteil, dass es in der Regel günstiger zu haben ist als das iPad Cellular. Wenn ihr keine mobile Datenverbindung benötigt oder häufig in Bereichen mit WLAN-Abdeckung arbeitet, könnt ihr auch zur günstigeren WiFi-Variante greifen. Beim iPad Pro spart ihr im Apple Store so zum Beispiel 200 Euro.

Niedrigerer Energieverbrauch

Ein weiterer Vorteil des iPad WiFi ist der niedrigere Energieverbrauch. Da das Gerät keine Verbindung zum Mobilfunknetz aufrechterhalten muss, hält der Akku in der Regel etwas länger als bei einem iPad Cellular. Wenn ihr das Gerät häufig zu Hause oder im Büro verwendet, könnt ihr das Tablet je nach Nutzung möglicherweise tagelang verwenden, ohne es aufladen zu müssen.

Ehrlicherweise bieten alle iPads jedoch eine gute Akkulaufzeit, sodass ihr diesen Punkt nicht zu stark in eure Kaufentscheidung mit einbeziehen solltet.

iPad LTE & 5G vs iPad WiFi Vergleich: Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl zwischen einem iPad Cellular und einem iPad Wifi von euren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen abhängt. Wenn ihr viel unterwegs seid oder an Orten arbeitet, in denen es keine WLAN-Abdeckung gibt, dann ist das iPad Cellular die richtige Wahl für euch.



Damit habt ihr jederzeit und überall die Möglichkeit, auf das Internet zuzugreifen und das Gerät auch als mobilen Hotspot zu verwenden. Zudem surft ihr in der Regel schneller und sicherer als im öffentlichen W-LAN.



Alternativ könnt ihr auf eurem iPhone natürlich auch einen Hotspot für euer iPad einrichten, um so auch mit der WiFi-Only-Version ortsunabhängig im Internet zu surfen. Das ist allerdings nicht ganz so komfortabel wie die Cellular-Version zu nutzen und permanent mit dem Internet verbunden zu sein.



Wenn ihr das iPad jedoch hauptsächlich zu Hause oder im Büro nutzt und permanenten Zugang zu einem stabilen und sicheren WLAN-Netzwerk habt, dann genügt euch womöglich die WiFi-Only Version des iPads. Diese ist in der Regel 200 Euro günstiger und verbraucht etwas weniger Akkulaufzeit als das iPad Cellular.



Insgesamt überwiegen die Vorteile der Cellular-Version mit LTE / 5G, doch letztendlich kommt es darauf an, wie oft ihr euer Tablet unterwegs nutzen möchtet.

Wirklich falsch macht ihr mit beiden Versionen nichts und dank der Möglichkeit, via Smartphone einen Hotspot fürs iPad einzurichten, seid ihr auch mit der WiFi-Only-Version sehr mobil.