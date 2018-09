BlackWeekend: Starke Deals auf Tablets von Huawei, Lenovo & Microsoft

Bei dem Onlineshop Notebooksbilliger findet bis zum 3. September 2018 wieder das BlackWeekend statt. Im Rahmen dieser Aktion sind zahlreiche Notebooks, Smartphones und auch Tablets teil stark reduziert. Es ist quasi das Gegenstück zu Amazons PrimeDay.

Eine Übersicht aller aktuellen Angebote findet ihr direkt hier bei Notebooksbilliger. Ihr seht dort jeweils Gutscheine, die ihr an der Kasse angeben müsst.

Die folgenden Tablet-Deals sind in meinen Augen besonders spannend:

Huawei MediaPad M5 10 für nur 300 Euro

Das Huawei MediaPad M5 10 gehört zu den besten Android-Tablets in diesem Jahr. Zum einen wegen dem hochauflösenden Display, aber auch wegen vier guten Lautsprechern, einem hochwertigen Metallgehäuse und einer sehr guten Leistung. Anstelle von 375 Euro kostet es mit dem Gutscheincode HUAWEIBW3 nur 300 Euro!

Huawei MediaPad M5 10 Deal bei* Notebooksbilliger

Huawei MediaPad M5 8 für nur 260 Euro

Das Huawei MediaPad M5 8 ist die kleinere Version des M5 10, ist aber sogar etwas leistungsstärker. Es ist gerade mein persönliches Lieblingstablet. Auch hier bekommen wir ein hochauflösendes Display, ein Metallgehäuse und zwei gute Lautsprecher. Mit dem Gutscheincode HUAWEIBW3 kostet es anstatt 325 Euro nur 260 Euro.

Huawei MediaPad M5 8 Deal bei* Notebooksbilliger

Lenovo MIIX 520: Schnellere Surface-Alternative für unter 900 Euro

Das Lenovo MIIX 520 ist ein direkter Konkurrent zu Microsofts Surface Pro Serie. Zwar ist die Verarbeitung nicht ganz so hochwertig, doch ist es dafür zum UVP-Preis schon deutlich günstiger. Es hat ein 12 Zoll FullHD-Display, einen aktuellen Intel Core i5 Quad-Core Prozessor der achten Generation, sowie ein Tastatur Cover und einen aktiven Stift. Mit dem Gutschein LENOVO5BW3 kostet es anstatt 1119 Euro nur knapp unter 900 Euro.

Lenovo MIIX 520 Deal bei* Notebooksbilliger

Huawei Tablets: 20 Prozent Rabatt auf T3 & M3 Lite

Auch die anderen Tablets von Huawei sind bei Notebooksbilliger reduziert. Dazu gehört die günstige MediaPad T3 Serie, sowie das Mittelklasse-Tablet MediaPad M3 Lite 10. Mit dem Gutscheincode HUAWEIBW3 gibt es auch auf diese 20 Prozent Rabatt.

Huawei Tablet Deal bei* Notebooksbilliger

Microsoft Surface Bundles: 15 Prozent Rabatt

Auf eine ganze Reihe verschiedener Microsoft Surface Pro Bundles gibt es ebenfalls 15 Prozent Rabatt. Dafür gebt ihr an der Kasse einfach den Gutscheincode MICROSOFT4BW3 an.

Microsoft Surface Pro Bundle Deal bei* Notebooksbilliger

Lenovo Tablets: 20 Prozent Rabatt auf Tab4 Serie

Fast die ganze Lenovo Tab4 Serie ist ebenfalls um 20 Prozent reduziert. Dazu gehören die günstigen Tab4 8 und Tab4 10, sowie die Mittelklasse-Tablets Tab4 8 Plus und Tab4 10 Plus. Damit der Preis reduziert wird, gebt ihr an der Kasse den Gutscheincode LENOVO5BW3 an.

Lenovo Tablet Deal bei* Notebooksbilliger