Dies sind meine 10 Lieblings-Apps auf meinem Samsung Galaxy Tab A9+

Vor kurzem bin ich vom iPad Air auf das Galaxy Tab A9+ umgestiegen und der Wechsel war für mich eine ziemliche Offenbarung. Da ich bereits ein Android-Telefon besitze (Galaxy Note 10 Lite), war die Umstellung auf ein Android-Tablet für mich keine große Herausforderung, da ich mit dem Ökosystem bereits vertraut war. Trotzdem war ich gespannt darauf, wie sich das Android-Erlebnis auf einem größeren Gerät, insbesondere einem 11-Zoll-Tablet, entwickeln würde.

Nachdem ich das Tab A9+ nun seit über einem Monat als Haupt-Tablet benutze, kristallisiert sich langsam recht deutlich eine Gruppe von 10 Apps heraus, die ich extrem häufig nutze und die mein alltägliches Nutzererlebnis deutlich verbessern. In diesem Leitfaden möchte ich euch diese Apps vorstellen. Sie reichen thematisch von Unterhaltung bis zu Produktivität und ich hoffe, dass ihr sie auch auf eurem eigenen Android-Tablet nützlich finden werdet. Los geht’s! Hier kommen meine persönlichen zehn Lieblings-Apps für das Samsung Galaxy Tab A9+.

1. Brave Browser

Der Brave Browser ist mein persönlicher Lieblings-Webbrowser für Android. Er basiert auf dem Open-Source-Projekt Chromium, was bedeutet, dass er grundsätzlich schnell und sicher ist. Was Brave von anderen Browsern abhebt, ist sein integrierter Werbeblocker. Dieser entfernt nicht nur lästige Werbung von Webseiten, sondern hilft auch, das Surfen zu beschleunigen und eure Privatsphäre im Netz zu schützen.

Neben dem Werbeblocker enthält Brave auch eine Reihe weiterer Funktionen, die ich ziemlich nützlich finde, wie zum Beispiel:

Brave Shield: Dieser Tab verhindert Werbung auf Websites, muss jedoch manuell für jede Website aktiviert werden. Ich finde die Funktion sinnvoll, denn längst nicht alle Websites enthalten störende Werbeeinblendungen. Ich schalte ihn gezielt für Websites ein, die mich zu sehr mit Werbung überfluten.

Dieser Tab verhindert Werbung auf Websites, muss jedoch manuell für jede Website aktiviert werden. Ich finde die Funktion sinnvoll, denn längst nicht alle Websites enthalten störende Werbeeinblendungen. Ich schalte ihn gezielt für Websites ein, die mich zu sehr mit Werbung überfluten. Private Tabs: Diese Tabs verhindern, dass Websites eure Surfaktivitäten verfolgen können.

Diese Tabs verhindern, dass Websites eure Surfaktivitäten verfolgen können. Datensparmodus: In diesem Modus werden Webseiten komprimiert, um den mobilen Datenverbrauch zu reduzieren. Das ist besonders praktisch, wenn ich den mobilen Hotspot auf dem Tablet nutze.

Der Browser hat auch eine eingebaute VPN-Funktion, diese ist aber leider kostenpflichtig.

2. Google Notizen

Google Notizen ist meine bevorzugte App für Notizen aller Art. Sie ist simpel in der Bedienung und wird mit all meinen Geräten synchronisiert, sodass ich von überall aus auf meine Notizen zugreifen kann. Besonders mag ich an der App, dass man mit ihr verschiedene Arten von Notizen erstellen kann, z. B. Textnotizen, Checklisten oder Zeichnungen. Auch Bilder und Videos lassen sich zu den Notizen hinzufügen, um Ideen oder Inspirationen festzuhalten.

Normalerweise verwende ich die Google Notizen App zum besseren Überblick über meine tagtäglichen Aufgaben im Haushalt und für dringende Erledigungen. Auch die Erinnerung an meine Gesundheitsuntersuchung oder den nächsten Zahnarzttermin kommen in diese App.

Eine meiner Lieblingsfunktionen von Google Notizen ist die Möglichkeit, gemeinsam an Notizen zu arbeiten. Das ist ein großartiges Feature, um mit anderen an Projekten zu arbeiten oder einfach nur Notizen mit Freunden und Familie zu teilen.

3. Spotify

Spotify ist mein Lieblings-Musikstreamingdienst mit einem riesigen Angebot an Musik, Podcasts und Hörbüchern. Über die Suchfunktion der App finde ich in der Bibliothek schnell und einfach genau das, was ich suche. Ich kann auch eigene Wiedergabelisten für verschiedene Stimmungen oder Aktivitäten erstellen.

Eines der Dinge, die ich an Spotify am meisten liebe, ist die Möglichkeit, immer wieder neue Musik zu entdecken. Die Empfehlungen der App sind in der Regel genau richtig und ich habe einige meiner Lieblingskünstler über die wöchentlich kuratieren Spotify-Playlists gefunden.

Spotify integriert sich nahtlos auf meinem Galaxy Tab A9+ und wie ich bereits in meinen ersten Eindrücken zum Tablet erwähnt habe, enttäuscht das Vierfach-Lautsprechersystem auch in ruhigen Umgebungen nicht, z. B. wenn ich in meinem Zimmer bin und einen Podcast höre, während ich an meinem Laptop arbeite. Natürlich könnt ihr von den eingebauten Tablet-Lautsprechern keinen drückenden Bass erwarten, aber das Tab A9+ erfüllt in Sachen Sound voll und ganz seinen Zweck und das Klangerlebnis ist für ein Tablet wirklich gut.

4. Netflix

Mein liebster Streaming-Dienst für Filme und Fernsehsendungen ist Netflix. Hier gibt es eine riesige Auswahl an neuem und altem Content und ich finde immer etwas zum Anschauen. Cool ist die Möglichkeit, individuelle Profile für verschiedene Familienmitglieder zu erstellen. Ihr könnt über die App auch Inhalte temporär herunterladen, um sie später offline anzusehen.

Mit am meisten überzeugt mich an Netflix die Benutzeroberfläche. Ich finde, Netflix hat mit Abstand die beste Benutzeroberfläche unter allen derzeit verfügbaren Streaming-Apps. Was die Inhalte angeht, hat Netflix in den letzten Jahren einige der besten Serien und Filme produziert und ich bin immer wieder gespannt, was sie sich als Nächstes einfallen lassen.

Mit seinem TFT-Display liefert das Tab A9+ eine überzeugende Leistung. Ich bin mit der Darstellung beim Offline-Download von Filmen auf Netflix jedenfalls zufrieden. Zwar fehlt dem Tab A9+ die Schärfe eines AMOLEDs und man sehnt sich in hellen Umgebungen nach einer höheren Leuchtdichte, aber in Innenräumen gibt es nicht allzu viel zu meckern. Das Tablet wird auch nicht zu heiß, während ihr Inhalte in Spielfilmlänge schaut. Nur wer Serien bingen möchte, sollte dem Tablet ab und an eine Pause gönnen und nicht versuchen, ganze Staffeln am Stück zu schauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bei einer Serie, die 45 Minuten pro Folge dauert, dem Tab A9+ bei der fünften Folge eine 30-minütige Pause zur Abkühlung gönnen musste.

5. Flipboard

Bei Flipboard handelt es sich um eine tolle App, die mich über aktuelle Nachrichten und Diskussionen zu interessanten Themen auf dem Laufenden hält. Sie erstellt dazu einen personalisierten Feed mit Artikeln und Videos, die auf meinen Interessen basieren. Ich kann auch bestimmten Themen oder Personen folgen, um einen maßgeschneiderten Nachrichten-Feed zu erhalten. Normalerweise folge ich gern Themen wie Technik, Politik und Fußball.

Am meisten liebe ich an Flipboard die Möglichkeit, Artikel zum späteren Lesen zu speichern. Diese Funktion nutze ich besonders dann, wenn ich keine Zeit habe, etwas sofort zu lesen oder wenn ich mich später noch einmal intensiver mit einem Thema beschäftigen möchte. Das Leseerlebnis auf meinem Tab A9+ ist in Innenräumen großartig. In sonniger Umgebung im Freien sieht es mit meiner Zufriedenheit in puncto Lesbarkeit leider nicht ganz so rosig aus.

6. Shadow Fight 4

Mit Shadow Fight 4 bekommt ihr ein unterhaltsames und süchtig machendes Kampfspiel. Es bietet eine Vielzahl von Charakteren zur Auswahl, von denen alle ihren individuellen und einzigartigen Kampfstil beherrschen. Die Steuerung ist zwar relativ simpel und schnell zu erlernen, dennoch kann der hohe Schwierigkeitsgrad des Spiels zur Herausforderung werden.

Was mir an Shadow Fight 4 am meisten gefällt, ist der Online-Multiplayer-Modus. Hier kann ich Spieler aus der ganzen Welt herausfordern und mich mit ihnen messen, um zu sehen, wer der beste Kämpfer ist. Ich liebe dieses Spiel, weil es mich an die späten 1990er und frühen 2000er Jahre erinnert, als Spiele wie Tekken und Street Fighter ihre Hochphase hatten. Auch in langen Sessions hatte ich beim Spielen von Shadow Fight 4 auf meinem Galaxy Tab A9+ abgesehen von einer leichten Erwärmung der Rückseite keinerlei Probleme mit der Leistung.

Wenn ihr auf Kampfspiele steht, solltet ihr Shadow Fight 4 auf eurem Tablet ausprobieren.

7. Adobe Lightroom

Mit Adobe Lightroom habe ich eine leistungsstarke Fotobearbeitungs-App auf meinem Tablet, mit der ich meine Fotos auch unterwegs bearbeiten kann. Lightroom bietet eine breite Palette an Funktionen von grundlegenden Anpassungen wie Helligkeit und Kontrast bis hin zu Profi-Tools wie selektiver Bearbeitung und Rauschunterdrückung.

Besonders praktisch an Adobe Lightroom finde ich die Möglichkeit, meine Bearbeitungen auf all meinen Geräten zu synchronisieren. Ich kann ein Foto also auf meinem Handy editieren und die Bearbeitungen dann auf meinem Tablet fertigstellen. Ich mag auch Funktionen wie den Porträtmodus, der ein handelsübliches Foto mit wenigen Klicks in ein professionelles Werk eines Profifotografen verwandelt. Es gibt eine Reihe von erweiterten Funktionen in der App, von denen einige aber kostenpflichtig sind, sodass ihr ein Abonnement abschließen müsst, bevor ihr sie nutzen könnt.

8. All Screen Cast

Bei All Screen Cast handelt es sich eine App, mit der ich mein Android-Display auf meinen Fernseher oder Computer spiegeln kann. Die App eignet sich wunderbar für Präsentationen, zum Zocken von Games auf einem größerem Display oder einfach, um das, was ich gerade auf meinem Smartphone anschaue, komfortabel auf einem Fernseher mit anderen zu teilen.

Genial finde ich an All Screen Cast die Option, meinen Bildschirm aufzuzeichnen. Damit lassen sich im Handumdrehen Tutorials oder Präsentationen erstellen. Ich nutze einen FireTV Stick für meinen Fernseher und mit dieser App ist es ein Kinderspiel, Videos von meinem Tablet auf den Fernseher zu übertragen. Die App hat zudem einen integrierten Browser, mit dem ihr nach Videoseiten suchen und das Video direkt auf euren Fernseher übertragen könnt. Wer die App zum ersten Mal benutzt, braucht eventuell etwas Zeit, um sich zurechtzufinden. Aber nach ein paar Tagen solltet ihr alle Funktionen voll im Griff haben.

9. Trello

Trello ist eine großartige App für die Verwaltung von Projekten und Aufgaben. Sie verwendet eine Kanban-Board-Oberfläche, mit der sich Routinen und Arbeitsabläufe perfekt visualisieren lassen. Ihr könnt verschiedene Tafeln für unterschiedliche Projekte erstellen und dann jeder Tafel Karten für die einzelnen im Projekt enthaltenen Aufgaben hinzufügen. Auch Checklisten, Fälligkeitsdaten und Beschriftungen lassen sich zu den Karten hinzufügen, um den Fortschritt des Projekts besser im Auge zu haben.

Trello bietet mir die ideale Grundlage, um effektiv und im Team mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weshalb ich diese App auf meinem Tablet nicht mehr missen möchte. Mit der App könnt ihr Teammitglieder zu euren Boards hinzufügen und ihnen dann gezielt individuelle Aufgaben zuweisen. Ihr könnt Trello auch nutzen, um mit den Mitgliedern eures Teams zu chatten und Dateien untereinander auszutauschen.

10. Google Home

Wer wie ich an einem Smart Home bastelt, sollte sich Google Home anschauen. Diese App eignet sich hervorragend zur Steuerung eurer Smart Home-Geräte. Ihr könnt damit das Licht ein- und ausschalten, den Thermostat der Heizung einstellen oder andere Geräte mit eurer Stimme steuern. Und das ist längst nicht alles. Natürlich lässt sich die App auch mit anderen Smart Home-Plattformen wie Amazon Alexa und Apple HomeKit kombinieren.

Enorm praktisch finde ich persönlich an Google Home die Möglichkeit, Routinen zu erstellen. Ihr könnt Abläufe erstellen, mit denen sich bestimmte Aufgaben automatisieren lassen, wie zum Beispiel das Einschalten des Lichts in euren meistgenutzten Räumen, sobald ihr nach Hause kommt. Außerdem könnt ihr mit den Routinen eigene Sprachbefehle für eure Smart Home-Geräte erstellen.

Fazit

Das Galaxy Tab A9+ ist ein zuverlässiges und relativ günstiges Android-Tablet, das sowohl für Unterhaltung als auch für Produktivität genutzt werden kann. Für mich sind die zehn oben genannten Apps mittlerweile unverzichtbar, um das Beste aus meinem Tablet herauszuholen. Ich hoffe, dieser Artikel konnte euch helfen, neue praktische Apps zu finden, die ihr auf eurem Galaxy Tab A9+ oder einem anderen Android-Tablet nutzen könnt.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.