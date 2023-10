Die 10 besten Zeichen-Apps für iPad & Apple Pencil

Habt ihr euch jemals gefragt, wie die Künstler von heute ihre digitalen Kunstwerke aufs iPad zaubern? Wir möchten euch an dieser Stelle unsere Lieblings-Apps zum Zeichen und Skizzieren mit dem Apple Pencil vorstellen – Apps, die sich nicht nur für professionelle Illustratoren eignen, sondern auch angehende Picassos und Hobbyzeichner gleichermaßen begeistern.



Vielleicht verspürt ihr manchmal den Drang, eure kreativen Ergüsse auf digitalem Papier zu bändigen. Eventuell habt ihr den Wunsch, eure Ideen und Werke mit der Welt zu teilen oder einfach nur ein neues Hobby zu entdecken. Egal, ob ihr ein digitaler Michelangelo oder blutiger Anfänger seid, der erstmal ein bisschen üben und experimentieren möchte – Wir stellen euch die besten Apps vor, um eure Vision in die Tat umzusetzen.

Wenn ihr auch nur ansatzweise künstlerische Ambitionen hegt oder einfach nur Lust habt, ein paar Kritzeleien zu kreieren, dann seid ihr hier genau richtig.

1. Procreate – Die Königin der Zeichen-Apps

Wenn es eine App gibt, die den Titel „Königin der Zeichen-Apps“ verdient, dann ist es definitiv Procreate. Diese App hat sich einen festen Platz in den Herzen von Illustratoren und Kreativen weltweit erobert. Das Programm bietet einen gigantischen Funktionsumfang und stellt euch eine riesige Auswahl an Pinseln und Tools zur Verfügung. Außerdem gibt es in der App ein fortschrittliches Ebenensystem und eine blitzschnelle Grafik-Engine.

Somit könnt ihr in Procreate nahezu alles kreieren, von realistischen Porträts, detailverliebten Illustrationen, wunderschönen Animationen bis hin zu abstrakten Kunstwerken.

Außerdem bietet Procreate eine intuitive und schicke Benutzeroberfläche, die es selbst Anfängern leicht macht, sich zurechtzufinden. Und für diejenigen unter euch, die gerne mal etwas „versauen“, gibt es eine praktische Undo-Funktion, mit dessen Hilfe ihr Fehler rückgängig machen könnt.

Procreate bietet zudem viele Features, die eure kreativen Möglichkeiten erweitern.

Mit der Funktion zur Ebenenverwaltung könnt ihr eure Illustrationen in Schichten erstellen, bearbeiten und organisieren, was die Gestaltung komplexer Kunstwerke erleichtert.

Des Weiteren gibt es hochauflösende Leinwände (bis zu 16k mal 8k auf dem iPad Pro), „QuickShape“ für perfekte Formen, geschmeidiges und reaktionsschnelles Wischfinger-Sampling, 3D-Zeichnen mit Beleuchtungsstudio und animiertem Export, 64 Bit Farbtiefe, eine kontinuierliche Sicherungsfunktion und vieles mehr.

Außerdem könnt ihr Zeitraffer-Aufnahmen eurer Zeichnungen erstellen, um den Entstehungsprozess festzuhalten und mit anderen zu teilen. Cool ist auch die Möglichkeit, eigene benutzerdefinierte Pinsel zu erstellen und so euren Zeichnungen eine persönliche Note zu verleihen.



Procreate ist immer noch unsere Lieblingszeichen-App fürs iPad. Mit dem komplexen Ebenensystem, hervorragenden Filtern und Tausenden von importierbaren Pinseln könnt ihr in „Procreate“ in Windeseile beeindruckende Kunstwerke erschaffen. Auch das Exportieren und Teilen eurer Kunstwerke ist super unkompliziert.



Procreate kostet einmalig 14,99 Euro.



Apple App Store: Procreate

2. Ibis Paint X – Die spannende Procreate-Alternative

Ibis Paint X ist eine tolle kostenlose Alternative zu Procreate und bietet unter anderem über 15000 Pinsel, über 15000 Materialien, über 1300 Schriftarten, 80 Filter, 46 Raster, 27 Mischmodi und mehr.

Darüber hinaus habt ihr Zugriff auf praktische Hilfen wie eine Strich-Stabilisierungsfunktion und verschiedene Lineal-Tools. Auch Profi-Funktionen wie verschiedene Mischmodi sind in ibis Paint X mit an Board.

Möchtet ihr Zugriff auf alle Pinsel erhalten, müsst ihr lediglich ein kurzes Video ansehen und habt anschließend die Möglichkeit, alle Pinsel für die nächsten 18 Stunden zu verwenden.

Außerdem wird unten am Bildschirmrand Werbung eingeblendet, die jedoch klein gehalten ist und kaum stört. Alternativ habt ihr die Option, die Werbung via Premium-Version abzuschalten. Dann erhaltet ihr zudem Zugriff auf weitere Premium-Funktionen wie „Premium-Schriftarten“ und 20 GB Cloud-Speicher. Außerdem erhaltet ihr in der kostenpflichtigen Variante Zugriff auf weitere Materialien, Leinwandpapiere, Schriftarten und mehr.

Doch auch in der Gratis-Version mit Werbung fühlt sich ibis Paint X schon ziemlich umfangreich an.

Klasse ist auch die Möglichkeit, euch im Zeitraffer eure einzelnen Zeichenschritte in Videoform anzuschauen, nachdem ihr euer Kunstwerk fertiggestellt habt. Außerdem bietet euch Ibis Paint X die Möglichkeit, Bilder in der App hochzuladen und diese nachzuzeichnen.

Ebenfalls cool: In der App könnt ihr sehen, was andere Kreative mit der App für Gemälde erschaffen haben. Damit ist Ibis Paint X eine klare Empfehlung für alle Kreativen, die sich mit Hilfe des Apple Pencils künstlerisch betätigen wollen.

Ibis Paint X ist kostenlos auf dem iPad verfügbar und bietet in der Basis-Version bereits viele coole Features. Mit der Premium-Version erhaltet ihr darüber hinaus unter anderem 20 GB-Cloud-Speicher, Premium-Materialien, weitere Leinwandpapiere, noch mehr Schriftarten und die Werbung wird deaktiviert. Ihr könnt die Premium-Version einen Monat lang gratis testen. Danach kostet euch das Ganze 30,99 € jährlich oder 2,99 Euro monatlich.

Apple App Store: Ibis Paint X

3. Adobe Fresco – Wenn Kreativität auf Profi-Tools trifft

Adobe Fresco ist die Antwort von Adobe auf die wachsende Nachfrage nach professionellen Zeichen-Apps für das iPad. Diese App kombiniert die Leistungsfähigkeit der Adobe-Tools mit der intuitiven Bedienung eures iPad. Das bedeutet, dass ihr auf hochwertige Pinsel und Vektorwerkzeuge zugreifen könnt, um eure Kreationen genau nach euren Vorstellungen zu gestalten.

Es gibt in Adobe Fresko drei verschiedenen Arten von Pinseln.

Da wären zum einen die interaktiven Pinsel. Mit diesen könnt ihr realitätsgetreue Aquarell- und Ölfarben verwenden, die sich miteinander vermischen und ineinander verlaufen.

Zudem gibt es die Pixelpinsel, mit denen ihr beispielsweise Kohle- oder Pastellfarben nachahmen könnt.

Zu guter Letzt wären da noch die Vektorpinsel. Mit diesen könnt ihr gestochen scharfe Linien für Designs erstellen, die sich auf jede Größe skalieren lassen.

Egal ob ihr euch auf einer Leinwand oder auf einem Skizzenblock kreativ entfalten möchtet, diese App gibt euch die passenden Tools an die Hand.



Zudem ist es möglich, Referenzbilder aus der Zwischenablage einzufügen, um Konturen nachzuzeichnen und eure Pinselstriche zu perfektionieren. Mit Tools zur Bewegungssteuerung könnt ihr euren Kunstwerken darüber hinaus mehr Dynamik verleihen. Außerdem könnt ihr auch in Adobe Fresco Zeitraffervideos erstellen, um euren künstlerischen Prozess zu dokumentieren.

Und wenn ihr euch mal nicht inspiriert fühlt, könnt ihr auf die integrierte Bibliothek von Adobe Stock zugreifen und euch von anderen Künstlern inspirieren lassen. Adobe Fresco ist eine tolle App, wenn ihr eure künstlerischen Fähigkeiten auf eine professionelle Ebene bringen möchtet.



Die intuitive Benutzeroberfläche macht es leicht, zwischen verschiedenen Werkzeugen und Ebenen zu wechseln, sodass ihr eure Ideen mühelos umsetzen könnt.

Lobenswert ist auch die Integration der Adobe Creative Cloud. Dadurch könnt ihr eure Kreationen nahtlos zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und in Adobe Illustrator oder Adobe Photoshop weiterbearbeiten.



Bereits die Basis-Version der App bietet viele coole Funktionen. Mit der Premium-Version von Fresco erhaltet ihr Zugriff auf tausende hochwertige Pinsel, Schriften, Formen und noch mehr Cloud-Speicherplatz. Ihr könnt Adobe Fresko Premium ab 42 € im Monat pro Monat nutzen.



Apple App Store: Adobe Fresco: Skizzen Zeichnen

4. Sketchbook – Für Freunde des Minimalismus

Manchmal ist weniger mehr. Diese Philosophie haben sich offenbar auch die Entwickler von Sketchbook zu Herzen genommen. Die App zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit aus. Ihr könnt sofort loslegen, ohne euch durch unzählige Menüs und Optionen kämpfen zu müssen. Und obwohl sie minimalistisch ist, bietet sie dennoch leistungsstarke Werkzeuge und eine Vielzahl von Pinseln.

Es gibt eine große Auswahl an Pinseltypen: Marker, Stifte, Spritzpistolen, Wischtechniken und mehr, die genauso aussehen und sich ähnlich anfühlen wie ihre physischen Vorbilder. Auch in Sketchbook könnt ihr die Pinsel individuell anpassen, sodass ihr genau den Look auf digitale Leinwand zaubern könnt, der euch vorschwebt.

Sketchbook ist perfekt für diejenigen unter euch, die sich gerne auf das Wesentliche konzentrieren und sich ganz auf das Zeichnen fokussieren möchten. Die App ist sozusagen wie ein leeres Blatt Papier, das darauf wartet, mit euren Ideen gefüllt zu werden.

Eine weiteres cooles Feature von Sketchbook ist die Perspektivenführung. Sie ermöglicht es euch, präzise Linien und Fluchtpunkte für technische Zeichnungen und Perspektivenzeichnungen zu erstellen. Damit könnt ihr zum Beispiel realistische Architekturzeichnungen oder komplexe Szenen gestalten.



Außerdem gibt es in Sketchbook Ebenen mit einer Vielzahl von Mischmodi, sodass ihr Zeichnungen und Farben peu à peu ausprobieren und verfeinern könnt.



Mit der Premium-Version für einmalig 2,49 Euro schaltet ihr unter anderem zusätzliche Farbharmonien und benutzerdefinierte Farbverläufe frei und habt die Möglichkeit, Pinsel zu ex- und importieren oder oder eure Kunstwerke als PDF-Datei zu speichern.



Apple App Store: Sketchbook

5. Tayasui Sketches – Für die Naturtalente

Tayasui Sketches ist minimalistisch, stylisch und unkompliziert zu bedienen – Die App könnte vom Look and Feel direkt von Apple stammen.

Wenn ihr Tayasui Sketches öffnet, seht ihr ein cleanes, minimaoistisches Interface. In der Mitte ist ein einfaches Skizzenbuch-Symbol zu sehen.



Auch die Benutzeroberfläche ist wunderbar minimalistisch: Werkzeuge sind bei bei der Erstellung eurer Bilder versteckt und ihr seht nur die absolut notwendigen Tasten, damit ihr einen möglichst freien Zeichenbereich habt.

Anstelle von Photo Grids verwendet Tayasui Sketches virtuelle Skizzenbücher, um eure Kunstwerke zu ordnen. Obwohl es sich dabei im Wesentlichen schlicht um schicke Ordner handelt, lassen sich eure Werke auf diese Weise gut sortieren.

Mit nur einem Fingertipp lässt sich ein Skizzenbuch im Hoch- oder Querformat erstellen.

Ihr habt in der App die Möglichkeit, eure Fotos zu importieren und es stehen euch über 20 realistische Werkzeuge zur Verfügung. Auch in Tayasui Sketches könnt ihr mit dem Pinseleditor eure Pinsel individuell nach euren Vorlieben anpassen. Euch stehen bis zu vier Ebenen pro Zeichnung zur Verfügung und ihr habt die Option, einzelne Ebenen als PNG transparent zu exportieren. Es stehen bis zu vier Ebenen pro Zeichnung zur Verfügung.

Für Künstler, die ein Zen-ähnliches Zeichenerlebnis ohne viel Ablenkung und Schnickschnack suchen, ist Tayasui Sketches eine dicke Empfehlung. Wenn ihr gerade erst in die Welt der digitalen Kunst eintaucht, werdet ihr die leicht verständlichen Tools und das schlichte Interface zu schätzen wissen.

Klasse finden wir auch die verschiedenen Tutorials in der App, die euch schrittweise an die verschiedenen Tools des Zeichenprogramms heranführen und euch dabei helfen, noch beeindruckendere Kunstwerke zu kreieren.

Schon in der kostenlosen Version stehen euch viele Features zur Verwirklichung euerer Bilder zur Verfügung. Die kostenpflichtige Pro-Version für einmalig 6,99 Euro bietet euch weitere nützliche Funktionen wie einen erweiterten Pinsel-Editor, Verläufe und Muster, Farbmischung, Extralineale und eine iCloud Synchronisation, um eure Zeichnungen zu sichern und zwischen verschiedenen Apple-Geräten zu synchronisieren.

Apple App Store: Tayasui Sketches

6. Concepts – Die App für präzise Zeichnungen

Wenn ihr euch in der Welt des technischen Zeichnens oder der präzisen Illustrationen zu Hause fühlt, dann ist Concepts möglicherweise die richtige App für euch. Concepts ermöglicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Präzision. Ihr könnt mit der App zum Beispiel technische Zeichnungen, Architekturentwürfe oder detailreiche Illustrationen erstellen.



Concepts verfügt über eine „Endlosleinwand“, auf der ihr eure Kreationen ohne Einschränkungen ausbreiten könnt. Ihr könnt verschiedene Ebenen erstellen, um Bewegungseffekte zu erzeugen und die App unterstützt verschiedene Zeichenstile und -techniken.

Eine coole Funktion von Concepts ist die Möglichkeit, Objekte in der Zeichnung zu bewegen und neu anzuordnen. Dies ermöglicht es euch, eure Ideen flexibel zu gestalten und bei Bedarf unkompliziert Änderungen vorzunehmen. Natürlich gibt es auch in dieser App realistische Stifte, Bleistifte und Pinsel und auch in dieser App habt ihr die Möglichkeit, eigene Pinsel zu erstellen. Darüber hinaus bietet Concepts unendlich viele Ebenen.

Die App bietet auch eine umfangreiche Farbpalette und Anpassungsoptionen, mit denen ihr die Farben eurer Zeichnungen nach Belieben ändern könnt. Ihr könnt Farbpaletten speichern und wiederverwenden, um einen konsistenten Stil beizubehalten.



Egal ob ihr Pläne und Ideen auf einem Whiteboard skizzieren oder Notizen, Kritzeleien, Mindmaps oder Storyboards erstellen wollt – Concepts gibt euch die richtigen Tools an die Hand, um eure Vision wahr werden zu lassen.

Ihr könnt die Premium-Version von Concepts sieben Tage lang kostenlos testen. Diese gibt euch unter anderem Zugriff auf über 200 Pinsel- und Objektbibliotheken und ermöglicht euch die Teamfreigabe für nahtlose Zusammenarbeit, einschließlich Live-Freigabe von Objektbibliotheken, Farbpaletten und Pinseln mit ständigen Updates. Die Premium-Version von Concepts kostet 4,99 Euro monatlich oder 31,99 Euro jährlich.



Apple App Store: Concepts

7. Paper by WeTransfer – Die digitale Leinwand

Paper by WeTransfer ist eine App, die sich auf die Fahne geschrieben hat, das Gefühl des Zeichnens auf Papier auf das iPad zu übertragen. Ihr könnt hiermit einfache Skizzen oder detaillierte Zeichnungen erstellen und das alles mit einer Benutzeroberfläche, die minimalistisch und benutzerfreundlich ist.

Die App bietet eine große Auswahl an Werkzeugen und Pinseln, mit denen ihr eure kreativen Ideen zum Leben erwecken könnt. Egal, ob ihr Anfänger seid oder bereits Erfahrung im Zeichnen habt, Paper by WeTransfer bietet ein angenehmes, einfaches Zeichengefühl.



Mit den gut abgestimmten Tools von Paper ist es ganz einfach, zu skizzieren, zu collagieren, zu malen und zu zeichnen – wohin auch immer eure kreativen Gedanken euch gerade führen.



Das Besondere an der App ist, dass ihr euch nicht durch komplizierte Menüs bewegen müsst, sondern vieles in Paper mit natürlichen Wischgestern gesteuert werden kann. So könnt ihr zum Beispiel zwischen verschiedenen Tools wechseln. Außerdem könnt ihr so nahtlos zwischen dem Zeichnen, Radieren und Malen wechseln, ohne auf Werkzeugleisten zugreifen zu müssen.

Ihr könnt auch aus verschiedenen Papiersorten wählen, darunter leeres Papier, liniertes Papier und kariertes Papier.



Cool ist auch die Möglichkeit, Fotos hinzuzufügen. Die App eignet sich beispielsweise wunderbar zur Erstellung von Mood- und Storyboards.

Wenn ihr Paper Pro abonniert, habt ihr Zugriff auf noch mehr Tools und Funktionen. Paper Pro kostet 9,99 Euro jährlich.



Apple App Store: Paper by WeTranser

8. Adobe Illustrator: Vektor – Die App für Vektorzeichnungen

Sucht ihr eine professionelle App für Vektorzeichnungen, dann ist Adobe Illustrator: Vektor die richtige App für euch. Die App ermöglicht es euch, Vektorgrafiken auf dem iPad zu erstellen, die sich nahtlos in Adobe Illustrator auf dem Desktop integrieren lassen.

Ihr könnt mit präzisen Vektorwerkzeugen arbeiten, Formen erstellen und eure Zeichnungen skalieren, ohne an Qualität zu verlieren. Adobe Illustrator: Vektor ist perfekt für Grafikdesigner und Illustratoren geeignet, die Vektorzeichnungen in ihre Projekte integrieren möchten.

Adobe Illustrator: Vektor bietet eine große Auswahl an Tools und Funktionen, um eure kreativen Ideen umzusetzen. Ihr könnt verschiedene Stiftarten und -größen verwenden, um Linien und Formen zu erstellen, und ihr könnt sogar Fotos in Vektorgrafiken umwandeln.

Zudem könnt ihr in Adobe Illustrator: Vektor Ebenen verwenden. Es ist möglich, verschiedene Ebenen für Linien, Farben und Hintergründe zu erstellen und so eure Illustrationen zu strukturieren.



Egal ob ihr Logos, Illustrationen oder Grafiken erstellen wollt – Mit Ilustrator: Vektor fürs iPad könnt ihr professionell und spaßig mit dem Apple Pencil kreativ werden.



Cool ist auch die Möglichkeit, euch von aktuellen Livestreams berühmter Kreativer und Tutorials inspirieren zu lassen.



Eure Illustrator-Dateien werden übrigens automatisch mit der Cloud synchronisiert, damit ihr und euer Team überall Zugriff auf die neueste Version eurer Projekte habt.



Adobe Illustrator ist als Jahres- und Monatsabo erhältlich. Ein Jahresabo mit Vorauszahlung kostet 285,37 € pro Jahr. Bei einer monatlichen Zahlung liegt der Preis bei 23,79 € monatlich.



Apple App Store: Adobe Illustrator: Vektor

9. Animation Desk – Die App für animierte Kunstwerke

Animations-Freunde sollten einen Blick auf Animation Desk werfen. Hier könnt ihr handgezeichnete Animationen kreieren und eure Kreativität im Bereich der Bewegtbilder ausleben.

Natürlich stehen euch auch in Animation Desk unterschiedliche Zeichenutensilien zur Verfügung. Es gibt Pinsel, Radiergummis, Auswahlwerkzeuge, Farbpaletten für die Entwicklung und Verwaltung von Farbschemata und vieles mehr.

Auch in Animation Desk habt ihr die Möglichkeit, Zeitraffer-Videos eurer Arbeitsschritte zu erstellen. So könnt ihr den Entstehungsprozess eurer Animationen festhalten und mit euren Liebsten teilen.



Es macht einfach großen Spaß, Animationen von Grund auf neu zu zeichnen oder selbige basierend auf Bildern und Videos zu erschaffen. Probiert es am Besten mal selbst aus und ihr werdet die „Sogwirkung“ dieser App schnell nachvollziehen können. Also schnappt euch am besten gleich euren Apple Pencil und lasst eurer Fantasie freien Lauf!

Animation Desk Pro kostet 4,99 Euro monatlich, 4 Euro pro Quartal oder 32,99 Euro jährlich. Mit der Pro-Version könnt ihr unter anderem unbegrenzte Sequenzen und Storyboards erstellen und habt Zugriff auf 46 Pinsel, 5 Radierer, 8 Sketch-Ebenen, Lineale, persönliche Farbpaletten und vieles mehr.



Apple App Store: Animation Desk Draw & Animate

10. Zen Brush 3 – Die App für japanische Kalligrafie

Zum Schluss stellen wir euch noch ein echtes Schmankerl vor. Zen Brush 3 ist eine coole Zeichen-App, die sich mit der Kunst der japanischen Kalligrafie beschäftigt. Mit dieser App könnt ihr mit virtuellen Kalligrafiepinseln eure eigenen kleinen Meisterwerke kreieren.

Die Benutzeroberfläche von Zen Brush 3 ist minimalistisch, intuitiv und schick. Ihr könnt eure Kreationen auf traditionellem „Washi“-Papier zum Leben erwecken und eure Kalligrafie mit verschiedenen Pinseln und Tintenfarben personalisieren.

Zen Brush 3 legt den Schwerpunkt auf authentisches japanisches Kalligraphieren. Ihr könnt eure Pinselstriche in Echtzeit wahrnehmen. Zudem könnt ihr den Druck und die Neigung des Pinsels steuern, um unterschiedliche Strichstärken und -stile zu erzeugen.

Cool ist auch die Option, eure Kalligrafiebilder als animierte GIFs zu exportieren. So seht ihr eure Kalligrafie quasi in Bewegung und könnt eure Kunstwerke mit anderen teilen.



Zen Brush 3 kostet einmalig 5,99 Euro.

Apple App Store: Zen Brush 3