Dokumente mit dem iPad scannen: Eine Anleitung 

Wir haben alle schon einmal vor dem Problem gestanden: Ein Stapel wichtiger Dokumente wartet darauf, schleunigst digitalisiert zu werden, aber wir möchten keine Zeit mit einem nervigen Scanner verschwenden oder teure Apps kaufen. Gute Nachrichten: Euer iPad kann unkompliziert als leistungsstarker Scanner fungieren und wir erklären euch, wie das Ganze funktioniert.

Warum ist es sinnvoll, Dokumente zu scannen?

Digitale Kopien eurer Dokumente bieten eine bequeme Möglichkeit, wichtige Unterlagen zu organisieren, zu archivieren und zu teilen. Im Vergleich zu herkömmlichen jpg-Fotos bieten gescannte Dokumente eine bessere Qualität und Texterkennung (OCR), was die Suche und Bearbeitung erleichtert. Ihr könnt Texte in gescannten Dokumenten durchsuchen, kopieren und bearbeiten, was bei jpg-Fotos in dieser Form nicht möglich ist.

Die Auswahl der richtigen App

Der Schlüssel zum erfolgreichen Scannen mit dem iPad ist die richtige App. Glücklicherweise bietet der App Store eine große Auswahl an Scanner-Apps.

Wir nutzen in dieser Anleitung Apples hauseigene, kostenlose Notizen-App.

Dokumente Einscannen – eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Notizen App ist auf allen Apple-Geräten bereits vorinstalliert und verfügt über eine hervorragende Scan-Funktion.

So scannt ihr mit der Notizen-App Dokumente:

1. Öffnet die App, erstellt eine neue Notiz, tippt auf das Kamera-Symbol und wählt „Dokumente scannen“ aus.



2. Die App erkennt das richtige Format des Dokuments bzw. den Rahmen in der Regel automatisch und scannt das Ganze direkt. Was als Dokument eingescannt wird, erkennt ihr anhand der gelben Fläche.

3. Anschließend könnt ihr das Ganze wiederholen, wenn der Scan nichts geworden ist oder ihr scannt weitere Seiten ein, um am End ein mehrseitiges PDF-Dokument zu erhalten.

4. Seid ihr mit euren Scans fertig, wählt ihr anschließend „sichern“ und erhaltet im Anschluss ein fertiges PDF-Dokument in euren Notizen.

5. Klickt auf das Teilen-Symbol und leitet das Dokument via E-Mail, AirDrop, iMessage und Co weiter.

Zum Dokumente Einscannen gibt es weitere empfehlenswerte Apps im Apple App Store.

Adobe Scan: PDF & OCR Scanner

Adobe Scan ist eine klasse App, die nicht nur Dokumente, sondern auch Whiteboards, Belege, Notizen, Ausweise, Gesundheitsdokumente und Visitenkarten scannen kann. Adobe Scan bietet auch die Möglichkeit, die gescannten Dokumente zu organisieren und in verschiedenen Formaten zu speichern.

Kontaktinformationen werden automatisch extrahiert, sodass ihr sie schnell und ganz ohne Tippen zu euren Gerätekontakten hinzufügen könnt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, Ausgaben auf Steuererklärungen ganz einfach hervorzuheben.

Apple App Store: Adobe Scan: PDF & OCR Scanner

Scanner Pro: Dokumente Scannen

Auch mit Scanner Pro könnt ihr Verträge, Belege, Ausweise, Bücher und vieles mehr einfach mit eurem iPad einscannen und professionelle PDFs in hoher Qualität daraus anfertigen. So könnt ihr all eure Dokumente sicher speichern und einfach mit anderen teilen.

Apple App Store: Scanner Pro: Dokumente Scannen

CamScanner – PDF Scanner App

Auch die App CamScanner verwandelt euer iPad in einen leistungsstarken tragbaren Scanner mit automatischer Texterkennung (OCR) und unterstützt euch dabei, bei der Arbeit und im Alltag produktiver zu sein.

Die App bietet verschiedene Scan-Modi – unter anderem für ID-Karten und Pässe – und hat zusätzlich einen QR-Code-Scanner mit an Board.

Außerdem besitzt CamScanner einen PDF-Converter, um PDFs von einer Website zu erstellen und Dokument-Dateien ((doc, docx, ppt, pptx) in PDF-Dateien umzuwandeln.

Apple App Store: CamScanner – PDF Scanner App

Dies solltet ihr beim Einscannen eurer Dokumente beachten

Egal welche App ihr zum Einscannen eurer Dokumente verwendet – Es gilt, einige wichtige Grundlagen beim Scannen zu beachten.

1. Licht und Stabilität: Findet einen gut beleuchteten Ort, an dem ihr das Dokument scannen könnt. Legt das Dokument auf eine stabile Oberfläche. Wir wollen schließlich vermeiden, dass euer Endergebnis aussieht wie das Werk eines betrunkenen Fotografen.

Findet einen gut beleuchteten Ort, an dem ihr das Dokument scannen könnt. Legt das Dokument auf eine stabile Oberfläche. Wir wollen schließlich vermeiden, dass euer Endergebnis aussieht wie das Werk eines betrunkenen Fotografen. 2. Rahmt das Dokument korrekt ein: Positioniert euer iPad so, dass das Dokument innerhalb des Rahmens auf dem Bildschirm liegt. Die meisten Scan-Apps erkennen das Dokument automatisch und nehmen den Scan-Vorgang in Angriff. Wichtig dabei ist, dass ihr das Dokument aus einer möglichst geraden Perspektive fotografiert. Vermeidet eine schräge Haltung eures iPads und haltet die Kamera möglichst parallel zum Dokument, das eingescannt werden sollt.

Positioniert euer iPad so, dass das Dokument innerhalb des Rahmens auf dem Bildschirm liegt. Die meisten Scan-Apps erkennen das Dokument automatisch und nehmen den Scan-Vorgang in Angriff. Wichtig dabei ist, dass ihr das Dokument aus einer möglichst geraden Perspektive fotografiert. Vermeidet eine schräge Haltung eures iPads und haltet die Kamera möglichst parallel zum Dokument, das eingescannt werden sollt. 3. Haltet euer iPad stabil: Tippt auf den Auslöser oder die entsprechende Schaltfläche, um das Dokument einzuspannen. Dies geschieht bei einigen Apps auch automatisch. Achtet darauf, dass euer iPad stabil gehalten wird, um unscharfe Scans zu vermeiden.

Tippt auf den Auslöser oder die entsprechende Schaltfläche, um das Dokument einzuspannen. Dies geschieht bei einigen Apps auch automatisch. Achtet darauf, dass euer iPad stabil gehalten wird, um unscharfe Scans zu vermeiden. 4. Überprüfung und Bearbeitung: Nach dem Scannen könnt ihr das Ergebnis überprüfen. Die meisten Apps ermöglichen euch das Zuschneiden, Drehen oder Anpassen von Helligkeit und Kontrast.

Nach dem Scannen könnt ihr das Ergebnis überprüfen. Die meisten Apps ermöglichen euch das Zuschneiden, Drehen oder Anpassen von Helligkeit und Kontrast. 5. Speichern und Teilen: Habt ihr das perfekte Scan-Ergebnis erreicht? Dann speichert das Dokument auf eurem iPad oder teilt es direkt aus der App heraus per E-Mail, iMessage, AirDrop oder iCloud.

Habt ihr das perfekte Scan-Ergebnis erreicht? Dann speichert das Dokument auf eurem iPad oder teilt es direkt aus der App heraus per E-Mail, iMessage, AirDrop oder iCloud. 6. Bonus-Tipp – Bitte lächeln: Lifehack – Wenn ihr beim Scan-Vorgang lächelt, steigert dies die Bildqualität eures PDF-Dokuments. Probiert’s am besten selbst mal aus!

Fazit

Ihr seid jetzt offiziell iPad-Scanner-Profis! Mit der richtigen App und ein wenig Übung könnt ihr Dokumente in Sekundenschnelle digitalisieren und euch den Ärger mit veralteten Scannern ersparen.

Also, auf geht’s – verwandelt euer iPad in einen modernen Scanner und scannt alles, was nicht niet- und nagelfest ist! Schließlich verdienen es eure Dokumente, sicher und ordentlich digitalisiert zu werden.

Und wenn es beim ersten Mal nicht perfekt klappt, keine Sorge – Übung macht den Meister! Viel Spaß beim Scannen!