Samsung Galaxy Tab S8 FE: Was wir bisher wissen

Lange war es still um das Galaxy Tab S8 FE. Nun sind neue Infos bezüglich des Displays und weitere Details bekannt geworden. So wird der Bildschirm des Galaxy Tab S8 FE laut aktuellen Gerüchten kein großer Sprung zum Vorgänger werden und weiterhin auf bewährte Mittelklasse-Technik setzen.

Galaxy Tab S8 FE nur mit LCD-Display?

Es sind bisher nur wenig Infos zum Galaxy S8 FE bekannt, doch laut jüngsten Gerüchten wird Samsung der Fan Edition weiterhin einen LCD-Bildschirm verpassen. Die hochwertigere AMOLED-Technik soll dem Galaxy Tab S8 FE verwehrt bleiben.

Zudem soll es weiterhin den S Pen unterstützen. Die Benutzerfreundlichkeit soll dank der Technologie von Wacom „großartig sein“, wie der als sehr gut informiert geltende Berliner Leaker Roland Quandt auf Twitter berichtet.

Das Galaxy Tab S7 FE erwies sich in unserem Test als solides Mittelklasse-Tablet mit einem guten, großen Bildschirm. Doch die eigene Konkurrenz in Form des Galaxy Tab S7 ließ bei einigen Kritikern Zweifel an der Daseinsberechtigung des Tablets aufkommen. So bietet das einfache S7 deutlich mehr Features als das Galaxy Tab S7 FE, ist dabei jedoch etwa gleich teuer. Lediglich das Display des Galaxy Tab S7 ist mit 11 Zoll im Vergleich zu den 12,4 Zoll des Galaxy Tab S7 FE merklich kleiner.

Display mit 120 Herz?

Es gibt noch keine Details zum Galaxy S8 FE bezüglich der Display-Auflösung oder Größe. Doch auch wenn das Galaxy S8 FE kein AMOLED-Panel von Samsung spendiert bekommen sollte, könnte das Display verbessert werden.

So würden viele User eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz begrüßen. Dies würde z.B. für ein geschmeidigeres Scrollen beim Surfen sorgen und allgemein zu einer flüssigeren Bedienung beitragen. Das aktuelle Galaxy Tab S7 FE bietet 60 Herz.

Galaxy Tab S8 FE im Geekbench-Test aufgetaucht

Das Galaxy Tab S8 FE wurde bereits in einem Geekbench-Benchmark-Eintrag entdeckt. In dem Test lief das Tablet mit Android 13 und war mit dem MediaTek MT8791V Chipset ausgestattet, auch bekannt als Kompanio 900T.

Das Galaxy Tab S8 FE scheint sich seit einiger Zeit in der Entwicklung zu befinden. Da das Galaxy Tab S7 FE im Juni 2021 veröffentlicht wurde, wird es sich beim Galaxy Tab S8 FE um kein jährliches Hardware-Update handeln.

Das Erscheinungsdatum des Galaxy Tab S8 FE ist noch nicht bekannt. Denkbar ist eine Veröffentlichung im Jahr 2023.

Quelle: SamMobile