Deal: Brandneues Xiaomi Pad 6S Pro Bundle mit 200 Euro Rabatt

Wir haben einen klasse Deal für euch entdeckt! Das Xiaomi Pad 6S Pro Tablet in Kombination mit der Xiaomi Watch 2 Black gibt es aktuell rund 200 Euro günstiger bei Amazon. Wenn ihr also auf der Suche nach einem leistungsstarken Tablet mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis und einer neuen Smartwatch seid, könnte dieses Angebot genau ins Schwarze treffen. Hier geht’s direkt zum Xiaomi Pad 6S Pro Tablet + Watch 2 Black Angebot bei Amazon*.

Xiaomis neues Flaggschiff bietet eine erstklassige Performance

Das Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 ist nach dem Pad 6, dem Pad 6 Pro und dem Pad 6 Max, die allesamt im Jahr 2023 erschienen, das neueste Premium-Tablet der Pad 6-Reihe.

Unter der Haube des Xiaomi Pad 6S Pro arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Dank des neuen Prozessors ist das Xiaomi Pad 6S Pro das schnellste Tablet im Sortiment und im Vergleich zum normalen Xiaomi Pad 6 wurde die Performance verdoppelt.

Das Xiaomi Pad 6S Pro ist wahlweise mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz oder 12 GB RAM und 512GB Speicherplatz verfügbar. Bis auf die iPads mit eigenem Chipset bietet kaum ein anderes Tablet mehr Rechenleistung als das Xiaomi Pad 6S Pro.

Großes, schickes Display mit 144 Hz

Auch der sehr gute 12,4 Zoll Bildschirm mit 144 Hz, einem Seitenverhältnis von 3:2 und einer Auflösung von 3048 x 2032 Pixeln kann sich sehen lassen.

Zwar müsst ihr auf ein OLED-Panel verzichtet, dennoch bietet das IPS-LCD Display eine hervorragende Qualität mit guten Kontrast- und Farbwerten.



Beim Anschauen von Videos hat man durch das 3:2-Verhältnis zwar große schwarze Balken oben und unten, aber dafür eignet sich dieses Format wunderbar zum produktiven Arbeiten und zum Surfen im Netz.

Das Display unterstützt zudem einen augenschonenden Lesemodus mit geringem Blaulichtanteil. So passt der Bildschirm je nach Umgebungsbedingungen seine Farbtemperatur und Helligkeit durch eingebaute Sensoren an.

Hübsches Design und tadellose Verarbeitung

Das Xiaomi Pad 6S Pro ist in grau erhältlich und wiegt 590 g. Die Die Verarbeitung ist sehr gut und das Design schick.



Via USB-C 3.0 Anschluss werden Daten mit 5 Gbit/s übertragen, außerdem könnt ihr das Tablet mit einem externen Monitor verbinden. Ein 3,5mm-Kopfhöreranschluss ist nicht mit an Board. Am Rahmen des Xiaomi Pad 6S Pro sitzt der Powerbutton, der einen Fingerabdrucksensor integriert hat.

Die 6 Lautsprecher sorgen für einen tollen, immersiven Stereoklang und unterstützen Dolby Vision sowie Dolby Atmosphären.

Xiaomi Watch 2: Google Apps am Handgelenk

Das Bundle enthält die Xiaomi Watch 2, mit der ihr beispielsweise euer Google Wallet oder Google Maps immer direkt griffbereit habt.



Die Smartwatch bietet ein großes 1,43 Zoll AMOLED Display mit Always-On-Funktion und 24 Stunden Gesundheitsüberwachung.

Die Xiaomi Watch 2 misst den SpO2-Wert, Schlaf, die Herzfrequenz, Kalorien, Bewegungs- und Stehzeiten und vieles mehr. Außerdem bietet die Uhr verschiedene Trainingsmodi, um eure persönlichen Ziele noch besser zu erreichen.

Alternativen zum Xiaomi Pad 6S Pro

Alternativen zum neuen Spitzenmodell von Xiaomi sind in dieser Preiskategorie und Größe rar gesät.

Samsung hat zum Beispiel das Galaxy Tab S9+ mit Snapdragon 8 Gen 2 und AMOLED im Sortiment, das mit ca. 900 Euro allerdings auch deutlich teurer ist: Hier geht’s zum Samsung Galaxy Tab S9+ bei Amazon*.

Preislich ähnlich wie das Xiaomi Pad 6S Pro ist das Samsung Tab S9 FE+., das allerdings auch kein AMOLED-Display und lediglich 90 Hz sowie deutlich schwächere Performance bietet. Hier geht’s zum Samsung Tab S9 FE+ bei Amazon*.