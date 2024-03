Die 7 besten Ausmal & Malbuch-Apps fürs iPad | 2024 Edition

Wusstet ihr, dass Malen zu eurem mentalen Wohlbefinden und zur Entspannung beitragen kann? Außerdem kann die künstlerische Betätigung dazu beitragen, euch zu mehr Achtsamkeit und Konzentrationsvermögen zu verhelfen. Wenn ihr euch gerade gestresst fühlt oder schlechte Laune habt, kann das bloße Ausmalen von Motiven wahre Wunder bewirken. Es ist buchstäblich Balsam für die Seele.

Sucht ihr eine iPad Mal-App für Erwachsene, solltet ihr euch unbedingt „Pigment“ näher ansehen. Sucht ihr hingegen eine Malbuch-App mit einem besonderen Look und 3D-Motiven, ladet euch „Pixel Art“ herunter. Das hat mir auf meinem iPad besonders Spaß gemacht.

Marvel Fans, die ihren Lieblings-Superhelden eine eigene kreative Note verleihen wollen, kommen hingegen nicht um den Download von „Marvel: Color Your Own“ herum.

Wenn ihr auf klassisches „Malen nach Zahlen“ inklusive Disney-Motive steht, dann ist „Happy Color“ eine der besten Optionen.

Die besten Malbuch-Apps: Unsere Favoriten

Lasst uns jetzt einen näheren Blick auf die besten Malbuch-Apps im Apple App Store im Detail werfen.

1. Pixel Art – Malen nach Zahlen

Pixel Art hebt das traditionelle Malen nach Zahlen auf ein neues Level und bietet euch stundenlange Entspannung und Freude. Die App liefert euch über 20.000 Bilder, die Retro-Charme versprühen und ihr könnt sogar eure eigene „Pixel-Art“ ausmalen. Macht dafür einfach ein Selfie machen oder benutzt ein bereits vorhandenes Foto, um eure eigenen Pixelbilder auszumalen.

Die Sammlung an Bildern wird täglich aktualisiert. Es gibt Muster, Mandalas, Blumen, Tiere, Essen, Orte und viele weitere Motive. Darüber hinaus könnt ihr sogar 3D-Bilder ausmalen.

Die Benutzeroberfläche von Pixel Art ist logisch und unkompliziert gestaltet, was es auch für Anfänger einfach macht, schicke Kunstwerke zu erschaffen.

Natürlich gibt es in Pixel Art auch diverse Malwerkzeuge. Nutzt beispielsweise den Zauberstab, um mehrere benachbarte Zellen mit derselben Zahl einzufärben oder verwendet Farbspritzen, um mehrere benachbarte Zellen mit beliebigen Zahlen zu kolorieren. Die meisten Apps die ich ausprobiert habe, hatten schlechte bis gar keine Schattierungen und die Motive waren alle sehr ähnlich – Das ist in Pixel Art anders, die Schattierungen sind wirklich schön und die Motivauswahl ist klasse.

Außerdem könnt ihr an Events teilnehmen und Bilder zu einem bestimmten Thema ausmalen.

Eure Kunstwerke könnt ihr selbstverständlich auch unkompliziert in Form von Zeitraffer-Videos auf Social Media teilen oder per E-Mail verschicken.

Die App ist super für euch, wenn ihr nach einer meditativen Beschäftigung sucht, um euch zu entspannen und gleichzeitig eure kreative Seite entfalten möchtet.

Ihr könnt die Premium-Version sieben Tage lang kostenlos testen und kostet anschließend 11,99 Euro monatlich oder 46,99 Euro jährlich. Sie bietet ein paar zusätzliche Features und deaktiviert die Werbung, doch bereits mit der Basis-Version kann man viel Spaß haben. Lobenswert ist außerdem, dass sich selbst die kostenlose Variante offline nutzen lässt.

2. Lake: Ausmalbücher & Journal

Lake bietet nicht nur eine große Auswahl an wunderbaren Vorlagen, sondern auch nützliche Tools, um eure Kunstwerke zum Leben zu erwecken. Die App begrüßt euch mit den schönen Worten: „Sei sanft zu deinem Wesen.“ Und weißt darauf hin, dass Ausmalen eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit ist, leicht zu entspannen.

Die Entwickler legen großen Wert darauf, dass alles in ihrer App schön entspannt zugeht. Eine überschaubare Anzahl von Ausmalflächen stellt beispielsweise sicher, dass ihr euch nie überfordert fühlt. Ihr könnt innerhalb oder außerhalb der Linien malen, ganz wie ihr mögt. Zudem gibts es praktische Werkzeuge, mit denen ihr coole Schattierungs- und Überblendungseffekte mit Deckkraft kreieren könnt. Es gibt auch weitere coole Tools wie Spraydosen, verschiedene Stiftarten, frei definierbare Farbpaletten usw..

Es ist in dieser App auch möglich, auf einer leeren Leinwand zu zeichnen und eurer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Man merkt an allen Ecken, wie die App versucht, zu eurem mentalen Wohlbefinden und zur Entspannung beizutragen. Ihr könnt zum Beispiel Zeichnungen mit einer Stimmungspalette färben, die auf euren aktuellen Stimmungen basiert.

Wenn ihr euch Luft machen müsst oder reflektieren wollt, könnt ihr eure Gedanken auch in einem Malbuch festhalten, während ihr hübsche Kunstwerke erstellt.

Abgefahren: Es gibt sogar eine ASMR-Funktion, die sich mit den beruhigenden Klängen von Pinseln beschäftigt .

Außerdem wird euch jede Woche ein Buch vorgestellt, mit dessen Hilfe ihr eure Komfortzone verlassen sollt und dass euch dabei unterstützt, euren künstlerischen Horizont zu erweitern.

Klasse ist auch, dass die Macher der App dazu beitragen wollen, die künstlerische Community zu unterstützen. Ihr könnt aus 1500 exklusiven Zeichnungen wählen, die eure Fantasie beflügeln sollen. Außerdem könnt ihr Kunstwerke von über 100 unabhängigen Künstlern entdecken, die von Lakes Redaktionsteam persönlich ausgewählt wurden. Ihr könnt die neuen Zeichnungen, die mindestens einmal im Monat in Lake erscheinen, dann in einem 12-seitigen Malbuch bewundern, das euch exklusiv in der App zur Verfügung gestellt wird.

Wie bei den meisten Apps gilt auch bei Lake: Sobald ihr anfangt zu malen, sind alle Sorgen für einen Moment lang vergessen.

Ihr könnt Lake eine Woche lang kostenlos ausprobieren. Danach kostet die App 39,99 Euro jährlich (3,33 Euro pro Monat).

Lobenswert: Ein Teil jedes Abos geht an die Unterstützung von Illustratoren auf Lake.

3. Marvel: Color Your Own

Marvel: Color Your Own bietet eine klasse Möglichkeit, in die Welt das Marvel-Universum einzutauchen und eure Lieblingscharaktere mit Leben zu füllen. Es gibt in der App mehr als 1000 Malvorlagen aus Guardians of the Galaxy, Civil War, Doctor Strange, Age of Ultron, Women of Power, Young Marvel und mehr. Jede Woche gibt es Updates mit neuen Charakteren und Comic-Szenen, damit eure Motivation und Lust, euch Kreativität zu entfalten, lange anhält. Die App ist dabei – wer hätte es erwartet – optisch wie ein Comic aufbereitet, was mir persönlich sehr gut gefällt.

Zum Malen könnt ihr tippen, euren Finger benutzen oder den Apple Pencil verwenden. Die App bietet dabei volle Druck- und Neigungsunterstützung in Kombination mit einem Apple Pencil und iPad.

Es gibt tolle Tools zum realistischen Kolorieren mit zwölf unterschiedlichen Pinseln, zum Beispiel fürs Ölmalen etc..Darüber hinaus stehen euch exklusive Pinsel wie Halbton- und Laserpinsel zur Verfügung, die speziell für Comics ausgelegt sind. Ihr könnt sogar die Dicke und Durchsichtigkeit (Opazität) der Pinsel individuell anpassen. Außerdem stehen euch 37 Farbpaletten zur Auswahl.

Entscheidet ihr euch für die Premium-Version, schaltet ihr alle Seiten frei und habt Zugriff auf die wöchentlichen neuen Seiten. Außerdem gibt es Premium-Pinsel und -Fülleffekte, exklusive Farbpaletten, deaktivierte Wasserzeichen und mehr. Ihr könnt die Premium-Version sieben Tage lang kostenlos testen, Danach kostet sie 5,49 Euro wöchentlich oder 7,49 Euro monatlich.

4. Malbuch für Erwachsene – Pigment

AuchPigment will euch dabei helfen, Stress abzubauen und euren inneren van Gogh hervorzukramen. Bereits zehn Minuten Malen kann laut nach den Machern von Pigment den gleichen Nutzen wie eine Meditation haben. Das Malen soll euch dabei unterstützen, eure Achtsamkeit zu schulen, mehr im Moment zu leben und eure Konzentration zu verbessern.

Die App bietet Tausende von Malvorlagen und es gibt unter anderem mehr als 30 verschiedene Hilfsmittel zum Malen wie Buntstifte, Marker, Glitter, Pastellfarben, Airbrush, Aquarellfarben, Blender und Pinsel, mit dessen Hilfe ihr euch kreativ austoben könnt. Mit dem Farbrad und dem Schieberegler für die Farbtonsteuerung steht euch zudem eine unbegrenzte Anzahl von Farben zur Verfügung.

Wenn ihr schnell zum Ziel kommen wollt, könnt ihr beispielsweise auch den „ Tippen-zum-Füllen-Modus“ nutzen.

Außerdem könnt ihr in Pigment eigene Bilder importieren oder aus einer großen Sammlung von Illustrationen und Graustufenbildern auswählen. Zur Auswahl stehen unter anderem Meerjungfrauen, Blumen, Tiere, Menschen, Landschaften, Anime, Mandalas und vieles mehr.

Natürlich könnt ihr eure Kreationen auch in dieser App ganz einfach mit euren Liebsten über Social Media oder via E-Mail oder als Textnachricht teilen. Oder noch besser: Druckt eure Kunstwerke doch direkt aus und rahmt sie ein.

Darüber hinaus könnt ihr eure Bilder auch in der Pigment Gallery teilen oder euch dort selbst Inspiration von anderen kreativen Köpfen holen.

Bereits in der kostenlosen Version habt ihr Zugriff auf über 800 professionell illustrierte Seiten. In der Premium-Version sind es sogar über stolze 10.000 Seiten und ihr erhaltet zusätzliche Zeichenwerkzeuge. Bei den Zeichnungen handelt es sich um handgezeichnete Ausmalbilder von unabhängigen Künstlern. Täglich werden neue Malvorlagen ergänzt und jede Woche werden neue Bücher hinzugefügt.

Die Premium-Version kostet 60,99 Euro jährlich oder 9,99 Euro monatlich.

5. Colorgram: Malen mit Freunden

Colorgram zählt ebenfalls zu den besten Mal-Apps für Erwachsene. Es werden jeden Tag neue Bilder in der App bereitgestellt.

Die Macher von Colorgram haben eine tolle Auswahl von talentierten Künstlern zusammengestellt, um euch schicke Farbbücher aus 20 Kategorien zu liefern. Es gibt Motive aus den Rubriken Tiere, Mode, Garten, Städte, Fantasie, Mandala und mehr.

Colorgram punktet mit vielen Möglichkeiten beim Ausmalen und bietet euch ein einfaches Antippen der Farboption mit etlichen Farbverläufen. Außerdem stehen allerhand Farbpaletten zur Auswahl.

Außerdem könnt ihr euch in der App mit anderen Kreativen austauschen und euch von anderen Künstlern inspirieren lassen. Klasse finde ich auch die Möglichkeit, sich ein Video des eigenen Malvorgangs anzuschauen, inklusive meditativer Musik. Es hat tatsächlich eine meditative Wirkung auf mich, die Erschaffung meines Werkes nochmal retrospektiv zu betrachten.

Colorgram funktioniert – wie die meisten anderen Mal-Apps – insbesondere in der Kombination von Apple Pencil und iPad Pro hervorragend, wodurch euch pixelgenaues Ausmalen gelingt.

Mit „Colorgram Premium“ erhaltet ihr den unbegrenzter Zugriff auf den gesamten Bilderkatalog, täglich neue Bilder und mehr. Die Premium-Version kostet allerdings stolze 6,49 Euro pro Woche. Ihr könnt die Premium-Variante drei Tage kostenlos testen.

6. Colorfy: Ausmal Spiel

Colorfy hat sich ebenfalls auf die Fahne geschrieben, eine Oase der Entspannung und Kreativität für euch zu sein. Mit einer Vielzahl von Vorlagen und Hintergrundmusik könnt ihr eure Sinne beruhigen und eure Bilder zum Leben erwecken.

Als Vorlagen gibt es bei Colorfy unter anderem Muster, Tiere, Blumen, Mandalas und mehr. Auch hier stehen euch allerhand Pinseltypen und Farbpaletten zur Verfügung, um den Bildern eure persönliche Note zu verleihen.

Ihr könnt auch eigene Zeichnungen hochladen und diese ausmalen. Es gibt zudem eine Galerie, in der ihr eure fertigen Bilder mit der Community teilen könnt. Unter der Kategorie „Entdecken“ seht ihr teil beeindruckende Werke von andern Usern, was echt inspirierend ist. Zu sehen, wie viel Liebe andere Nutzer der App in ihre Werke gesteckt haben, lässt mich immer wieder staunen. Insbesondere in der Rubrik „Beliebteste“ sind eine echt beeindruckende Werke zu sehen. Ich persönlich habe mich zum Beispiel in diese coole Eule mit Chucks und fancy Hoody verliebt.



Ähnlich wie bei anderen Social-Media-Plattformen gibt es auch die Rubrik „Mitteilungen“, in der ihr über Aktivitäten von Freunden, Kommentare und neue Follower informiert werdet. Zudem könnt ihr euer eigenes Profil gestalten, das an Instagram erinnert und all eure Werke auf einer Übersichtsseite vereint. Dort seht ihr auch, wie viele Likes und Follower ihr bereits habt.

Die kostenlose Version enthält relativ viel Werbung. Ihr könnt die Premium-Version von Colorfy sieben Tage lang kostenlos testen. Danach kostet die App stolze 11,49 Euro pro, was ich persönlich in Anbetracht der hochwertigen, teilweise kostenlosen Konkurrenz, zu teuer finde. Die Premium-Version schaltet zusätzliche Funktionen sowie täglich neue Bilder frei und deaktiviert die Werbung.

7. Happy Color – Color by Number

Die letzte App unserer Liste ist eine eher klassische „Malen nach Zahlen“-App.

Das coole ist, dass die App unter anderem exklusiven Bilder von Disney und Marvel enthält. Natürlich gibt es noch haufenweise andere Motive, zum Beispiel von Kunst, Natur, Sport, Autos, Fantasy, Mode, Innenräumen, Orten usw..

Klasse finde ich auch, dass die Macher hinter App sich laut eigenen Angaben für wohltätige Zwecke engagiert und mit verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zusammenarbeiten.

Malen nach Zahlen hat sich ebenfalls auf die Fahne geschrieben, euren Alltagsstress zu reduzieren und tatsächlich lässt mich diese Art der künstlerischen Betätigung entspannter zurück als ich mich vor dem Malen gefühlt habe.

Es gibt in der App auch eine News-Rubrik, in der ihr zum Beispiel das „Bild der Woche“ seht, das die Community wöchentlich auswählt. So viel sei verraten: Ihr werdet nicht selten staunen, wie viel Mühe sich einige User beim Malen gegeben haben.

Außerdem werdet ihr in dieser Rubrik unter anderem über Updates und neue Bilder in der App informiert.



Happy Color zählt definitiv zu den besten „Malen nach Zahlen“-Apps im Apple App Store, was auch die herausragende Bewertung von 4,7 Sternen bei aktuell 159.164 Rezensionen belegt.

Die Premium-Version kostet einmalig 8,99 Euro und gewährt euch Zugriff zu noch mehr Motiven und Funktionen.

