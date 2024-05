Apple „Let Loose“ Event 2024: Wer von euch hat dieses Easter-Egg entdeckt?

Das gestrige „Let Loose“ Event von Apple schlug bereits im Vorfeld hohe Wellen innerhalb der Tech-Community. Etliche Gerüchte machten die Runde über ein neues iPad Pro mit M4-Chip oder die nächste Generation des Apple Pencils, die sich allesamt bewahrheiten sollten. Doch ein ganz besonderes Highlight blieb bis zuletzt komplett unter dem Radar – und ist vielen von uns beim gespannten Anschauen der Live-Präsentation vermutlich nicht einmal aufgefallen.

Hierbei handelt es sich um das Schuhwerk von Apple-CEO Tim Cook, welcher direkt zu Beginn im Video zu sehen war. Dieser lief in einem unscheinbaren Paar weißer Sneacker durch den „Infinite Loop“, Apples Headquarter in Cupertino, Kalifornien. Modisch Interessierte werden es schulterzuckend zur Kenntnis genommen haben. Spätestens ab Sekunde 50 aber wird Sneakerheads das Adrenalin durch den Körper geschossen sein. Wen interessiert das neue iPad Air, wo bekomme ich diesen Schuh?!

An Tim Cooks Füßen befand sich nämlich nicht irgendein weißer Turnschuh, sondern ein maßgeschneidertes Paar des Kult-Sneakers Nike Air Max aus dem Jahr 1986. Entwickelt wurde das Design offenbar auf dem iPad Pro M4 unter Zuhilfenahme des neuen Apple Pencil Pro, zumindest suggeriert das ein Video auf Apples instagram-Account. Man hat sich hier in Kooperation mit Nike also eine ziemlich coole Marketing-Idee einfallen lassen.

Das cremeweiße Modell mit dem Namen Nike Air Max 1 ’86 „Made on iPad“ enthält etliche Details, die es zu einem Kunstwerk machen. Über den wellenförmigen Mittelteil zieht sich ein Muster aus bunten Farbtupfern. Ein wahrer Hingucker sind die Ziernähte, welche den „Swoosh“ einrahmen. Diese zeigen eine Schraffur in Regenbogenfarben, die wirkt, als wäre sie mit dem Apple Pencil Pro direkt auf das Mesh-Gewebe skizziert worden. Auf der Zunge sitzt ein Nike-Logo, unterlegt mit einem handgeschriebenen „Made on iPad“ Schriftzug.

Wer sich nun Hals über Kopf in diese Sneaker verliebt hat, den müssen wir leider enttäuschen. Bei den Nike Air Max 1 ’86 „Made on iPad“ handelt es sich um ein streng limitiertes Design in der Auflage 1 von 1. Dieses Unikat wird nicht für die Öffentlichkeit erhältlich sein, auch wenn es Millionen von Fans weltweit Apple vermutlich aus den Händen reißen würden.

Wer das „Let Loose“ Event von Apple verpasst haben sollte, findet es weiterhin auf YouTube. Ausführliche Tests zu allen vorgestellten iPads und dem neuen Apple Pencil Pro gibt es zeitnah bei uns, sobald die Geräte auf dem Markt sind.