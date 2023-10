Die 10 besten iOS Passwort Manager Apps fürs iPad & iPhone

„Passwort123“ oder „meinGeburtstag2023“? Wenn eure Passwörter so klingen, als ob sie direkt aus einem Leitfaden für unsichere Zugriffscodes stammen, dann seid ihr nicht allein! Bei einer stetig wachsenden Zahl an Online-Konten, wird die Verwaltung von Passwörtern zunehmend knifflig und überfordert selbst die besten Gedächtnisse. Zum Glück gibt es praktische Apps, die uns beim Generieren und Merken sicherer Passwärter unterstützen können.

In diesem Artikel stellen wir euch die besten iOS Passwort Manager Apps für euer iPad und iPhone vor, damit ihr eure kostbaren Passwörter sicher und übersichtlich immer abrufbereit habt. Sollte eurem Köpfchen dadurch langweilig werden, könnt ihr ja immer noch ein paar Gehirn-Jogging-Apps herunterladen.

Warum ist ein Passwort Manager sinnvoll?

Bevor wir uns den besten Passwort Manager Apps für iOS widmen, ist es wichtig zu verstehen, warum ein Passwort Manager überhaupt empfehlenswert ist.

Sicherheit

Mit einem Passwort Manager können ihr starke und einzigartige Passwörter für all eurer Online-Konten generieren und speichern. Dies erhöht die Sicherheit eurer Konten erheblich, da es nahezu unmöglich ist, sich alle Passwörter zu merken.

Bequemlichkeit

Passwort Manager ermöglichen es, sich automatisch in das jeweilige Konten einzuloggen, ohne jedes Mal das Passwort manuell eingeben zu müssen. Dies spart jede Menge Zeit und vor allem Nerven.

Organisation

Passwort Manager bieten eine übersichtliche Möglichkeit, eure Passwörter zu organisieren. Ihr könnt Konten in Kategorien einteilen und Notizen hinzufügen, um zusätzliche Informationen zu speichern.

Synchronisation

Viele Passwort Manager bieten die Möglichkeit, eure Passwörter über verschiedene Geräte hinweg via Cloud zu synchronisieren. Dies bedeutet, dass ihr eure Passwörter auf eurem iPad, iPhone, Macbook und anderen Geräten verwenden können.

Biometrische Authentifizierung

Gute Passwort Manager verschlüsseln eure Passwörter und bieten zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie biometrische Authentifizierung (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) für den Zugriff auf eure Passwörter.

Welche Gefahren lauern, wenn Kriminelle Zugriff auf eure Passwörter haben?

Im Folgenden wollen wir euch keine Angst einjagen oder Panikmache betreiben. Dennoch halten wir es für sinnvoll, euch auf die Gefahren von mangelnder digitaler Sicherheit hinzuweisen.

Denn wenn Kriminelle euer Passwort kennen würden, könnten sie eine Reihe von fiesen Aktionen ausführen, die große Auswirkungen auf euer Leben haben könnten.

Nachfolgend nennen wir einige der potenziellen Gefahren und Aktivitäten, die Kriminelle mit gestohlenen Passwörtern durchführen könnten:

Identitätsdiebstahl : Kriminelle könnten eure gestohlenen Passwörter verwenden, um Identitätsdiebstahl zu begehen und auf persönliche Informationen zuzugreifen, darunter euer Geburtsdatum, eure Adresse und eure Sozialversicherungsnummer. Mit diesen Informationen könnten sie Kredite in eurem Namen beantragen, betrügerische Konten eröffnen oder andere Formen des Identitätsdiebstahls begehen.

: Kriminelle könnten eure gestohlenen Passwörter verwenden, um Identitätsdiebstahl zu begehen und auf persönliche Informationen zuzugreifen, darunter euer Geburtsdatum, eure Adresse und eure Sozialversicherungsnummer. Mit diesen Informationen könnten sie Kredite in eurem Namen beantragen, betrügerische Konten eröffnen oder andere Formen des Identitätsdiebstahls begehen. Finanzieller Missbrauch : Wenn Kriminelle Zugriff auf eure Bank- oder Finanzkonten erhalten, könnten sie euer Geld stehlen, Überweisungen tätigen oder betrügerische Transaktionen durchführen. Sie könnten auch Kreditkartendaten verwenden, um Einkäufe zu tätigen oder Geld abzuheben.

: Wenn Kriminelle Zugriff auf eure Bank- oder Finanzkonten erhalten, könnten sie euer Geld stehlen, Überweisungen tätigen oder betrügerische Transaktionen durchführen. Sie könnten auch Kreditkartendaten verwenden, um Einkäufe zu tätigen oder Geld abzuheben. E-Mail-Konten übernehmen : Mit gestohlenen Passwörtern könnte auf eure E-Mail-Konten zugegriffen werden. Dies ermöglicht es den Übeltätern, sensible Informationen aus euren E-Mails zu entnehmen, eure E-Mails zu manipulieren und sich als euch auszugeben, um andere Personen zu betrügen.

: Mit gestohlenen Passwörtern könnte auf eure E-Mail-Konten zugegriffen werden. Dies ermöglicht es den Übeltätern, sensible Informationen aus euren E-Mails zu entnehmen, eure E-Mails zu manipulieren und sich als euch auszugeben, um andere Personen zu betrügen. Social-Media-Hacking : Hacker könnten eure Social-Media-Konten übernehmen und für betrügerische Aktivitäten verwenden. Dies kann euer Ansehen schädigen und eure Kontakte gefährden.

: Hacker könnten eure Social-Media-Konten übernehmen und für betrügerische Aktivitäten verwenden. Dies kann euer Ansehen schädigen und eure Kontakte gefährden. Ransomware-Angriffe: Kriminelle könnten eure gestohlenen Passwörter verwenden, um Schadsoftware auf eurem Computer oder anderen Geräten zu installieren. Sie könnten dann versuchen, Lösegeld von euch zu erpressen, um eure Daten wiederherzustellen.

Kriminelle könnten eure gestohlenen Passwörter verwenden, um Schadsoftware auf eurem Computer oder anderen Geräten zu installieren. Sie könnten dann versuchen, Lösegeld von euch zu erpressen, um eure Daten wiederherzustellen. Phishing-Angriffe: Mit euren gestohlenen Passwörtern könnten Hacker gezielte Phishing-Angriffe durchführen, bei denen sie versuchen, euch dazu zu bringen, weitere sensible Informationen preiszugeben oder auf gefälschte Websites zuzugreifen.

Mit euren gestohlenen Passwörtern könnten Hacker gezielte Phishing-Angriffe durchführen, bei denen sie versuchen, euch dazu zu bringen, weitere sensible Informationen preiszugeben oder auf gefälschte Websites zuzugreifen. Kontosperrungen: Die Kriminellen könnten versuchen, eure Konten zu sperren, indem sie euer Passwort ändern und den Zugriff auf eure eigenen Konten verhindern.

Um euch vor diesen Bedrohungen zu schützen, ist es entscheidend, starke, einzigartige Passwörter zu verwenden, Passwort Manager zu nutzen, die eure Passwörter sicher speichern und Vorsicht walten zu lassen, wenn es um den Umgang mit sensiblen Informationen online geht. Die regelmäßige Überwachung eurer Konten auf verdächtige Aktivitäten und das stetige Aktualisieren eurer Passwörter sind ebenfalls empfehlenswerte Sicherheitsvorkehrungen.

Der Schutz eurer Passwörter und persönlicher Informationen ist von entscheidender Bedeutung, um euch vor den potenziellen Gefahren von Online-Kriminalität zu schützen.



Mit diesen potenziellen Gefahren im Hinterkopf schauen wir uns nun die besten iOS Passwort Manager Apps fürs iPad und iPhone an.

1. LastPass

LastPass ist einer der bekanntesten Passwort Manager. Die App punktet durch eine klasse Benutzerfreundlichkeit sowie starke Sicherheitsfunktionen.

LastPass ermöglicht es euch, Passwörter sicher zu speichern, automatisch auszufüllen und Passwörter für euch zu generieren.

Ihr könnt LastPass auf eurem iPad, iPhone und anderen Geräten verwenden und sicherstellen, dass eure Passwörter immer synchronisiert sind. Die Speicherung erfolgt in der verschlüsselten LastPass-Vault.

Ihr könnt mit der App Benutzernamen und Passwörter automatisch in Apps und auf Websites eingeben. Ihr müsst die App oder die Anmeldeseite einfach nur aufrufen und schon füllt LastPass die Felder für euch aus.

LastPass speichert die Benutzernamen und Passwörter aus Safari und anderen mobilen Browsern automatisch in eurer Vault.

Super ist auch die integrierte Passwortüberprüfung. Die App informiert euch darüber, wenn eines eurer Passwörter schwach oder bereits kompromittiert ist, sodass ihr es schnell ändern könnt.

Mit der kostenlosen Version von LastPass erhaltet ihr eine zuverlässige, sichere und benutzerfreundliche Passwortverwaltung für einen Gerätetyp. Die Premium-Version bietet ein besseres Passwort-Management und erhöhte Sicherheit auf all euren Geräten, sodass ihr das Tool auf iPad, Macbook, iPhone und Co gleichermaßen nutzen könnt. Die Premium-Version kostet 2,90 Euro monatlich.

Apple App Store: LastPass Passwort-Manager

2. 1Password

1Password ist ein weiterer beliebter Passwort Manager, der auf iOS-Geräten einwandfrei funktioniert. Die App bietet eine schicke, intuitive Oberfläche und erstellt sichere Passwörter für euch. Auch hier könnt ihr eure Passwörter in verschiedenen Kategorien organisieren, Notizen hinzufügen und sogar eure Kreditkartendaten sicher speichern.

Cool ist die Funktion, vertrauliche Dokumente sicher zu speichern. Das bedeutet, dass ihr nicht nur eure Passwörter, sondern auch wichtige Dateien wie Reisepässe und Versicherungspolicen in der App aufbewahren können. 1Password bietet auch eine praktische Watchtower-Funktion, die euch über Sicherheitslücken in euren gespeicherten Websites und Diensten informiert.

1Password ist in der Basis-Version gratis und bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion der Premium-Version. Um die Premium-Funktionen (Verwendung auf all euren Geräten, 1 GB Speicher etc.) nutzen zu können, benötigt ihr ein Abo für 2,99 Euro monatlich. Es gibt alternativ zudem ein Familienabo für insgesamt 5 Personen, das 4,99 Euro monatlich kostet.

Apple App Store: 1Password: Passwort Manager

3. Passwort-Manager von Dashlane

Der Passwort-Manager von Dashlane ist eine benutzerfreundliche Passwort Manager App für eure Apple-Geräte, die sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen geeignet ist. Die App ermöglicht es euch, Passwörter sicher zu speichern, automatisch auszufüllen und in verschlüsselten Notizen zusätzliche Informationen zu speichern.

Dashlane ist einfach zu bedienen, aber laut den Entwicklern schwierig zu hacken – der perfekte Ort also für alle eure Passwörter.

Eine klasse Funktionen dieses Passwort-Managers ist der Dark Web Monitoring Service. Die App überprüft regelmäßig das Dark Web auf eure E-Mail-Adressen und Benutzernamen und benachrichtigt euch, wenn sie in einem Datenleck auftauchen. Auf diese Weise könnt ihr schnell reagieren und eure Passwörter ändern, um euch vor möglichen Angriffen zu schützen.

Der Passwort-Manager von Dashlane bietet auch eine VPN-Funktion, mit der ihr eure Internetverbindung sicher verschlüsseln können. Dies ist besonders nützlich, wenn ihr öffentliche Wi-Fi-Netzwerke verwendet.

Auch diese App bietet eine kostenlose Version, aber für Premium-Features wie die Nutzung unbegrenzt vieler Geräte und erweiterte Sicherheitsfunktionen benötigt ihr ein Premium-Abo. Es gibt unterschiedliche Abos zwischen rund 2 Euro und 6 Euro. Ihr könnt die Premium-Version 30 Tage lang kostenlos testen.

Apple App Store: Passwort-Manager von Dashlane

4. Bitwarden Passwortmanager

Bitwarden ist ein Open-Source-Passwort Manager, der auf iOS-Geräten sowie auf vielen anderen Plattformen verfügbar ist. Die App zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Sicherheit aus. Bitwarden speichert eure Passwörter sicher in der Cloud, aber die Verschlüsselung erfolgt auf dem Gerät, sodass eure Daten niemals in unverschlüsselter Form auf den Servern von Bitwarden gespeichert werden.

Ein tolles Feature von Bitwarden ist die Möglichkeit, Passwörter selbst zu hosten. Wenn ihr euch Sorgen um die Sicherheit eurer Passwörter in der Cloud macht, könnt ihr Bitwarden auf eurem eigenen Server installieren und eure Passwörter selbst verwalten.

Bitwarden bietet eine kostenlose Version, die bereits viele Funktionen enthält, sowie ein Premium-Abonnement, das zusätzliche Funktionen wie das Teilen von Passwörtern mit anderen Benutzern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet. Weitere Premium Features: Unbegrenzte Sammlungen & Einträge, Directory Connector, API-Zugang sowie priorisierter technischer Support. Die Premium-Version ist ab 3 Euro monatlich verfügbar.

Bitwarden ist eine clevere Wahl für User, die eine Open-Source-Alternative zu kommerziellen Passwort Managern suchen.

Apple App Store: Bitwarden Passwortmanager

5. Keeper Passwort-Manager

Keeper ist ein weiterer Passwort Manager, der durch hervorragende Sicherheitsaspekte und eine benutzerfreundliche Oberfläche punktet. Die App bietet nicht nur die Möglichkeit, Passwörter zu speichern und automatisch auszufüllen, sondern auch die sichere Aufbewahrung von Dateien und Dokumenten.

Eine tolle Funktion von Keeper ist die integrierte Messaging-App, mit der ihr sicher mit anderen Usern kommunizieren können. Die App bietet auch eine Funktion zur Notfallvorbereitung, mit der ihr einen Vertrauten auswählen könnt, der im Notfall auf eure gespeicherten Daten zugreifen kann.

Mit der Premium-Version greift ihr von einer unbegrenzten Anzahl von mobilen Geräten, Tablets und Computern auf euren Passwort-Tresor zu. Zudem könnt ihr die Sicherheit erhöhen, indem ihr FaceID oder TouchID für einen sofortigen und sicheren Zugang aktiviert. Darüber hinaus könnt ihr Passwörter mit anderen Keeper-Nutzern teilen oder die „Einmalige Freigabe“-Funktion verwenden, um euren Datensatz mit Familie, Freunden und Kollegen zu teilen, die kein Keeper-Konto haben.

Keeper bietet verschiedene Abooptionen, darunter eine Familienversion, die das Teilen von Passwörtern und Dateien innerhalb der Familie unterstützt. Das Familien-Abo mit 5 Lizenzen kostet 7,44 Euro monatlich und stellt euch 10 GB sicheren Datenspeicherplatz in der Cloud zur Verfügung. Die Einzel-Lizenz kostet 3,47 Euro monatlich. Die App bietet auch eine kostenlose Version mit grundlegenden Funktionen, mit dieser könnt ihr eure Passwörter aber zum Beispiel nicht mit verschiedenen Geräten synchronisieren.

Apple App Store: Keeper Passwort-Manager

6. Enpass Password Manager

Enpass ist ein weiterer Passwort Manager, der sich durch seine Sicherheit und die Möglichkeit auszeichnet, eure Passwörter offline zu speichern. Das bedeutet, dass eure Passwörter nicht in der Cloud gespeichert werden, sondern lokal auf eurem Gerät. Anstatt die Passwörter aller Benutzer auf einem zentralen Server zu speichern, wie es bei den meisten Passwortmanagern der Fall ist, wählt ihr bei Enpass selbst aus, wo eure verschlüsselten Tresore gespeichert und synchronisiert werden.So müsst ihr euch keine Gedanken über etwaigen Datenmissbrauch oder Hacker-Angriffen bei einer Cloud-Speicherung machen.

Enpass funktioniert natürlich trotzdem mit iCloud, Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, NextCloud, WebDAV, aber eben auch komplett offline.

Ihr könnt Enpass einfach auf eurem iPad installieren und eure Passwörter lokal speichern, ohne euch bei einem Konto anzumelden.

Enpass bietet eine kostenlose Version mit begrenzten Funktionen und ein Premium-Abonnement, das unbegrenzte Passwortspeicherung, Sicherheitsprüfung und die Synchronisation über verschiedene Geräte hinweg ermöglicht. Enpass Premium erhaltet ihr für 12,99 Euro jährlich oder als Einmalzahlung für 99,99 Euro.

Apple App Store: Enpass Password Manager

7. NordPass Passwort-Manager

NordPass ist ein Passwort Manager, der von den Machern des bekannten NordVPN entwickelt wurde. Die App bietet starke Sicherheitsfunktionen und ein benutzerfreundliches Interface. Ihr könnt Passwörter speichern, automatisch ausfüllen und Passwörter für euch generieren lassen.

Ein cooles Feature von NordPass ist die Möglichkeit, sich mit biometrischer Authentifizierung, wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, bei der App anzumelden. Außerdem bietet die App eine Multi-Faktor-Authentifizierung.

NordPass bietet eine kostenlose Version mit begrenzten Funktionen und ein Premium-Abonnement, das zusätzliche Funktionen wie das Teilen von Passwörtern mit anderen Benutzern und die Synchronisation über verschiedene Geräte hinweg bietet. Die Premium-Version kostet aktuell 1,79 Euro monatlich.

Apple App Store: NordPass Passwort-Manager

8. RoboForm Passwort Manager

RoboForm ist ein benutzerfreundlicher Passwort Manager, der starke Passwörter für euch erstellt, speichert und automatisch ausfüllt. Die App bietet auch die Möglichkeit, sichere Notizen und Zahlungsinformationen zu speichern. RoboForm synchronisiert eure Daten über verschiedene Geräte hinweg und bietet darüber hinaus eine Option für den sicheren Notfallzugriff.



In der Premium-Version könnt ihr auch einen vertrauenswürdigen Kontakt, bestimmen der im Notfall auf eure Daten zugreifen kann.

Cool ist auch die Möglichkeit, eure Daten einfach von allen gängigen Passwortmanagern und Browsern mit dem Windows- oder Mac-Client zu importieren.

Selbst lange Checkout-Formulare könnt ihr mit RoboForm mit nur einem Fingertipp ausfüllen.

Neben Passwörtern könnt ihr in RoboForm auch eure Kreditkarteninformationen, Bankdaten und persönlichen Notizen sicher speichern.

Natürlich bietet auch RoboForm die Entsperrung via Touch ID, Face ID oder PIN.

Besonders lobenswert ist der ganzjährige Rund-um-E-Mail-Support sowie der Live-Chat-Support, der während der US-Geschäftszeiten verfügbar ist.



Das Jahresabo kostet 39.95 Euro. Zudem gibt es eine 14-Tage-Testversion mit vollem Funktionsumfang. Mit der Premium-Version könnt ihr unter anderem eure Passwörter auf allen Geräten und Computern synchron halten und einen vertrauenswürdigen Kontakt bestimmen, der im Notfall auf eure Daten zugreifen kann.



Apple App Store: RoboForm Passwort Manager

9. KeeperChat

KeeperChat ist ein sicherer Passwort Manager und Messaging-Dienst in einem. Neben der Passwortverwaltung ermöglicht KeeperChat verschlüsselte Kommunikation mit anderen Usern. Die App bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Nachrichten und Dateien, um eure Privatsphäre zu schützen.



KeeperChat ist mehr als nur eine gewöhnliche Messaging-App. Es ist eine sichere Plattform, die es euch ermöglicht, ohne Angst vor Datenschutzverletzungen zu kommunizieren.

Die Messaging-Dienste, die üblicherweise verwendet werden, um miteinander zu kommunizieren, wurden nicht primär mit dem Ziel entwickelt, eure privaten Daten sicher zu handhaben. So verfügen andere Messenger-Apps beispielsweise nicht über die Zero-Knowledge-Architektur und wichtige Sicherheitsprotokolle. Mit KeeperChat könnt ihr beruhigt chatten und wisst genau, dass ihr die volle Kontrolle über den Inhalt habt, den ihr teilt und könnt außerdem kontrollieren, mit wem ihr diesen teilt.



Mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, selbstlöschenden Nachrichten und biometrischer Authentifizierung bietet KeeperChat eine hohe Sicherheit, ohne dass sich das Ganze negativ auf die Benutzerfreundlichkeit auswirkt. Wenn ihr auf der Suche nach einer sicheren iPad-App für vertrauliche Kommunikation sind, solltet ihr KeeperChat definitiv mal ausprobieren.



KeeperChat ist kostenlos für euer iPad und iPhone im Apple App Store verfügbar.



Apple App Store: KeeperChat

10. RememBear: Password Manager

Legt ihr Wert au ein schickes Design und eine übersichtlich gestaltetet App, sollten ihr einen Blick auf RememBear werfen. RememBear überzeugt uns vor allem durch die Reduktion auf das Wesentliche und den minimalistischen Ansatz.



Auch mit RememBear könnt ihr starke Passwörter erstellen lassen, diese speichern und auf allen Geräten verwenden.

Darüber hinaus speichert die App eure Kreditkarten für schnelleres Online-Shopping und schützt sensible Notizen mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion.

All eure Logins werden in einem verschlüsselten Tresor gespeichert, auf den nur ihr zugreifen können.

Natürlich könnt ihr auch RememBear auf all euren Geräten – beispielsweise iPad, MacBook und iPhone – nutzen und die Daten werden automatisch synchronisiert.

Eeuer Tresor lässt sich darüber hinaus auch via TouchID oder FaceID entsperren.

RememBear schützt eure Daten mit einer sicheren AES-256-Bit-Verschlüsselung.



Und mal ehrlich: Wer würde nicht einem knuffigen Bären seine Daten anvertrauen? Wir fühlen uns mit dieser App in sicheren Pfoten.



Apple App Store: RememBear: Password Manager

Fazit

Die Verwendung eines Passwort Managers auf dem iPad oder iPhone ist sehr empfehlenswert, um eure Online-Sicherheit zu gewährleisten und die Verwaltung eurer Passwörter zu vereinfachen. Die hier vorgestellten Passwort Manager Apps bieten viele praktische Funktionen, um euer digitales Leben sicherer und unkomplizierter zu gestalten – vom Passwort-Management bis hin zur Überprüfung von Datenlecks.

Cool finden wir auch die Möglichkeit, dass die meisten hier vorgestellten Apps den Login via FaceID bzw. TochID ermöglichen. Nerviges Grübeln nach dem richtigen Passwort gehört so endgültig der Vergangenheit an.

Egal für welchen Passwort Manager ihr euch letztendlich entscheidet, eines steht fest: Die Verwendung einer solchen App wird maßgeblich dazu beitragen, eure Online-Konten sicherer und euch das Leben leichter zu machen. Ihr investiert damit in eure digitale Sicherheit und spart euch durch das Passwort-Management jede Menge Zeit und Nerven.