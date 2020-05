Amazon Fire HD 8 & HD 8 Plus mit kabellosem Ladedock vorgestellt

Amazon hat gleich zwei neue Versionen ihres 8 Zoll großen Tablets vorgestellt, die Amazon Fire HD 8 und Fire HD 8 Plus heißen. Im Vergleich zu den Vorgängern bieten die neuen Tablets ein etwas überarbeitetes Design, mehr Leistung, neue Software und das HD 8 Plus unterstützt sogar kabelloses Aufladen nach dem Qi-Standard. Gleichzeitig ist der UVP-Preis der günstigsten Version aber auch um 10 Euro gestiegen.

Das einfache Fire HD 8 (2020) kostet nun 99,99 Euro inklusive der sogenannten Spezialangebote. Bei den Spezialangeboten handelt es sich um etwas Werbung, die allerdings nur auf dem Sperrbildschirm zu sehen ist. Möchte man die nicht haben, werden 15 Euro extra fällig.

Ein paar zusätzliche Features und die kabellose Ladeoption bietet das Fire HD 8 Plus zu einem UVP-Preis von ab 119,99 Euro. Möchtet ihr auch das kabellose Ladedock dazu haben, müsst ihr mindestens 154,98 Euro auf den Tisch legen. Beides sind die Preise inklusive der Spezialangebote.

Schauen wir uns die beiden Tablets mal im Detail an.

Amazon Fire HD 8 2020: Was ist neu?

Im Vergleich zum Vorgänger hat Amazon das Design des Fire HD 8 (2020) etwas überarbeitet. Die Displayrahmen sind geschrumpft und den Bildern nach zu urteilen sind diese nun an allen Seiten gleichgroß. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Dunkelblau erhältlich.

Außerdem haben sie den alten microUSB-Anschluss durch einen USB C Port ersetzt. Einen Kopfhöreranschluss und MicroSD-Kartenslot gibt es weiterhin. Die Speicherkarten können bis zu 1TB groß sein. Wie zuvor lösen die beiden Kameras mit 2 Megapixel auf.

Neu ist der Quad-Core Prozessor, dessen Kerne nun mit 2GHz takten und bis zu 30 Prozent schneller als beim 2018er Modell sein sollen. Um welchen Chipset es sich dabei genau handelt, hat Amazon nicht verraten. Zusätzlich hat das Tablet 2GB RAM und beim Kauf kann man zwischen 32GB und 64GB internem Speicher wählen.

Bei dem 8 Zoll großen IPS-Display hat sich offenbar nichts geändert. Es bietet weiterhin eine HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 12 Stunden liegen.

Auf dem Fire HD 8 läuft das Fire OS in Version 7. Dieses basiert auf Android 9 Pie, jedoch hat Amazon die Oberfläche stark angepasst. Apps und Services von Google fehlen. Dafür hat man direkten Zugriff zu den Angeboten von Amazon, wie Prime Video, Audible, der hauseigene App Store und Alexa Hands-Free.

Amazon Fire HD 8 Plus mit kabellosem Ladedock

Wer bereit ist etwas mehr Geld auszugeben, kann man mit dem Amazon Fire HD 8 Plus einige zusätzliche Features bekommen. Zwar sind Display und Prozessor die gleichen, doch sitzt in der Version 3GB Arbeitsspeicher. Außerdem wird es dank beiliegendem 9-W-Netzteil in unter 4 Stunden aufgeladen. Käufer können außerdem drei Monate lang Kindle Unlimited nutzen.

Am spannendsten finde ich aber, dass man das Fire HD 8 Plus auch kabellos aufladen kann. Dafür bietet Amazon ein kabelloses Ladedock an. Besonders spannend ist diese Kombination, wenn ihr Alexa im Show Modus benutzen möchtet. Das Ladedock wird von Angreat hergestellt, kann bei Amazon aber direkt im Bundle bestellt werden.