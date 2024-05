Stage Manager auf iPads: Anleitung mit nützlichen Tipps & Tricks

Habt ihr schon mal auf eurem iPad zwischen Apps hin und her geswiped und euch ein desktopähnlicheres Nutzererlebnis gewünscht? Dann ist der Stage Manager genau das Richtige für euch, denn er verbessert das Multitasking in iPadOS 17 grundlegend. Um ihn zu aktivieren, geht ihr in die Einstellungen, tippt auf Multitasking & Gesten und dann auf das Kästchen unter dem Stage Manager.

Als Autor, der ständig zwischen Recherche, Entwurf und Kommunikationskanälen pendelt, habe ich den Stage Manager als Revolution empfunden. Mit diesem Feature konnte ich meinen Workflow weiter optimieren und mein iPad wurde dank ihm zu einem noch leistungsfähigeren Werkzeug.

Erste Schritte mit dem Stage Manager auf iPads

Was ist der Stage Manager?

Der Stage Manager ist eine neue Funktion, die euer iPad in ein wahres Produktivitätswunder verwandelt und mit der ihr ganz einfach die Größe von Fenstern ändern, Apps überlappen und zwischen ihnen wechseln könnt. Zurzeit nutze ich mein iPad als Laptop-Ersatz und der Stage Manager hilft mir dabei, alle meine Aufgaben reibungslos zu organisieren.

Lesen: Das derzeit beste iPad für Multitasking

Bevor es losgeht: Überprüft die Kompatibilität eures iPads

Nur die neuesten iPad Modelle unterstützen den Stage Manager. Um zu überprüfen, ob euer Gerät mit der Funktion kompatibel ist, geht ihr folgendermaßen vor:

Öffnet die Einstellungen .

. Tippt auf Allgemein .

. Wählt den Unterpunkt Info .

. Überprüft den Modellnamen eures Geräts.

Hinweis: Die folgenden iPad Modelle können den Stage Manager nutzen: iPad Air (5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (alle Generationen) und iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation und neuer).

Aktualisierung auf iPadOS 17

Der Stage Manager benötigt eine M1 CPU und iPadOS 17. Stellt sicher, dass das Betriebssystem eures Geräts auf dem neuesten Stand ist, damit ihr diese Funktion nutzen könnt. Zudem sollte euer iPad über ausreichend RAM verfügen, um für anspruchsvolleres Multitasking gewappnet zu sein.

Verbindet euer iPad mit einer Stromquelle und aktiviert eine stabile WLAN-Verbindung.

Geht zu den Einstellungen .

. Tippt auf Allgemein .

. Wählt Softwareaktualisierung .

. Wenn ein Update verfügbar ist, tippt auf Laden und installieren für iPadOS 17.

Auf meinem iPad Air läuft derzeit die neueste Version von iPadOS, womit ich den Stage Manager über die Einstellungen-App aktivieren kann.

Lesen: Das beste Apple iPad für Multitasking mit dem Stage Manager

Weitere Methode zur Aktivierung des Stage Managers

Es gibt eine bequeme Abkürzung, um den Stage Manager aufzurufen: Ein schnelles Wischen und Tippen reicht aus. Anstatt durch die Einstellungen zu navigieren, könnt ihr die Funktion auf eurem iPad schnell und einfach über das Kontrollzentrum freischalten.

Hier sind die nötigen Schritte dazu:

Wischt von der oberen rechten Ecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

zu öffnen. Tippt auf das Symbol für den Stage Manager.

Das Stage Manager Interface verstehen

Stellt euch eure Apps auf einer Bühne vor, mit dem Hauptact in der Mitte und den Nebenacts an der Seite. Das ist das grundlegende Konzept des Arbeitsbereichs im Stage Manager. Ihr habt euer zentrales Fenster, Miniaturansichten weiterer Apps und das Dock auf einem einzigen Bildschirm.

Das Hauptfenster zeigt die aktuell aktive App und wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

zeigt die aktuell aktive App und wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Die an der Seite angezeigten Thumbnails sind weitere Apps, die gerade verwendet werden.

sind weitere Apps, die gerade verwendet werden. Das Dock enthält sämtliche Apps, die ihr für einen einfachen Zugriff dort platziert habt.

Hinweis: Die Thumbnails werden nach der letzten Nutzung angeordnet und zeigen bis zu sechs Symbole an (je nach Größe eures Desktops).

Multitasking mit mehreren Apps beherrschen

Der Stage Manager ist ein leistungsstarkes Tool für Multitasking auf eurem iPad, mit dem ihr mehrere Apps und Fenster effizient verwalten könnt. Für mich als Autor ist es mit dem Stage Manager supereinfach, mehrere benötigte Apps zu öffnen und so anzuordnen, dass ich schnell zwischen ihnen wechseln kann, ohne beim Schreiben aus der Konzentration zu geraten.

Apps öffnen

Wenn ihr den Stage Manager aktiviert, wird die App, in der ihr gerade arbeitet, in die Mitte des Bildschirms verschoben. Alle anderen geöffneten Apps werden nach links verschoben und bilden eine Liste der zuletzt geöffneten Apps an der Seite eures Bildschirms.

Um eine neue App zu öffnen, geht ihr wie folgt vor:

Tippt im Stage Manager auf die App-Bibliothek oder das Dock .

oder das . Zieht die App auf die Arbeitsfläche.

Apps anordnen

Das Anordnen von Apps auf eurem iPad mit dem Stage Manager bietet mehrere Vorteile, vor allem für die Produktivität. In meinem Fall lasse ich das Fenster mit meiner Schreib-App ständig geöffnet, während ich mit separaten Fenstern in anderen Dokumenten und auf Websites recherchiere. So kann ich schnell zwischen allen benötigten Apps wechseln, ohne meinen Fokus zu verlieren.

Befolgt diese Schritte, um Apps anzuordnen:

Berührt und haltet eine App .

. Zieht sie, um sie auf dem Bildschirm zu positionieren.

Arbeitsbereiche erstellen

Ein Arbeitsbereich ist ein Stage Manager-Bildschirm, in dem ihr mit verschiedenen Apps gleichzeitig arbeiten könnt. Mein Standardarbeitsbereich besteht aus 3 Apps, die ich am häufigsten benutze: Safari, Google Docs und Notion. Ihr könnt aber auch weitere Arbeitsbereiche erstellen, die euren Vorlieben entsprechen.

So geht’s:

Öffnet eine App .

. Tippt auf das Menü mit den drei Punkten in der Mitte.

mit den drei Punkten in der Mitte. Wählt Weiteres Fenster hinzufügen .

. Tippt auf die App, die ihr zu eurem Arbeitsbereich hinzufügen möchtet.

Wenn ihr eure Arbeitsbereiche eingerichtet habt, könnt ihr einfach auf das Thumbnail des letzten Arbeitsbereichs oder auf eine App im Dock tippen, um zwischen ihnen zu wechseln.

Stage Manager für Power-User

Jetzt, wo ihr den Stage Manager gemeistert habt, wollen wir weitere Funktionen kennenlernen, die eure Produktivität steigern. Diese sind besonders hilfreich, wenn ihr als Entwickler, Designer oder Kreativprofi ressourcenintensive Aufgaben bewältigen wollt, ohne den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren.

App Exposé

App Exposé ist eine Funktion, mit der ihr App-Fenster effizient verwalten und zwischen ihnen wechseln könnt. Wenn ihr mehrere Fenster unterschiedlicher Apps geöffnet habt (z. B. Safari und andere Browser), könnt ihr euch mit App Exposé alle geöffneten Fenster einer einzigen App anzeigen lassen.

Um die Funktion zu aktivieren, befolgt diese Schritte:

Geht zum Startbildschirm .

. Drückt lange auf eine App , bis ein Menü erscheint.

, bis ein Menü erscheint. Tippt auf Alle Fenster anzeigen, um das App Exposé für diese App zu öffnen.

Falls ihr euch gerade in einer App befindet oder einen geteilten Bildschirm mittels Split View verwendet, wischt vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Dock einzublenden und tippt auf ein App-Symbol, um das App Exposé aufzurufen.

Tastaturkurzbefehle

Ihr könnt auch Tastaturkürzel nutzen, um euer Multitasking-Nutzererlebnis zu optimieren. Hier sind einige der nützlichen Tastenkombinationen, die ich oft verwende:

Drückt Strg + Cmd + N , um ein neues Fenster in Safari zu öffnen

, um ein neues Fenster in Safari zu öffnen Drückt Strg + Globus + ↑ , um das Fenster einer anderen App zur aktuellen Gruppe hinzuzufügen

, um das Fenster einer anderen App zur aktuellen Gruppe hinzuzufügen Drückt Cmd + M , um ein Fenster aus der aktuellen Gruppe zu entfernen

, um ein Fenster aus der aktuellen Gruppe zu entfernen Drückt Cmd + W , um ein Fenster zu schließen

, um ein Fenster zu schließen Drückt Globus + F , um den Vollbildmodus umzuschalten

, um den Vollbildmodus umzuschalten Drückt Cmd + Tab, um zwischen Apps zu wechseln

Lesen: Dieses iPad-Zubehör eignet sich optimal für Multitasking mit dem Stage Manager

Experimentiert mit dem Stage Manager

Der Stage Manager hat meinen Schreibprozess auf dem iPad revolutioniert, denn er ermöglicht es mir, nahtlos und blitzschnell zwischen meinen Recherchen, Textentwurf und meinen für den Job genutzten Kommunikationstools zu wechseln. Dieses Feature unterstreicht die Vielseitigkeit des iPads bei der Produktivität.

Wenn ihr euch für einige Apps interessiert, die mit dem Stage Manager zusammenarbeiten, schaut euch auch die besten iPad-Apps für Schüler und Studenten an.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.