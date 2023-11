iPad Akku tauschen: Ab wann lohnt es sich?

Lohnt sich der Akkutausch beim iPad: Eine schneller Überblick Wenn die Batterie deines iPads beschädigt ist oder nicht mehr die von dir gewünschte Leistung liefert, dann solltest du sie austauschen lassen, aber nur solange dein iPad nicht sonderlich älter als 6 Jahre ist.

Der Austausch der iPad-Batterie durch Apple kostet bei den meisten Modellen zwischen 109 und 149 Euro und ist damit viel günstiger als der Kauf eines neuen iPads. Einen Kostenvoranschlag für den Austausch der Batterie deines iPad-Modells findest du auf der Service-Seite von Apple.

Wenn du für dein iPad die AppleCare+ Versicherung abgeschlossen hast und der Akku weniger als 80 % seiner ursprünglichen Kapazität behält, erfolgt der Austausch des Akkus durch den Apple Service kostenlos.

Wenn dein iPad bereits älter als 6 Jahre ist, wie z. B. das iPad 5, iPad Air 3 und das iPad Mini 4 oder jeweils frühere Generationen, erhält es nicht mehr die neuesten iPadOS 17 Updates. Falls dies der Fall ist, empfehlen wir statt des Batteriewechsels das Upgrade auf ein neues iPad. Ob dein iPad mit iPadOS 17 kompatibel ist, erfährst du hier.

Wenn du ein neues iPad kaufen möchtest, reichen die Preise ab 429 Euro für das iPad 9 bis zu über 3000 Euro für die hochwertigste Version des iPad Pro mit High-End-Features. Einen umfassenden Überblick über die aktuell besten Modelle findest du in unserem Apple iPad-Vergleichstest 2023.

Apple ist mit seiner riesigen iPad-Produktpalette weiterhin führend auf dem Tablet-Markt. Bei richtiger Benutzung und hier und dort etwas Pflege sollte dein iPad in der Regel mehrere Jahre lang gut funktionieren. Der im iPad verbaute Akku verliert jedoch mit zunehmendem Alter und intensiver Nutzung an Leistung. Wenn das passiert, muss die Batterie möglicherweise ausgetauscht werden. In diesem Leitfaden findest du alle Informationen, die du brauchst, um den Akku deines iPads zu ersetzen und herauszufinden, ob es sich wirklich lohnt, dies zu tun.

Lohnt sich der Tausch des iPad-Akkus?

Um seinem Ruf als Qualitätshersteller gerecht zu werden, ist es Apple ein Anliegen, Geräte mit möglichst langer Lebensdauer herzustellen. Bei dem hohen Preis, den sie zahlen, erwarten die Kunden schließlich auch einen Gegenwert für ihre Anschaffung. Meist sind es Probleme mit der Batterie, die viele iPad-Besitzer*innen dazu bringen, ihr Gerät entweder aufzurüsten oder Alternativen in Betracht zu ziehen. Der Akku wird mit der Zeit weniger leistungsfähig, obwohl Software und Funktionen in der Regel weiterhin einwandfrei funktionieren. Anstatt ein neues Gerät zu kaufen, ist es daher oftmals sinnvoller, den Akku auszutauschen und das vorhandene Gerät weiter zu nutzen, statt weitaus mehr Geld in einen Neukauf zu investieren.

Wenn Probleme mit der Batterie deines iPads auftreten, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du tauschst für einen Preisnachlass das alte iPad gegen ein neueres Modell ein oder du ersetzt den Akku im alten Gerät, um die Lebensdauer zu verlängern, was natürlich die nachhaltigere Variante ist. Vor dieser Entscheidung solltest du allerdings einige Faktoren berücksichtigen.

Wie alt ist dein iPad?

Wenn dein iPad bereits physische Schäden aufweist oder aufgrund des Alters nicht mehr gut funktioniert, solltest du lieber den Kauf eines neuen Geräts online oder im Apple Store in Erwägung ziehen. Eventuell mag es seinen Dienst noch verrichten, doch wenn das iPad bereits merklich an Reaktionszeit verliert und träge wird, ist es an der Zeit, lieber ein neues zu kaufen.

Es ist durchaus möglich, dass sich dein iPad dem Ende seiner Lebensdauer nähert, wenn es Probleme mit der Batterie hat. Um den Verlust wichtiger Dateien oder Bilder zu vermeiden, falls es plötzlich nicht mehr funktioniert, solltest du lieber ein Backup deiner Daten erstellen.

Ich besitze ein iPad Air, welches ich vor 2 Jahren gekauft habe. Sollte der Akku beschädigt sein oder zu schnell an Kapazität verlieren, würde ich die 149 Euro für einen Tausch investieren, anstatt ein neues iPad für 769 Euro zu kaufen. Das wäre die deutlich kostengünstigere Lösung. Wäre mein iPad jedoch bereits älter als 4 Jahre, würde ich mich eher für ein Upgrade auf ein neueres Modell entscheiden, um weiterhin alle zukünftigen iPadOS Software-Updates mit den neuesten Funktionen zu erhalten.

Hat dein iPad noch Garantie?

Es ist wichtig, vorab zu prüfen, ob dein iPad noch Garantie hat, um festzustellen, ob du problemlos einen Batteriewechsel vornehmen lassen kannst. Wenn dein iPad noch unter die zweijährige Apple Care+ Garantie oder Standardgarantie fällt, wird Apple den Akku ersetzen oder dir ein neues iPad zur Verfügung stellen. Um zu prüfen, ob dein iPad noch Garantie hat, gehst du folgendermaßen vor:

Öffne die „Einstellungen“ auf deinem iPad Tippe auf „Allgemein“ > „Info“ und kopiere die „Seriennummer“ Gehe auf checkcoverage.apple.com und gib dort die Seriennummer ein Auf der Webseite wird nun der Garantiestatus deines iPads angezeigt, einschließlich des Kaufdatums, der Art der Garantie und des Ablaufdatums.

Wenn dein iPad Probleme verursacht und noch unter die Garantie fällt, kannst du dich jederzeit an den Apple Support wenden, um Hilfe bei Reparaturen oder ein Ersatzgerät zu erhalten. Berücksichtige dabei, dass die Garantieabdeckung je nach Land oder Region, in der du das iPad gekauft hast, unterschiedlich sein kann. Prüfe also unbedingt den Garantiestatus, bevor du den Support kontaktierst.

Wenn dein iPad über Apple Care+ oder die Standardgarantie verfügt, solltest du über die Apple Website eine Reparaturanfrage stellen. Befolge dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm, gib deine Daten an und schicke dein iPad per Post ein, um es von Apple-Technikern überprüfen und reparieren zu lassen. Du erhältst ein Ersatzgerät oder dein repariertes Gerät zurück, sobald die Batterie repariert ist. Einen voraussichtlichen Zeitplan bekommst du mit der Einreichung deines Reparaturauftrages.

Akkutausch bei abgelaufener Garantie

Wenn die Apple-Garantie für dein iPad bereits abgelaufen ist und du den Akku dennoch tauschen lassen möchtest, kannst du über die Apple-Website eine Reparatur beantragen. Beachte jedoch, dass du in diesem Fall für den Austausch der Batterie und die Versandkosten selbst aufkommen musst. Die Gesamtkosten belaufen sich je nach Modell auf etwa 109 bis 149 Euro, für das neueste iPad Pro können bis zu 219 Euro fällig werden. Sobald du die Reparatur angefordert hast, kannst du dein iPad per Post an den Apple-Service schicken, der es repariert und mit neuer Batterie an dich zurückschickt.

Bei abgelaufener Garantie empfehlen wir dir, den Kauf eines neuen iPads zu überdenken. Auf lange Sicht könnte das kostengünstiger sein, denn über hundert Euro für die Reparatur eines iPads in schlechtem Gesamtzustand auszugeben, kann schnell zur Geldverschwendung werden. Wenn du ein neues iPad kaufen möchtest, dann schau dir unsere Liste der besten iPads 2023 an.

Lesen: Die besten Notizen-Apps für dein iPad

Austausch des iPad-Akkus durch Drittanbieter

Bei Drittanbietern werden Serviceleistungen wie der Batteriewechsel für dein iPad oftmals günstiger angeboten als im Apple Store. Bedenke dabei aber immer, dass du Gefahr läufst, die Garantie für dein Gerät zu verlieren. Zudem kann dein iPad Schaden nehmen, wenn der Akku nicht korrekt eingesetzt wird.

Bitte beachte auch, dass Ersatzbatterien von Drittanbietern möglicherweise nicht die gleichen Qualitätsstandards erfüllen wie die offiziellen Apple-Akkus. Dies kann zu Leistungsproblemen oder sogar zu Sicherheitsrisiken führen, z. B. wenn die Batterie explodiert oder Feuer fängt. In den Medien wurde bereits über zahlreiche Fälle berichtet, in denen iPhone- und iPad-Akkus aufgrund von nachgebauten Batterien oder gefälschten Ladegeräten explodiert sind.

Bevor du deinen iPad-Akku von nicht durch Apple zertifizierten Anbietern tauschen lässt, solltest du die finanziellen Vorteile gegen mögliche Risiken abwägen. Wenn du dich für einen Drittanbieter entscheidest, dann achte darauf, dass du einen vertrauenswürdigen Dienstleister wählst, der durch gute Arbeit bereits viele positive Kundenbewertungen sammeln konnte.

iPad-Akku selbst austauschen

Du möchtest die Batterie deines iPads in DIY-Manier selbst wechseln? Wir raten davon ab, weil es mit einigen Risiken verbunden ist. Es handelt sich um einen schwierigen Eingriff, für den Spezialwerkzeug benötigt wird, da Apple sehr darauf bedacht ist, den Zugriff von Laien auf die Hardware ihrer Geräte zu verhindern. Du könntest beim Versuch, die Batterie zu tauschen, versehentlich die Platine des iPads beschädigen und das Gerät somit unbrauchbar machen.

Du kannst dir dieses Video zum Austausch des Akkus beim iPad Air als Referenz ansehen. Wir empfehlen auch, sich einige Teardown-Videos von einer vertrauenswürdigen Quelle wie iFixit anzusehen, um zu verstehen, wie kompliziert das Innenleben eines iPads ist.

Wann muss ich den iPad-Akku wechseln?

Woran erkenne ich, dass es an der Zeit ist, die Batterie des iPads auszutauschen? Nach jahrelanger Erfahrung durch das Testen von iPads haben wir eine Liste mit eindeutigen Anzeichen zusammengestellt, anhand derer du prüfen und entscheiden kannst, ob dein iPad einen Batteriewechsel benötigt. Diese Punkte solltest du jetzt mit deinem iPad überprüfen.

Kurze Lebensdauer des Akkus

Mit der Zeit kann die Batterie deines iPads ihre Fähigkeit verlieren, eine Ladung effektiv zu halten. Das kann dazu führen, dass du es häufiger aufladen musst oder die Batterieleistung schon nach ein paar Stunden Nutzung deutlich abnimmt. Außerdem kann es sein, dass sich die Batterie schneller entlädt, wenn du bestimmte Apps oder Funktionen wie GPS nutzt oder dir Videos anschaust.

Verschlechterung der Leistung

Wenn dein iPad merklich langsam läuft oder Apps plötzlich länger zum Öffnen brauchen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Akku nicht mehr genügend Energie liefert, um das Gerät mit optimaler Performance zu betreiben. Dies kann sich besonders bei ressourcenintensiven Apps oder Funktionen wie Gaming oder Videobearbeitung bemerkbar machen.

Überhitzung des iPads

Wenn dein iPad überhitzt, kann das an einer defekten oder beschädigten Batterie liegen. Dabei kann das iPad nicht nur unangenehm heiß in der Hand werden, sondern auch ein echtes Sicherheitsrisiko entstehen. In einem solchen Fall solltest du dein iPad sofort außer Betrieb nehmen und den Akku von einem Experten überprüfen lassen.

Aufgeblähter Akku

Wenn du bemerkst, dass der Akku deines iPads sich aufbläht, muss er so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Die Batterie kann aufgrund von Alter, Beschädigung oder durch einen Produktionsfehler anschwellen. Eine ausgebeulte Rückseite des iPad-Gehäuses oder ein herausgesprungener Bildschirm sehen nicht gut aus und sind zugleich riskante Warnzeichen.

Willkürliches Herunterfahren

Wenn dein iPad sich immer wieder unerwartet ausschaltet, ist es wahrscheinlich, dass der Akku nicht mehr richtig auflädt. Das kann ziemlich frustrierend sein, vor allem, wenn man gerade an etwas Wichtigem arbeitet. Wenn du von plötzlichen Neustarts oder Abschaltungen deines iPads betroffen bist, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Batterie ersetzt werden sollte.

Häufig gestellte Fragen

Lohnt es sich, eine neue Batterie in ein altes iPad einzusetzen?

Um zu entscheiden, ob sich der Tausch eines iPad-Akkus lohnt, solltest du das Alter des Geräts, die Verfügbarkeit von Software-Updates und andere mögliche Probleme abgesehen von der Batterie berücksichtigen. Wenn dein Gerät zwischen 3 und 5 Jahre alt ist und ansonsten in einwandfreiem Zustand ist, solltest du den Wechsel der Batterie als Option in Betracht ziehen.

Wie viel kostet der Austausch eines iPad-Akkus?

Wenn dein iPad noch Garantie hat, kannst du die Batterie kostenlos austauschen lassen. Falls der Garantieschutz jedoch abgelaufen ist, kann es je nach Modell bis zu 219 Euro kosten, das iPad einzuschicken, den Akku durch den Apple-Service tauschen zu lassen und das reparierte Gerät zurückgeschickt zu bekommen.

Wie viele Jahre hält ein iPad-Akku?

Im Schnitt liegt die Lebensdauer eines iPad-Akkus zwischen 5 und 7 Jahren, aber es ist je nach individuellem Nutzungsverhalten durchaus möglich, dass bereits nach 4 bis 5 Jahren Probleme mit der Batterie auftreten.

Fazit

Als Antwort auf die Frage, ob es sich lohnt, den iPad-Akku auszutauschen, lässt sich sagen, dass es generell sinnvoll ist, die Batterie von einem autorisierten Apple-Reparaturanbieter wechseln zu lassen, wenn dein iPad weniger als vier Jahre alt ist. Falls dein iPad bereits mehr als 4 Jahre auf dem Buckel hat, dann kaufe dir lieber ein neues iPad, sofern dein Budget dies zulässt.

Wenn du offene Fragen zum Austausch von iPad-Akkus hast, schreib uns gern in die Kommentare und wir werden versuchen, dir bestmöglich weiterzuhelfen.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com