Vergleich: Lenovo Duet Chromebook vs. ASUS Chromebook CM3

Mit dem ASUS Chromebook CM3 Detachable und Lenovo Duet Chromebook gibt es derzeit zwei Chrome OS Tablets in Deutschland, die ziemlich spannend sind. Auf den ersten Blick gibt es kaum Unterschiede, schaut man genauer hin, gibt es aber doch einige. Welches der beiden ist besser für wen geeignet? Das erfahrt ihr in diesem Vergleich.

Werfen wir erst einen Blick auf die Preise. Während das Lenovo Duet Chromebook ursprünglich für 330 Euro angeboten wurde, kann man es jetzt oft schon für rund 270 Euro bekommen. Die Tastatur ist inklusive, doch fehlt ein Stift. Solch ein kompatibler USI Stylus kostet rund 40 Euro extra. Das ASUS Chromebook CM3 ist zu einem UVP Preis von 430 Euro erschienen und da es so neu ist, gibt es aktuell noch keine Angebote. Hier sind die Tastatur und ein Stylus inklusive.

Verarbeitung: Kaum Unterschiede

Die Verarbeitung beider Tablets ist ähnlich gut. Bei beiden bekommen wir ein Metallgehäuse mit einer Kunststoffabdeckung, wobei wir bei Lenovo bisschen mehr Plastik bekommen. Das Duet Chromebook ist 7,3mm dünn und wiegt 450g, während es bei ASUS 8mm und 510g sind.

Fingerabdruckleser und MicroSD-Kartenslots fehlen jeweils, doch haben beide einen USB C Port. Nur das CM3 hat einen normalen Kopfhöreranschluss.

Oben sitzen jeweils Stereo-Lautsprecher und die Qualität ist bei beiden ähnlich, leider nur okay und bisschen leise. Speziell als Medien-Tablets kann ich sie deswegen nicht empfehlen.

Tastatur Cover: Welches ist besser?

Klasse finde ich, dass bei beiden ein Tastatur Cover inklusive ist. Das Grunddesign der Cover ist wieder fast identisch. Es gibt jeweils eine Rückseite die man separat von der Tastatur auch nur als Stand benutzen kann. Die Tastatur wird dann magnetisch verbunden und zusammengeklappt sind jeweils das Display und die Rückseite geschützt, nicht aber die Rahmen.

Die Rück-Cover sehen sich zum verwechseln ähnlich und werden beide magnetisch mit dem Tablet verbunden. Mir ist aufgefallen, dass die Magneten bei Lenovo deutlich stärker sind. Hier habe ich überhaupt keine Bedenken wenn man das Tablet beim Kickstand packt, schnell bewegt oder damit im Haus rumrennt. Bei ASUS sind die Magneten aber so schwach, dass ich das nicht tun würde – die Gefahr, dass sich die Rückseite löst, ist zu hoch.

Grund dafür ist vermutlich ein extra Feature, das ASUS in die Rückseite gebaut hat. Man kann die Rückseite nämlich so falten, dass man das Tablet auch aufstellen kann, wenn man das Chromebook hochkant benutzt. Das finde ich super und habe ich noch nie bei einem Konkurrenten gesehen.

Da beides 10 Zoll Tablets sind, sind die Tastaturen natürlich etwas kleiner als bei normalen Notebooks. Trotzdem sind es jeweils gute und ich konnte mit beiden ziemlich bequem auch längere Texte schreiben. Klar, ich bin das gewohnt, da ich so häufig mit Tablets arbeite. Vermutlich braucht ihr ne kurze Eingewöhnungszeit.

Ich finde die Tastatur von Lenovo fühlt sich ein bisschen hochwertiger an. Beides ist Kunststoff, aber die von ASUS fühlt sich wie billigeres Plastik an. Dafür ist die Tastatur des Chromebook CM3 aber etwas größer und hat eine magnetische Leiste, sodass man sie auch angewinkelt benutzen kann. Das Touchpad ist ebenfalls ein bisschen größer als bei Lenovo. Insgesamt gesehen halte ich die von ASUS dadurch für ein bisschen besser.

Display & Stift

Kommen wir zu den Displays. Während das Lenovo Duet Chromebook einen typischen 10,1 Zoll Bildschirm hat, ist das von ASUS mit 10,5 Zoll ein klein wenig größer. Im direkten Vergleich sieht man das deutlich, im realen Einsatz aber nur kaum. Mit 1920 x 1200 Pixel haben beide genau die gleiche FullHD-Auflösung und Lenovo hat somit die höhere Pixeldichte. Das kann man mit bloßem Auge aber nicht sehen, beide schauen gleich scharf aus.

Wir bekommen jeweils IPS-Displays mit sehr guten Blickwinkeln und Farben werden auch ordentlich dargestellt. Mit 320 Nits ist das Chromebook CM3000 dunkler als das Lenovo mit 400 Nits und den Unterschied kann man im direkten Vergleich auch deutlich sehen. Arbeitet ihr häufig draußen, geht das mit dem Duet Chromebook etwas besser.

Beide Tablets unterstützen USI Stifte. Beim ASUS ist ein solcher Stylus inklusive. Der ist im Gehäuse versteckt und wird dort auch aufgeladen. Das finde ich super. Fürs Lenovo müsst ihr einen USI Stift separat dazu kaufen. Das kann einer von Lenovo sein, aber auch von HP oder anderen Herstellern. Der von ASUS wird auch unterstützt, denn es ist die gleiche Technologie.

Ich finde die Stifte nette, zusätzliche Features, aber nur deswegen würde ich zu keinem der beiden raten. Beide Tablets und beide USI Stifte, die ich ausprobiert habe, funktionieren nicht so gut wie Samsungs S Pen oder der Apple Pencil. Handschrift schaut einfach nicht so präzise aus wie bei der Konkurrenz.

Klar, sie funktionieren ordentlich. Aber iPads und die Android-Tablets von Samsung finde ich in diesem Punkt deutlich besser. Ist der Stylus für euch also ein besonders wichtiges Feature, würde ich nicht zu diesen Chrome OS Geräten raten.

Hardware & Leistung

Im ASUS Chromebook CM3 sitzt ein MediaTek 8183 Prozessor mit 4GB RAM und 64GB Speicher. Eine Version mit 128GB soll es auch geben, ist in Deutschland aber noch nicht verfügbar. Das Lenovo Duet Chromebook hat einen MediaTek Helio P60T Prozessor mit 4GB RAM und 64GB oder 128GB internem Speicher. Wie gesagt, bei beiden fehlt ein MicroSD-Kartenslot und LTE-Versionen gibt es auch nicht.

Benchmarks wie Geekbench 4 und 5 zeigen, dass das ASUS CM3 dem Lenovo Duet Chromebook bei der Leistung überlegen ist. Die Unterschiede sind zwar nicht riesig, aber auf jeden Fall messbar.

Im realen Einsatz ist es hingegen schwer einen großen Unterschied zu merken. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass das ASUS bisschen flotter reagiert und Spiele auch mal schneller geladen werden. Aber, nochmal, es ist schwer einen großen Unterschied zu merken. Beide kommen gut mit dem System, Chrome, und Android Apps klar.

Das gilt auch für Spiele. Auf beiden habe ich PUBG Mobile mit HDR-Grafikeinstellungen gespielt und das funktionierte gut. UltraHD Grafik kann man bei beiden nicht auswählen. Andere Spiele wie Asphalt 9 laufen ebenfalls ähnlich gut. Sie schauen nicht besonders hübsch aus und manchmal sind die Ladezeiten lang. Aber sie sind spielbar.

Auf beiden läuft genau das gleiche Chrome OS Betriebssystem und beide werden bis 2028 mit Updates versorgt. In diesem Punkt sind sie also genau gleich.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test schnitten beide mit einer Laufzeit von genau 4,5 Stunden gleich gut ab. Naja, eher gleich schlecht, denn die meisten Android-Tablets halten merkbar länger wenn man bei maximaler Helligkeit YouTube streamt.

Vergleich Fazit: ASUS oder Lenovo?

Also, ist das ASUS Chromebook CM3 besser als das Lenovo Duet Chromebook und den Aufpreis von deutlich über 100 Euro, teilweise fast 200 Euro Wert?

Naja, das kommt darauf an was ihr sucht. Wenn ihr auch den Stylus benutzen möchtet, dann macht es für viele Sinn zum ASUS zu greifen. Ich finde es klasse, dass der Stift in das Gehäuse passt und dort auch aufgeladen wird. Andere USI Stifte müsst ihr separat laden. Der Preisunterschied ist dann auch nicht mehr so hoch, ihr bekommt das etwas größere Display, die etwas größere Tastatur und auch die bessere Leistung.

Braucht ihr den Stift hingegen nicht, dann ist das Preis/Leistungsverhältnis bei Lenovo natürlich deutlich besser. Ich halte das Duet Chromebook noch immer für ein richtig guten Geheimtipp, wenn ihr ein günstiges Tablet mit Tastatur sucht. Das ASUS ist ein bisschen besser, rechtfertigt in meinen Augen aber nicht den deutlich teureren Preis. Wie gesagt, außer ihr wollt einen Stylus, dann ist es eine Überlegung wert.