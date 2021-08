ASUS Chromebook CM3 CM3000 Test: Chrome OS mit Tastatur & Stift

Das ASUS Chromebook CM3 CM3000 Detachable ist ein neues Chrome OS Tablet, das 430 Euro kostet. Zu dem Preis bietet es ein 10,5 Zoll Display, ein einzigartiges Tastatur Cover, und ein aktiver Stift ist inklusive und wird im Gehäuse aufgeladen. Nun, solltet ihr euch das Tablet holen? Das diskutieren wir in diesem ASUS Chromebook CM3 Test.

Design und Verarbeitung

Das Design des ASUS Chromebook CM3 ist ein gutes. Wir bekommen ein Metallgehäuse, das sich wertig anfühlt und gut geschnittene Kanten hat. Der Übergang vom Gehäuse zum Display ist nicht ganz so elegant, zu dem Preis aber okay. Es ist 8mm dünn und wiegt 510g.

Es gibt nur einen USB C Anschluss und zwar nur USB 2.0. Ihr könnt also viele Zubehöre anschließen, nicht aber externe Monitore. Eine Überraschung ist der Kopfhöreranschluss, aber es gibt leider keinen MicroSD-Kartenslot.

Oben sitzen zwei Lautsprecher und die Tonqualität ist okay. Das heißt sie sind ausreichend um ein bisschen YouTube oder so zu schauen, aber ich würde es nicht als Entertainment Tablet empfehlen. Dafür müsste der Ton bisschen lauter und der Bass tiefer sein.

Bedauerlich ist auch, dass es keinen Fingerabdruckleser gibt und Gesichtserkennung wird auch nicht unterstützt.

Die 8-Megapixel Hauptkamera macht solide Aufnahmen und die 2-Megapixel Webcam ist für Videochats ebenfalls ok. Natürlich würde ich dieses Tablet auch nicht speziell wegen den Kameras empfehlen, das gilt fast immer. Besonders dieses ist aber nur für seltene Schnappschüsse gut, denn die Kamera App laggt ein bisschen.

Tastatur Cover

Ich finde es super, dass das Tastatur Cover inklusive ist und nichts extra kostet. Genauso wie beim Lenovo Duet Chromebook besteht das Tastatur Cover aus zwei Teilen.

Es gibt eine Rückseite mit einem eingebautem Klappständer, die man auch ohne Tastatur benutzen kann. Das Design kennen wir schon von einigen Konkurrenten, doch geht ASUS noch einen Schritt weiter. Hier kann man das Cover so falten, dass es nicht nur in der Landschaftsorientierung als Kickstand dient, sondern auch, wenn man es hochkant hinstellt. Das gefällt mir sehr und habe ich noch nirgends gesehen.

Perfekt ist die Rückseite des Tastatur Covers aber nicht. Die Magneten sind ziemlich schwach. Kein großes Problem, aber ich würde das Tablet nicht am Kickstand packen und schnell bewegen oder damit rumlaufen. Einfach vorsichtshalber nicht.

Lesen: Die besten Tablets mit Tastatur im Test

Die Tastatur wird über einen magnetischen Anschluss verbunden. Zusammengeklappt ist das Display geschützt. Angewinkelt kann man die Tastatur auch benutzen, dafür gibt es eine magnetische Leiste.

Perfekt ist die Tastatur ebenfalls nicht, aber es ist eine ziemlich gute. Wenn ihr es gewöhnt seid mit Tablets zu arbeiten, werdet ihr euch schnell daran gewöhnen. Die Tastatur ist aufgrund des 10 Zoll Displays natürlich kleiner als bei einem Laptop. Aber die Tasten lassen sich ordentlich herunterdrücken und sind weit genug voneinander entfernt. Ich konnte ziemlich gut damit schreiben und halte es deswegen für ein gutes Office Tablet.

Klar, verglichen mit dem Apple Magic Keyboard fühlt sie sich bisschen billig an, da alles Plastik ist. Aber lasst uns nicht den Preis vergessen. Das Tablet inklusive Tastatur kostet nur etwas mehr als Apples Tastatur alleine.

Unten ist ein Touchpad eingebaut, das ebenfalls kleiner als bei normalen Laptops ist. Es funktioniert aber gut und das gilt auch für Multitouch-Gesten.

Auf der Rückseite des Tastatur Covers ist eine stoffartige Oberfläche, wodurch es sich angenehmer anfühlt als wenn es normales Kunststoff wäre. Das sieht wieder dem Lenovo Duet Chromebook ähnlich.

Display: 10,5 Zoll IPS

Das ASUS Chromebook CM3 hat ein 10,5 Zoll ISP-Display mit einer FullHD-Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Ich finde immer, dass eine FullHD-Auflösung bei 10 Zoll ausreichend ist und das ist auch hier so. Texte schauen scharf genug aus, erst recht wenn man es wie ein Notebook benutzt. Aber klar, haltet ihr euch das Tablet direkt vor die Nase, ist es nicht so scharf wie ein Smartphone.

Alles andere ist gut. Blickwinkel sind weit, Farben schauen solide aus, und das Display ist hell genug. Ich habe damit draußen gearbeitet und das ging super. Bei direkter Sonneneinstrahlung könnte es aber ein gutes Stück heller sein.

Mit der Netflix Android-App kann man nur mit SD-Qualität schauen. Im Chrome Browser werden Filme und Serien aber mit HD-Auflösung unterstützt. Das ist auch okay so, da der Browser gut damit klarkommt.

ASUS USI Pen

Das ASUS Chromebook CM3000 unterstützt sogenannte USI Stifte und ich finde es echt klasse, dass einer inklusive ist. In letzter Zeit kommt es sehr selten vor, dass ein Stift im Gehäuse des Tablets Platz findet. Hier schiebt ihr den Stift einfach oben in das Tablet und es wird dann gleichzeitig aufgeladen. Dadurch ist der Stylus natürlich merkbar dünner als beispielsweise der Apple Pencil. Wollt ihr einen dickeren Stift haben, könnt ihr aber auch jeden anderen USI Stift dazukaufen.

Zwar finde ich es super, dass das Tablet aktive Stifte unterstützt, doch ist es nicht das beste dafür. Ich schätze das liegt an der USI Technologie, denn die gleichen Schwachstellen hat auch das Lenovo Duet Chromebook. Man kann damit durchaus solide handschriftlich schreiben und zeichnen. Aber im direkten Vergleich fällt mir immer wieder auf, dass meine Handschrift auf einem Samsung Tablet mit S Pen oder mit dem Apple Pencil deutlich präzisier und klarer ausschaut. Vor allem wenn ich schnell schreibe.

Ich habe auch den HP USI Stylus ausprobiert, doch funktioniert der genauso wie der von ASUS und hat die gleichen Probleme.

Also, der Stift ist ein cooles und nützliches zusätzliches Feature. Ich finde super, dass einer unterstützt wird. Aber speziell wegen dem Stylus würde ich nicht zu diesem Tablet raten.

Hardware & Leistung

Im ASUS Chromebook CM3 arbeitet ein MediaTek 8183 Prozessor zusammen mit 4GB RAM und 64GB oder 128GB internem Speicher. Bedenkt beim Kauf, dass es keinen MicroSD-Kartenslot gibt. Eine 4G-Version bietet ASUS nicht an.

Benchmarks wie Geekbench 4 und 5 zeigen, dass die Leistung des Chromebook CM3 etwas besser ist als beim Lenovo Duet Chromebook. Das ist einer von wenigen direkten Chrome OS Konkurrenten. Allzu groß ist der Leistungsunterschied jedoch nicht. Bedenkt auch, dass Apples iPad 8 deutlich stärker ist.

Im Alltag ist die Leistung des MediaTek Chipsets zwar nicht herausragend, aber auf jeden Fall ausreichend. Der Chrome Browser läuft gut, auch mit Web-Apps wie Google Docs und YouTube. Genau das ist flüssiger als auf preislich ähnlich aufgestellten Windows-Tablets, das ist wichtig anzumerken. Seid ihr am Überlegen zu einem Windows-Tablet zu greifen weil ihr einen Desktop-Browser benötigt, dann macht es für viele mehr Sinn ein Chrome OS Gerät zu wählen.

Das Betriebssystem und gängige Android Apps laufen super.

Multitasking ist meistens ebenfalls ziemlich gut möglich. Ich hab das gemerkt als ich Chrome, Microsoft Word, Adobe Lightroom und Squid gleichzeitig offen hatte. Beim Wechseln zwischen den Apps sind mir keine nennenswerten Lags aufgefallen.

Nun, erwartet hier auf keinen Fall Spitzenperformance. Es ist nunmal nicht der schnellste Prozessor und ab und zu werdet ihr mal Stotterer sehen. Aber meistens läuft es echt gut.

Das kann ich auch speziell über Lightroom sagen. Meistens läuft es ziemlich gut. Aber manchmal dauert es bis etwas richtig geladen ist.

Sucht ihr speziell ein Spiele-Tablet, dann seid ihr mit einem Android-Gerät oder iPad meiner Meinung nach deutlich besser aufgehoben. Wenn ihr neben der Arbeit oder dem Homeschooling aber mal ab und zu ein Spiel spielen möchtet, ist das möglich. Ich habe PUBG Mobile ausprobiert und das läuft gut, wenn man die Grafik auf HD oder HDR setzt. Asphalt 9 konnte ich ebenfalls spielen, es läuft solide, schaut aber nicht sonderlich schick aus. Beide Games performen auf dem iPad 8 deutlich besser.

Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Ladezeiten sowohl bei PUBG Mobile, als auch bei Asphalt 9 ziemlich lang sind.

Chrome OS

Das wichtigste Feature des ASUS Chromebook CM3 ist Chrome OS. Im Vergleich zu Android hat es einige Vorteile und das beginnt mit den Updates. Das Tablet wird direkt von Google mit Updates versorgt und in den Einstellungen steht, dass es Software- und Sicherheitsupdates bis Juni 2028 bekommen soll. Also noch 7 Jahre. In diesem Punkt ist es so ziemlich jedem Android-Tablet überlegen.

Ursprünglich wurde Chrome OS als Desktop-Betriebssystem mit Maus und Tastatur entwickelt. Deswegen taugt es zusammen mit dem Tastatur Cover besser als Arbeitsgerät als ein Android Tablet. Alles funktioniert einfach so, wie man es erwarten würde. Und eben besser als die Desktop-Modi, die es für viele Android Tablets gibt. Werdet ihr die Tastaturhülle oft benutzen, ist das also ein großer Vorteil.

Ein weiterer Vorteil ist der vollwertige Desktop-Browser Chrome. Klar, für Android gibt es auch Chrome, aber das ist die mobile Version. Hier bekommen wir ganz normales Chrome, das ihr von Windows und macOS kennt. Das bedeutet auch, dass ihr die gleichen Erweiterungen benutzen könnt. Und Chrome funktioniert wunderbar mit Web-Apps wie Google Docs, Gmail, YouTube und so weiter.

Ohne Tastatur funktioniert Chrome OS natürlich auch. Man kann es mit dem Touchscreen ziemlich gut bedienen. Ist die Tastatur nicht verbunden, wird ein für Touch optimiertes Interface angezeigt. Das gilt auch für den Chrome Browser, den man sowohl mit Tastatur und Maus, als auch nur mit den Fingern wunderbar bedienen kann. Im Touch-Modus habe ich aber immer das Gefühl, als wäre alles nicht so „flüssig“ als bei einem Android-Tablet. Genauso wie bei Windows fühlt es sich so an, als wäre es erst für den Desktop und dann für Touch entwickelt. Ist ja auch so.

Der Google Play Store ist ab Werk installiert und darüber könnt ihr fast jede Android App und Spiele installieren. Das funktioniert auch gut. Mir ist allerdings aufgefallen, dass einige Grafik-Benchmarks nicht laufen oder gar nicht erst installiert werden können. Ich gehe also davon aus, dass ihr durchaus mal auf Apps oder Spiele stoßen könnt, die nicht unterstützt werden.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist etwas enttäuschend. Als ich ein HD-Video mit der YouTube-App bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen lassen hab, hielt der Akku 4,5 Stunden. Das ist kürzer als die meisten Tablets dieser Preisklasse.

ASUS Chromebook CM3 Test: Mein Fazit

Also, ist das ASUS Chromebook CM3 Detachable ein gutes Tablet? Ja, ich denke schon, aber definitiv nicht für jeden. Sucht ihr hauptsächlich ein Entertainment-Gerät um Filme zu schauen und Spiele zu spielen, solltet ihr euch von dem hier fern halten. Ich kann es auch nicht speziell für handschriftliche Notizen oder für Künstler empfehlen.

Ich finde es ist aber ein hervorragendes Tablet, wenn ihr ein Zweitgerät neben eurem Laptop sucht. Beispielsweise zum Homeschooling. Das Display und die Verarbeitung sind gut, die Leistung ausreichend, und ich finde es super, dass die Tastatur inklusive ist. Und es ist eine gute. Der Stylus ist ein praktisches zusätzliches Feature, wenn ihr den Stift ab und zu mal braucht. Es ist eben kein großes Highlight. Ein großes Highlight sind aber der Desktop Chrome-Browser und die langen Updates.

Den Preis finde ich bisschen hoch angesetzt und ich wünschte es wäre etwas günstiger. Schauen wir uns mal die Alternativen an, denn da gibt es gute.

Am interessantesten ist das Lenovo Duet Chromebook, denn das ist ein direkter Konkurrent. Es ist merkbar günstiger und das Tastatur Cover ist ebenfalls inklusive. Zwar ist das Display minimal kleiner, dafür aber heller. Die Software ist identisch, doch ist die Leistung bisschen schwächer. Mit einem Stift kann man es ebenfalls bedienen, doch muss man den extra kaufen. Ich denke das Preis/Leistungsverhältnis ist vor allem dann besser, wenn ihr keinen Stift benötigt.

Ist euch Leistung besonders wichtig – egal ob zum Spiele spielen oder um Fotos und Videos zu bearbeiten, dann lohnt sich ein Blick auf das Apple iPad 8. Klar, wenn man eine Tastatur und den Apple Pencil einberechnet ist es deutlich teurer. Aber es ist auch deutlich flotter, sollte ebenfalls lange Updates bekommen, und Safari kommt auch gut mit Web-Apps klar.

8 Von Andrzej Tokarski Test: Das ASUS Chromebook CM3 CM3000 Detachable ist eines von wenigen Chrome OS Tablets in Deutschland - und ein ziemlich gutes. Es bietet eine solide Verarbeitung, ein gutes 10,5 Zoll Display mit USI-Stift-Unterstützung, sowie eine ausreichende Leistung. Klasse finde ich, dass es lange Updates gibt, das Tastatur Cover und der Stylus inklusive sind, und wir einen vollwertigen Desktop Chrome Browser bekommen. Es ist allerdings bisschen zu teuer. Positiv Solide Verarbeitung

Gutes Display

Klasse Tastatur Cover

USI Stylus ist inklusive

Lange Updates

Chrome Browser Negativ Etwas zu teuer

Leistung nur ausreichend

Kurze Akkulaufzeit

Stift nur okay