Vergleich: Lenovo Tab P11 Pro vs. Samsung Galaxy Tab S7

Das Lenovo Tab P11 Pro und Samsung Galaxy Tab S7 sind zwei sehr ähnliche Tablets. Beide haben 11 Zoll Displays, vier Lautsprecher, Fingerabdruckleser, unterstützen aktive Stifte, und man kann sie mit ähnlichen Tastaturen bekommen. Welches der beiden ist besser? Genau das erfahrt ihr in diesem Vergleich.

Samsung Galaxy Tab S7/S7+ bei* Amazon

Vergleichen wir erst die Preise. Die günstigste Version des Samsung Galaxy Tab S7 mit 6GB RAM und 128GB Speicher kostet rund 700 Euro. Hier ist der S Pen inklusive. Das Lenovo Tab P11 Pro kostet mit ebenfalls 6GB RAM und 128GB Speicher rund 600 Euro. Der Lenovo Precision Pen 2 muss für rund 60 Euro extra werden. Es wird eine günstigere 4GB RAM Version geben, die aber noch nirgends gelistet ist. Ihr solltet sowieso selbst Preise vergleichen, denn es gibt ja ständig unterschiedliche Angebote.

Design

Dank Metallgehäuse fühlen sich beide Tablets sehr hochwertig an. Mir gefällt das Design beider ziemlich gut und die Verarbeitung ist hervorragend. Mit nur 5,8mm ist das P11 Pro etwas dünner als das 6,3mm Tab S7 und den Unterschied fühlt man. Insgesamt ist das P11 Pro etwas größer, da das Display etwas größer ist.

Es fehlt jeweils ein Kopfhöreranschluss und beide haben einen USB C 3.2 Port. Ihr könnt also USB C Hubs und externe Monitore anschließen. Gleich ist auch, dass jeweils ein Fingerabdruckscanner in die Einschaltknöpfe eingebaut ist, die gut funktionieren. Ein MicroSD-Kartenslot ist ebenfalls bei beiden vorhanden.

Lautsprecher und Kameras

Die Tablets haben jeweils vier Lautsprecher und die Tonqualität ist nahezu identisch. Mit beiden kann man wunderbar Filme schauen und Musik hören – mir ist kein echter Unterschied aufgefallen.

Beide haben 8 Megapixel Webcams, eine 13 Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite, und beide haben sogar eine 5 Megapixel Weitwinkelkamera. Keine Sorge, wir kommen gleich zu den Unterschieden.

Lesen: Lenovo Tablets im Test & Vergleich

Die Fotoqualität ist ähnlich. Selfies schauen bei Lenovo etwas schärfer aus, aber dafür sind die beiden Hauptkameras bei Samsung besser.

Übrigens: Neben der Webcam sitzt bei Lenovo eine IR Kamera, dank der man das Tablet per Gesichtserkennung entsperren kann. Zusätzlich zum Fingerabdruckleser. Samsung unterstützt zwar auch Gesichtserkennung, doch ist das nicht so sicher, da es keinen extra Sensor dafür gibt.

Tastaturen

Die Hersteller bieten für ihre Tablets jeweils offizielle Tastaturhüllen an, die ähnlich ausschauen. Mir gefällt die von Samsung richtig gut, doch kann ich sie mir der von Lenovo noch nicht vergleichen. Vor Wochen habe ich die Tastatur fürs P11 vorbestellt, doch wurde sie noch immer nicht geliefert. Sie schaut vielversprechend aus.

Display: OLED gegen LCD

Große Unterschiede gibt es bei den Displays. Obwohl Samsung für AMOLED Bildschirme berühmt ist, hat das Galaxy Tab S7 einen 11 Zoll großen LCD. Das Lenovo Tab P11 Pro hat ein etwas größeres 11,5 Zoll OLED Panel.

OLEDs sind oft etwas besser als LCDs. Und das stimmt teilweise auch hier. Schwarz schauen auf dem Lenovo viel tiefer, wie echtes Schwarz aus, während es bei Samsung leicht ausgewaschen ist. Der Kontrast ist super.

Trotzdem ist das S7 deutlich heller und im direkten Vergleich hat das P11 Pro einen Blaustich. Die Sättigung ist ähnlich.

Den größten Unterschied konnte ich aber bei der Schärfe feststellen und das obwohl beide die gleiche Auflösung von 2560 x 1600 Pixel haben. Auf Samsungs Display schauen Texte und Icons sehr scharf aus, doch beim P11 Pro ist der Text ausgefranzt und schaut etwas pixelig auf. Im direkten Vergleich ist der Unterschied deutlich sichtbar.

Lenovo verwendet offenbar ein Pentile Display, das eine höhere Auflösung benötigt, um genauso scharf wie ein klassischer LCD zu sein. Das ist echt enttäuschend.

Bei Samsung bekommen wir auch ein 120Hz Display, wodurch Animationen und vor allem der S Pen flüssiger ausschauen als bei dem 60Hz OLED.

Lenovo Precision Pen 2 vs. S Pen

Der Lenovo Precision Pen 2 macht einen hochwertigeren Eindruck als der S Pen, da der Stift aus Aluminium besteht. Abgesehen davon sind sich beide ähnlich. Sie unterstützen jeweils 4096 Druckstufen, wodurch ihr dicker Zeichnen könnt, wenn ihr härter aufdrückt.

Mit dem S Pen kann man auch schreiben und zeichnen wenn der Akku leer ist. Doch der Lenovo muss regelmäßig über den USB Port geladen werden. Ihr könnt den S Pen auch per Induktion am Tablet aufladen. Aber der Akku wird nur für ein paar Gesten benötigt, die sowieso nicht so nützlich sind.

Lesen: Coole Apps für den S Pen

Softwareseitig wird der Stift von Samsung besser unterstützt. Wir bekommen die Samsung Notes App, das eine hervorragende Notizenapp für Android ist. Ihr könnt damit Notizen handschriftlich aufschreiben, aber auch PDFs beschriften und viel mehr. Die sogenannten S Pen Befehle sind auch dabei, es gibt eine Screen Off Memo Funktion, und ihr könnt den Stylus sogar als Fernbedienung in PowerPoint benutzen. Viele der Features braucht man nicht, aber einige können nützlich sein.

Von Lenovo bekommen wir nicht so viele Funktionen. Bamboo Paper und Squid sind vorinstalliert, aber das wars auch schon. Der Stift funktioniert damit solide. Mir ist aber aufgefallen, dass meine Handschrift nicht so klar ausschaut wie mit dem S Pen und Samsung Notes. Das ändert sich etwas mit Nebo auf dem Lenovo, mit der App schaut es etwas besser aus. Aber bei Samsung ist die Schrift klarer.

Für Handschrift und Zeichnungen ist das Galaxy Tab S7 letztendlich die bessere Wahl. Das liegt aber nicht nur an dem S Pen oder der Software, sondern hauptsächlich an dem 120Hz Display. Dadurch schaut es so aus, als würde der Stylus sofort direkt reagieren, wie auf Papier. Auf dem P11 Pro mit dem 60Hz Bildschirm hinkt das Geschriebene dem Stift aber etwas hinterher.

Hardware: Snapdragon 730 vs. 865+

Im Lenovo Tab P11 Pro läuft ein Qualcomm Snapdragon 730G Prozessor mit 4GB bis 6GB RAM und 128GB Speicher. Beim Samsung Galaxy Tab S7 bekommen wir hingegen einen Qualcomm Snapdragon 865+ mit 6GB bis 8GB RAM und zwischen 128GB und 512GB Speicher. Ich habe jeweils die 6GB RAM Versionen.

Es ist eindeutig: Das Galaxy Tab S7 ist in allen Benchmarks leistungsstärker. Egal, ob man sich nur die CPU oder nur die Grafikleistung anschaut – Samsung siegt immer.

Mein Spiele-Test bestätigt das. Zwar kann man Fortnite auf dem P11 Pro ziemlich gut spielen, die Grafik aber nur auf „medium“ setzen. Auf dem Tab S7 läuft das Spiel hingegen wunderbar auch mit epischer Grafik – und das schaut viel hübscher aus. Ähnliches gilt für andere spiele wie PUBG Mobile. Bei Lenovo kann man die Grafik auf HD setzen und es läuft gut. Samsung unterstützt aber auch Ultra HD Grafik, was wieder besser ausschaut.

Lesen: Die besten Samsung Tablets im Vergleich

Bei allen anderen Aufgaben ist die reale Leistung sehr ähnlich. Multitasking mit Chrome und YouTube, sowie deren Desktopmodi laufen wunderbar. Mit normalen Office-Arbeiten und Videokonferenzen werdet ihr keine echten Unterschiede merken. Das ändert sich, wenn ihr wirklich viel Leistung braucht – beim Videorendern ist das S7 wieder schneller.

Software: Gibt es Updates?

Ab Werk läuft auf beiden Tablets Android 10. Samsung verspricht das Tab S7 für mindestens drei Jahre mit Updates zu versorgen. In der Vergangenheit haben die S Tablets mindestens zwei bekommen. Die Update-Geschichte von Lenovo ist nicht so gut. Ich denke es wird mindestens eines bekommen, aber ob es danach mehr gibt, kann ich nicht vorhersagen.

Bei der Software gibt es einige Unterschiede, denn beide passen die UI an. Lenovos erinnert mehr an reines Android und es sind fast nur die Google Apps vorinstalliert und das finde ich super.

Samsungs OneUI ist stärker angepasst, hat aber auch mehr Funktionen. Einige sind einfach nur eine Spielerei, aber andere können nützlich sein. Samsung Notes halte ich beispielsweise für eine richtig gute Notizenapp.

Beide Tablets haben einen Desktopmodus. Samsungs heißt DeX und das ist ein recht umfangreicher Desktopmodus mit vielen Anpassungen und Features. Der funktioniert gut. Lenovos heißt Productivity Mode und ist ein etwas leichterer Desktopmodus mit weniger Funktionen. Aber auch der gefällt mir gut.

Mit keinem würde ich dauerhaft ein Laptop oder Desktop-PC komplett ersetzen. Aber die Desktopmodi finde ich nützlich, wenn man im Cafe, im Zug oder so bisschen arbeitet.

Akkulaufzeit

Mit einer Laufzeit von 10,25 Stunden hält der Akku des Lenovo Tab P11 Pro länger als bei allen anderen Tablets, die ich in letzter Zeit getestet habe. Das Samsung Galaxy Tab S7 kommt auf 8 Stunden. Ich lasse dafür immer ein HD-Video bei YouTube und mit maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Lenovo Tab P11 Pro vs. Galaxy Tab S7: Mein Fazit

Das ist das Ende meines Vergleichs zwischen dem Samsung Galaxy Tab S7 und Lenovo Tab P11 Pro. Mein Fazit ist eindeutig. Das Samsung Galaxy Tab S7 ist das bessere Tablet. Ja, es hat ein LCD anstelle eines OLEDs, aber das Display ist schärfer, heller und unterstützt 120Hz. Die Leistung des Tab S7 ist auch besser, der S Pen hat mehr Funktionen, und ich denke es wird länger Updates bekommen.

Nun, das Lenovo Tab P11 Pro ist kein schlechtes Tablet. Tatsächlich gefällt es mir bis auf das Pentile Display ziemlich gut. Und die schwächere Leistung wäre auch in Ordnung, wenn der Preis niedriger wäre. Aber so günstig ist der UVP-Preis nun mal nicht – vor allem wenn man den Stift mit einrechnet.

Bei ähnlichen Preisen halte ich das Galaxy Tab S7 für deutlich besser. Das P11 Pro kann aber spannend sein, wenn ihr ein gutes Angebot findet und eben bereit seit ein paar Kompromisse einzugehen. Vergleicht also unbedingt aktuelle Preise, denn Angebote, Deals, gibt es ja ständig.