Neues iPad Mini: So lange müssen wir noch auf den 2024 Release warten

Letzte Woche hat Apple am 7. Mai im Rahmen ihrer Keynote „Let Loose“ die neuen iPad Pro und iPad Air Modelle vorgestellt. Neuigkeiten zum neuen iPad Mini-Nachfolger blieben uns die Kalifornier aus Cupertino allerdings schuldig.



Das aktuelle iPad Mini erschien Ende September 2021 und hat damit schon einige Jahre auf dem Buckel. Im Inneren arbeitet der A15 Bionic Chip, dessen Leistung nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist, für den Alltag jedoch immer noch ausreicht.



Fans des 8,3-Zoll-Tablets müssen sich laut jüngsten Gerüchten allerdings wohl noch eine Weile gedulden, bis sie das iPad Mini der siebten Generation in den Händen halten können, wie Mark Gurman von Bloomberg in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter berichtet.

Laut Gurman soll das neue iPad Mini Modell frühestens Ende dieses Jahres angekündigt werden.

Apple iPad Mini 6 bei* Amazon

Mark Gurman ist für seine genauen Vorhersagen über Apple-Produkte bekannt und betont zwar, dass Apple an einem neuen iPad Mini Model arbeitet, aber keine Veröffentlichung vor Ende 2024 erwartet wird.



Damit macht der Tech-Journalist auch die Hoffnungen von Fans zunichte, dass die neue iPad-Mini-Generation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) von Apple im Juni angekündigt werden könnte.

Neuer Prozessor und kleine Verbesserungen erwartet

Gurman erwartet, dass das nächste iPad-Modell einen neueren Prozessor von Apple spendiert bekommt, sonst aber nur wenig Neuerungen aufweisen wird.



Laut vergangenen Gerüchten anderer Quellen soll es zudem Kamera-Upgrades geben und das „Jelly-Scrolling“-Problem soll behoben werden. Jelly Scrolling beschreibt einen Anzeigefehler, bei dem sich eine Seite des Bildschirms eines Tablets langsamer bewegt beziehungsweise aktualisiert als die andere Seite, wenn bewegte Inhalte angezeigt werden. Das iPad Mini 2021 leidet unter dieser Problematik, so dass sich das Scrollen insbesondere beim Surfen im Netz für feinfühlige Menschen etwas ruckelig und unschön anfühlt.

Gurman erwähnte zuvor, dass ein neues Einstiegs-iPad-Modell ebenfalls frühestens Ende 2024 erscheinen wird. Das aktuelle Low-End-iPad wurde zuletzt im Oktober 2022 aktualisiert.

Wenn ihr euch für 8-Zoll Tablets interessiert, schaut euch doch mal die besten kleinen 8 Zoll Tablets im Test & Vergleich an.