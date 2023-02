Honor Pad X8 erscheint für 199 Euro in Deutschland

Ohne großen Hype wurde das Honor Pad X8 im vergangenen September in Asien angekündigt. Einige Monate später ist das Tablet nun auch in Deutschland und anderen Teilen Europas erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Für 199 Euro können wir das Honor Pad X8 direkt beim Hersteller mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz in der Farbvariante Blue Hour erwerben. Wenn ihr nach mehr Optionen sucht, bietet Amazon das gleiche Tablet in einer grauen Farbvariante für rund 240 Euro oder sogar eine LTE-Version für 265 Euro an.

Spezifikationen

Das Honor Pad X8, das unter seinem 12-Zoll-Geschwistermodell, dem Honor Pad 8 (das für etwa 360 Euro auf Amazon erhältlich ist), positioniert ist, verfügt über einen 10,1-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und einer Pixeldichte von 224 PPI. Der Bildschirm deckt 80 % der Oberseite des Geräts ab und wird von hervorstehenden Rändern eingerahmt, das ist in dieser Preisklasse durchaus üblich.

Unter der Haube hat Honor den MediaTek MT8786 mit einer Kombination aus zwei 2,0-GHz-Cortex-A75- und sechs 1,8-GHz-Cortex-A55-Kernen platziert, zusammen mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz, der per MicroSD-Karte erweitert werden kann. Ein 5100-mAh-Akku unterstützt das Tablet mit USB-C-Konnektivität und 10-W-Ladegeschwindigkeiten.

Es gibt einen 5-Megapixel-Shooter auf der Rückseite und einen 2-Megapixel-Shooter auf der Vorderseite. Außerdem gibt es Stereo-Lautsprecher, Bluetooth 5.1 und WLAN 802.11 a/b/g/n/ac. All das steckt in einem Gehäuse, das 7,55 mm dünn ist, 460 Gramm wiegt und eine gewölbte Unterseite hat. Auf dem Gerät läuft Android 12 mit einer hauseigenen Oberfläche, der Magic UI 6.1, die über eine Mehrfensteransicht und einen E-Book-Modus verfügt.

Es wird interessant sein zu sehen, wie erfolgreich das Honor Pad X8 auf dem europäischen Markt sein wird. Konkurrenten sind das Samsung Galaxy Tab A8 und Nokia T21.