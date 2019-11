Huawei MediaPad M6 erscheint bald in Deutschland

Es sieht so aus, als würde das Huawei MediaPad M6 bald in Deutschland erscheinen. Seit dem 20. November ist die 10,8 Zoll große Version bei Amazon Deutschland gelistet*. Außerdem ist es bei Amazon Frankreich aufgetaucht, es dürfte also in ganz Europa auf den Markt kommen. Bei Amazon wird das Tablet direkt von Amazon verkauft und nicht durch einen Marktplatzhändler. Normalerweise bedeutet das, dass ein Gerät dann offiziell erscheint.

Huawei MediaPad M6 10.8 bei* Amazon

Zwar hat Huawei das MediaPad M6 bereits im Juni offiziell vorgestellt, doch ist es nie außerhalb Chinas erschienen. Das lag an dem Handelskrieg zwischen den USA und China und dem daraus resultierenden Huawei Embargo.

Bei Amazon kann man es bereits für aktuell 343,23 Euro vorbestellen. Es soll aber erst in ein bis drei Monaten, frühstens aber am 28. Dezember erscheinen. Sobald es auf Lager ist, werde ich erneut davon berichten.

Mit oder ohne Google Play Store?

Bisher konnte man das Tablet nur über Importhändler bekommen, die es in China einkaufen und dann außerhalb anbieten. Der Google Play Store ist bei diesen Geräten jedoch nicht vorinstalliert. Einige Händler übernehmen zwar die Installation, doch kommt das nicht von Huawei selbst. Die Exemplare haben dann auch kein Widevine L1, sodass man beispielsweise kein Netflix in HD schauen kann.

Unklar ist, ob bei dem MediaPad M6 auf Amazon der Google Play Store vorinstalliert ist oder ebenfalls fehlt. Auf der Produktseite stehen keine Informationen dazu. Interessant ist aber, dass offenbar die EMUI in Version 10 installiert ist. Die basiert auf Android 10. Ursprünglich ist das M6 in China mit Android 9 erschienen.

Das Huawei MediaPad M6 ist ein 10,8 Zoll großes Tablet mit einem 2K-Display und einem HiSilicon Kirin 980 Prozessor. Es bietet 4GB RAM, bis zu 128GB Speicher und einen Fingerabdruckleser. Außerdem kann man es mit einem aktiven Stift bedienen, der M Pen Lite heißt. Eine optionale Tastatur gibt es ebenfalls.

Übrigens: Das 8,4 Zoll große M6 ist bisher noch nirgends aufgetaucht.