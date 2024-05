Neue Hinweise zum Launch der Samsung Galaxy Tab S10-Serie

Dass Samsung hinter den Kulissen bereits eifrig an der neuen Galaxy Tab S10-Serie arbeitet, ist eigentlich keine News wert. Laut Androidheadlines verdichten sich nun aber die Hinweise auf fest geplante Galaxy Tab S10-Modelle, die man anhand von Modellnummern identifiziert haben will. Man bezieht sich dabei auf vier Screenshots, die neben dem Modell auch Hinweise auf die Region geben sollen, in der die neuen Android-Tablets veröffentlicht werden sollen.

Drei der Screenshots zeigen ein Samsung Galaxy Tab S10 Plus mit den Modellnummern X828U, SM-X826B und SM-X826N. Ein weiterer Screenshot bestätigt das Galaxy Tab S10 Ultra. Dieses hat die Modellnummer SM-X926B. Rückschlüsse auf technische Daten lassen sich daraus bislang keine ziehen, laut Androidheadlines sollen die geleakten Nummern aber verraten, dass die neuen Tablets zunächst in den Regionen Global, USA und Korea erhältlich sein werden.

Ein Standardmodell des Samsung Galaxy Tab S10 ist in den veröffentlichten Screenshots bisher nicht zu finden. Dieses wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit bald folgen. Man erklärt sich das bisherige Fehlen damit, dass Samsung vermutlich noch nicht mit der Entwicklung einer Mobilfunkversion des Basismodells begonnen hat. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon extrem auf weitere Details zur Galaxy Tab S10-Serie gespannt. Unterwirft man sich dem Kampf um das dünnste Tablet mit Apple? Und wie schlagen sich die Android-Flaggschiffe von Samsung im Vergleich zum neuen iPad Pro mit M4-Chipsatz?

Veröffentlichung vermutlich im 1. Quartal 2025

Bis diese Frage beantwortet werden, müssen wir uns vermutlich noch eine ganze Weile gedulden. Wann Samsung die neuen Tablets veröffentlichen wird, steht bisher noch nicht fest. Wenn sie sich allerdings an ihren üblichen Rhythmus halten, wird das nicht vor nächstem Jahr der Fall sein. Das Galaxy Tab S7 kam im August 2020 auf den Markt. Eineinhalb Jahre später folgte im März 2022 das Galaxy Tab S8. Das aktuelle Modell der Serie, das Samsung Galaxy Tab S9, bekamen wir letzten August. Bleibt es bei diesem Intervall, wäre die Galaxy Tab S10-Serie also im Januar oder Februar nächsten Jahres fällig.

Quelle(n): Androidheadlines, Notebookcheck