GearBest Deals: Starke Rabatte auf China-Tablets von Xiaomi, Chuwi & mehr

Bei dem Importhändler GearBest findet ab heute ein sogenannter Treaser Hunt Sale statt. Im Rahmen dieser Aktion sind zahlreiche Smartphones, Tablets, Notebooks und andere Gadgets teils stark reduziert. Eine komplette Übersicht über alle Deals findet ihr hier direkt bei GearBest.

Ich habe mal die spannendsten Tablet-Deals herausgesucht. Darunter befinden sich welche von Xiaomi und Chuwi, die ziemlich spannend sind. Erst recht zu den reduzierten Preisen.

Bedenkt, dass die Geräte in der Regel aus China oder Hong Kong geliefert werden. Je nach Versandart kann es also bis zu mehreren Wochen dauern, bis eure Bestellung ankommt. Es ist eben kein Amazon Prime, dafür aber sehr günstig.

Xiaomi Mi Pad 4 mit 4GB & 64GB nur 193,34 Euro

Das Xiaomi Mi Pad 4 ist ein spannendes Android-Tablet mit einem Metallgehäuse, 8 Zoll FullHD-Display, einem flotten Snapdragon 660 Prozessor und Android 8 Oreo. Im Angebot ist die Version mit 4GB RAM und 64GB Speicher. Mit dem Gutscheincode 72sellGB-TA gibt es 25 Prozent Rabatt auf den Normalpreis und es kostet somit nur 193,34 Euro.

Chuwi Hi9 Pro mit großartigem Display nur 117,91 Euro

Das Chuwi Hi9 Pro habe ich gerade getestet und es bietet ein für den Preis richtig gutes Display. Es ist 8,4 Zoll groß, hat eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixel, sowie einen Deca-Core Prozessor und Android 8.0 Oreo. Achja, sogar LTE und ein Dual-SIM-Slot sind integriert. Anstelle der rund 160 Euro bzw. der normal reduzierten 123 Euro, kostet es im Flash-Sale gerade nur 117,91 Euro.

Teclast F6 Pro mit Core m3 nur 407,49 Euro

Das Teclast F6 Pro ist ein 13,3 Zoll großes Convertible Notebook. Zu den Highlights gehören ein rotierender Touchscreen, eine FullHD-Auflösung, ein SSD-Erweiterungsslot und insbesondere ein schneller Intel Core m3 Prozessor. Auch dieses 2-in-1 ist gerade um 22 Prozent reduziert und kostet nur 407,49 Euro.

Teclast F5 Gemini Lake Convertible nur 303,45 Euro

Bei dem Teclast F5 handelt es sich um den kleinen Bruder des F6 Pro. Wir bekommen hier ein 11,6 Zoll großes FullHD-Display, das man ebenfalls um 360 Grad drehen kann. Es gehört zu den ersten Convertibles mit einem Intel Gemini Lake N4100 Quad-Core Prozessor. Im Flash-Sale kostet es gerade nur 303,45 Euro.

Ich habe bereits einige China-Tablets getestet und in der Regel bieten sie ziemlich viel Hardware für vergleichsweise wenig Geld. Vermutlich werden Support und Garantien nicht so umfangreich sein, wie sie direkt in Deutschland wären. Das solltet ihr bedenken. Aber dafür kann man teilweise viel Geld sparen.