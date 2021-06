Lenovo ThinkPad X12 Detachable Test: Schneller als das Surface

Das Lenovo ThinkPad X12 Detachable ist ein 12 Zoll großes Windows-Tablet mit einem Intel Tiger-Lake Prozessor, einem aktiven Stylus und einer hervorragenden ThinkPad-Tastatur. Beides ist inklusive. Mit einem UVP-Preis von 1460 Euro ist das Tablet jedoch ziemlich teuer. Lohnt es sich trotzdem für Business Kunden? Genau das erfahrt ihr in diesem Lenovo ThinkPad X12 Detachable Test.

Lenovo ThinkPad X12 Detachable bei* Amazon

Design und Verarbeitung

Beginnen wir mit der Verarbeitung, die wie für die ThinkPad-Marke üblich hochwertig ist. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und macht einen sehr stabilen Eindruck. Mir gefällt vor allem, dass man den Klappständer fast komplett ausfahren kann. Nur der Übergang vom Gehäuse zum Display fühlt sich nicht so hochwertig an wie beispielsweise beim iPad Pro. Ich habe aber das Gefühl, dass das ThinkPad einen Sturz besser überstehen würde.

Das Tablet ist 8,8mm dünn und bringt mit Tastatur 1,2kg auf die Waage. Oben und an der rechten Seite gibt es Lüfterschlitze, unter denen aktive Lüfter sitzen, die man unter Last auch hören kann. Es gibt einen Einschaltknopf, Lautstärkeregler, und einen Anschluss für ein Kensington-Schloss. Auf der anderen Seite befinden sich ein MicroSD-Kartenslot, ein Kopfhöreranschluss, und zwei USB Typ C Ports, von denen einer Thunderbolt 4 unterstützt.

Lesen: Die besten Windows-Tablets im Test

Über dem Display sitzt eine 5-Megapixel Frontkamera mit einem Infrarot-Sensor, wodurch man das ThinkPad X12 per Gesichtserkennung entsperren kann. Das funktioniert auch wunderbar. Wer möchte kann es zusätzlich über einen Fingerabdruckleser entsperren, der auf der Tastaturhülle sitzt.

Ziemlich nützlich finde ich, dass man die Frontkamera mit einer Schiebeklappe abdecken kann. So kann man vermeiden, dass man während eines Videomeetings versehentlich sichtbar ist. Die Foto- und Videoqualität der Webcam ist für ein Windows-Gerät hervorragend und besser als bei den meisten Laptops.

Die 8 Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite macht ebenfalls solide und für ein Windows-Gerät sehr gute Aufnahmen. Ein iPad Pro ist in diesem Punkt aber besser.

Tastatur Cover

Das größte Highlight des Lenovo ThinkPad X12 Detachable ist meiner Meinung nach das Tastatur Cover. Ich finde es klasse, dass sie bereits inklusive ist. Die Tastatur wird über einen magnetischen Anschluss mit dem Tablet verbunden und schützt zusammengeklappt das Display. Dank einer magnetischen Leiste kann man sie leicht angewinkelt benutzen. Das kennen wir schon von den Microsoft Surface Konkurrenten.

Ich konnte auf der Tastatur sofort sehr schnell und bequem flüssig schreiben. Tatsächlich gehört sie zu den besten Tablet-Tastaturen, die ich je getestet habe. Sie besteht aus Kunststoff, klar, ist aber sehr stabil und funktioniert einfach wunderbar. Schön ist auch, dass es eine Hintergrundbeleuchtung gibt.

Mein einziger Kritikpunkt war anfangs, dass ganz links nicht die Strg-, sondern die Funktionstaste sitzt. Bei meinem Laptop und den meisten anderen Tastaturen sind die beiden ausgetauscht. Dann habe ich aber ein den Einstellungen der Lenovo-Software gesehen, dass man die beiden ganz einfach austauschen kann. Somit ist das kein Problem mehr.

Lesen: Die besten Tablets mit Tastatur im Vergleich

Das Touchpad ist für ein Tablet recht groß und darüber sitzen separate Mausbuttons. Typisch ThinkPad gibt es auch diesen roten Trackpoint, den man ebenfalls als Maus benutzen kann.

Hardware & Performance

Je nach Version sitzen im Lenovo ThinkPad X12 Detachable ein Intel Core i3, i5 oder i7 Prozessor der elften Tiger Lake Generation. Die i3-Version hat eine Intel UHD Grafik, während die Grafikleistung der anderen beiden dank der Iris Xe Grafik deutlich besser ist. Es gibt 8GB oder 16GB RAM und eine 256GB bis 1TB große SSD. Versionen mit LTE bietet Lenovo ebenfalls an. Ich habe das Modell mit dem Intel Core i5-1130G7, 8GB RAM und einer 256GB SSD.

Im Geekbench 5 Benchmark, ist die Prozessorleistung genauso gut wie bei der Core i5 Version des Surface Pro 7. Die Grafikleistung ist allerdings ein gutes Stück besser. Im Cinebench R15 Test liegt das Lenovo in beiden Fällen vor dem Microsoft Tablet und ist auch deutlich leistungsstärker als das Lenovo Yoga Duet 7i, das vor ein paar Monaten erschienen ist.

Um ein 9 Minuten langes 4K-Video in Adobe Premiere Rush zu rendern, brauchte das ThinkPad 7,5 Minuten. Ich benutze Premiere Rush, um die Renderleistung auch mit iPads und Android-Tablets zu vergleichen. Es rendert merkbar schneller als das Microsoft Surface Pro 7, kann aber nicht mit einem iPad Pro mithalten.

Speziell für Spiele kann ich Windows-Tablets generell nicht empfehlen. Dann holt euch lieber ein iPad oder ein Gaming Laptop. Trotzdem habe ich Fortnite ausprobiert und das läuft mit niedrigen Grafikeinstellungen einigermaßen ordentlich und schaut auch okay aus. Für anspruchsvolle Gamer ist die Leistung aber zu niedrig. Mit mittleren Grafikeinstellungen ruckelt es zu stark.

Für Office-Arbeiten ist die Leistung natürlich perfekt. Ich konnte wunderbar mit Microsoft Office, Chrome und YouTube im Hintergrund arbeiten. Bei solchen Aufgaben reagiert das ThinkPad X12 Detachable sehr flott und Multitasking funktioniert auch reibungslos. Das gilt auch für Photoshop, das läuft richtig gut.

Display

Kommen wir zum 12,3 Zoll großen Display. Das hat wie das Surface Pro ein Seitenverhältnis von 3:2 und ist durch Gorilla Glass geschützt. Es ist ein IPS-Panel mit weiten Blickwinkeln und einer guten Farbwiedergabe. Die Auflösung liegt bei 1920 x 1280 Pixel, was ich zwar als scharf genug erachte, aber nicht so scharf wie bei Microsoft ist.

Richtig gut finde ich die Helligkeit, die Lenovo mit 400 Nits angibt. Ich habe mit dem ThinkPad X12 Detachable draußen in der Sonne gearbeitet und konnte gut etwas erkennen. Natürlich ist es bei direkter Sonneneinstrahlung schwerer, aber solange man etwas mit viel Kontrast benutzt, wie Microsoft Word, ist es auch dann hell genug.

Solch große Display sind an sich für Netflix ideal. Aber als Entertainment-Tablet kann ich es eindeutig nicht empfehlen. Das liegt an den beiden Lautsprechern, die links und rechts neben dem Display sitzen. Die Tonqualität ist recht schwach und es ist kein guter Bass hörbar. Tatsächlich hat der einzelne Lautsprecher meines Xiaomi Mi 9t Pro Smartphones einen merkbar angenehmeren Sound. Und Tablets wie das Samsung Galaxy Tab S7+ sowieso.

Lenovo Stift

Im Lieferumfang enthalten ist ein aktiver Stylus, der aus Metall besteht und sich wertig anfühlt. An der Seite gibt es zwei Buttons und hinten kann man eine Batterie einlegen. Die Spitze unterstützt 4096 Druckstufen und allgemein ähnelt der Stift sehr dem Microsoft Surface Pen.

Lesen: Die besten Lenovo Tablets im Vergleich

Mit dem Stift konnte ich gut in Microsoft OneNote Notizen niederschreiben und auch in Adobe Photoshop hat er gut funktioniert. Vor allem für Notizen finde ich ihn gut. Für ein 60Hz-Display reagiert der Stylus ziemlich schnell. Im direkten Vergleich mit Tablets mit 120Hz Bildschirmen laggt das Geschriebene dem Stift aber etwas hinterher.

Schade finde ich, dass man den Stift nicht magnetisch an dem Gehäuse des Tablets befestigen kann. Dafür hat das Tastatur Cover aber eine entsprechende Schlaufe.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test hielt das Lenovo ThinkPad X12 Detachable genau 7,5 Stunden. Dafür lasse ich immer ein YouTube HD-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Test Fazit

Gut, das ist das Ende meines Lenovo ThinkPad X12 Detachable Tests. Ist es ein empfehlenswertes Tablet? Wenn ihr ein besonders hochwertiges und leistungsstarkes Windows-Tablet sucht, dann ja. Vor allem für Geschäftskunden ist es gut geeignet und, wie gesagt, die Tastatur ist hervorragend und gehört definitiv zu den besten da draußen. Es ist ein fantastisches Office-Tablet, das gleichzeitig genug Leistung für Photoshop und Co bietet.

Mir gefallen auch die hochwertige Verarbeitung, der stabile Klappständer und die Gesichtserkennung. Die Kamera-Klappe ist auch ein cooles Feature.

Als Entertainment und Spiele-Gerät ist es aufgrund der schwachen Lautsprecher aber nicht geeignet. Wer das sucht, sollte Lieber zu einem iPad oder Android-Tablet greifen.

Kommen wir zu den Alternativen.

Ein direkter Konkurrent ist natürlich das Microsoft Surface Pro 7. Insbesondere die Grafikleistung ist hier nicht ganz so gut, doch dafür ist das Display etwas besser und aufgrund der farbigen Tastaturen sieht es nicht ganz so Businessmäßig aus. Da es schon älter ist, könnt ihr hier immer wieder spannende Angebote finden. Das Zubehör muss meistens aber extra gekauft werden, rechnet das also in eure Preisvergleiche mit ein.

Aus dem gleichen Hause ist das Lenovo Yoga Duet 7i eine interessante Alternative. Die Leistung ist ein gutes Stück schwächer, doch sucht ihr ein möglichst günstiges aber großes Windows-Tablet, solltet ihr euch mal meinen Test dazu anschauen. Für einige kann es sehr interessant sein.

Eine Sache noch zum Schluss: Im Verlauf meines Tests hat der Touchscreen aufgehört zu funktionieren – keine Ahnung wieso, an Treibern scheint es nicht zu liegen. Ich scheine auch der einzige mit diesem Problem zu sein und sowas kann bei jedem Gerät immer mal vorkommen. Für solche Fälle gibt es ja die Garantie. Darum lasse ich das nicht in meinen Test einfließen, aber unerwähnt lassen wollte ich es auch nicht.

10 Lenovo ThinkPad X12 Detachable Von Andrzej Tokarski Lenovo ThinkPad X12 Detachable Test: Das Lenovo ThinkPad X12 Detachable ist ein hervorragendes Windows Tablet. Dank der Intel Tiger Lake Prozessoren ist es sehr leistungsstark, hat ein gutes 12 Zoll Display und eine hochwertige Verarbeitung. Mir gefällt die richtig gute Tastatur und schön ist auch, dass der Stylus ebenfalls inklusive ist. Leider ist es ziemlich teuer. Positiv Schnelle Intel 11th Gen CPU

Hochwertiges Design

Guter Stift

Hervorragende Tastatur

Lange Akkulaufzeit Negativ Sehr teuer

Nur FHD-Auflösung Kaufen bei* Amazon