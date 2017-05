Acer Spin 1 ist ein 11,6 Zoll Convertible mit Intel Apollo Lake

Anzeige



Anfang nächster Woche startet die Computex Elektronikmesse in Taiwan, auf der neben ASUS auch Acer jedes Jahr neue Geräte präsentiert. Eines davon hat der dort ansässige Hersteller bereits jetzt offiziell vorgestellt. Das neue Acer Spin 1 ist ein 11,6 Zoll großes Convertible Notebook, das ein Metallgehäuse und eine Stylus-Option bietet. Wann genau es in Deutschland zu welchem Preis erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt.

Das Design des Acer Spin 1 ähnelt den anderen Notebooks der Spin-Serie, die wie das Spin 5 im Sommer erschienen sind. Wie bei Lenovos Yoga-Serie kann man das Display um 360 Grad nach hinten klappen und das Notebook so in ein Windows-Tablet verwandeln. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, was bedeuten könnte, dass das Spin 1 nicht ganz so preiswert wird.

Im Spin 1 Convertible steckt fast die gleiche Hardware wie im neuen Acer Aspire Switch 3, bei dem es sich um ein klassisches Tablet im Surface-Design handelt. So hat das 11,6 Zoll große Display eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel. Auf dem Panel kann man mit dem sogenannten Acer Active Stylus schreiben, den man jedoch separat erwerben muss.

Unter dem IPS-Display sitzt ein Intel Apollo Lake Prozessor. Acer wird hier verschiedene Varianten mit einem Intel Celeron oder Pentium anbieten. Dazu gibt es bei allen Modellen 4GB Arbeitsspeicher und einen 32GB, 64GB oder 128GB großen internen Speicher.

Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 8 Stunden liegen. Es ist WLAN 802.11ac dabei, Bluetooth 4.0 und es gibt einen MicroSD-Kartenslot. An Anschlüssen hat es einen USB 3.1 und USB 2.0 Port zu bieten. Eine LTE-Version ist offenbar nicht geplant.

Bei Amazon kann man den Vorgänger für 289 Euro bekommen (Link zum Angebot). Aufgrund des Metallgehäuses wird die neue Generation sicherlich etwas teurer. Das Gehäuse des ersten Spin 1 bestand komplett aus Kunststoff.

Ich werde nächste Woche auf der Computex sein und mir all die Neuheiten von Acer genauer anschauen.

Via: Liliputing