Vergleich: Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 vs. Huawei MediaPad T3 8

Das Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 (Test) und Huawei MediaPad T3 8 (Test) sind zwei sehr ähnliche Tablets. Tatsächlich ist die Hardware fast identisch. So haben beide ein 8 Zoll großes HD-Display und im Inneren sitzt jeweils ein Qualcomm Snapdragon 425 Prozessor. Doch welches ist das bessere Android-Tablet? Das erfahrt ihr in meinem neusten Tablet Vergleich.

Beginnen wir mit den Preisen. Aktuell ist das Samsung Galaxy Tab A 8 Zoll in Deutschland noch nicht verfügbar. In den USA kostet das Tablet aktuell 200 US Dollar und das MediaPad T3 8 kostet 140 US Dollar. Das Tablet von Samsung ist also 60 Dollar teurer. Ich vermute, dass die Relationen in Deutschland ähnlich sein werden – hierzulande kostet das MediaPad T3 8 rund 170 Euro (Link zum Angebot).

Design & Verarbeitung



Ich habe ja bereits erwähnt, dass die interne Hardware beider Tablets sehr ähnlich ist. Das gilt aber auch fürs Design. Zwar gibt es kleine Unterschiede, doch bestehen beide aus einer Metallrückseite und einem Kunststoffrahmen. So hochwertig wie ein iPad Mini sind sie nicht, doch für den Preis sind sie sehr solide gebaut. Beide fühlen sich durch die Aluminiumrückseite wertiger an als das Lenovo Tab4 8 (Test) und Amazon Fire HD 8 – zwei ebenfalls direkte Konkurrenten.

Das MediaPad T3 8 wiegt 350g und das von Samsung ist mit 364g ein klein wenig schwerer. Tatsächlich ist das Galaxy Tab A 8.0 auch etwas dicker. Hier stehen sich 8,9 und 7,95mm gegenüber.

Wie bei allen Tablets von Samsung gibt es unter dem Display einen physischen Home-Button und daneben sind zwei kapazitive Buttons. Für mich fühlt sich der physische Home-Button mittlerweile etwas veraltet an. Huawei setzt komplett auf Software – doch Platz spart das nicht. Stattdessen sitzt unter dem Display ein großes Logo.

Anschlüsse, Lautsprecher, Kameras

Schaut man etwas genauer hin, gibt es einige wichtige Unterschiede. Zwar haben beide einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss und einen microSD Kartenslot, doch setzt nur Samsung auf einen USB Typ C Port. Bei Huawei gibt es noch den älteren microUSB Anschluss.

Einen wichtigeren Unterschied gibt es bei den Lautsprechern. Das MediaPad T3 8 hat einen Frontlautsprecher, der bei der LTE-Version gleichzeitig als Ohrmuschel dient. Beim Galaxy Tab A 8.0 gibt es auch eine Ohrmuschel, doch ist der Hauptlautsprecher etwas größer und am unteren Rahmen platziert. Beide Lautsprecher sind nicht perfekt, in einem 8 Zoll Tablet ist ja auch nicht viel Platz dafür. Doch im direkten Vergleich sind die von Samsung etwas lauter und angenehmer.

Merkbare Unterschiede gibt es auch bei den Kameras. Bei Samsung bekommen wir eine 5 Megapixel Frontkamera, während die bei Huawei nur mit 2 Megapixel auflöst. Auf der Rückseite ist die 8 Megapixel Kamera des Galaxy Tab A ebenfalls höher auflösend als die 5 Megapixel Kamera des MediaPad. Bei Samsung bekommen wir außerdem einen LED-Blitz.

Nun, perfekt sind keine der Kameras und beide sind in meinen Augen für Schnappschüsse ausreichend. Wer aber viel Wert auf die Bildqualität legt, fährt mit dem Galaxy Tab deutlich besser.

Display: Welches ist heller?

Kommen wir zu den Displays. Wie gesagt, beide sind 8 Zoll groß und haben ein Seitenverhältnis von 16:10. Etwas schade ist, dass beide nur eine HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel bieten – FullHD wäre besser gewesen. Beide geben Farben gut wieder, haben einen angenehmen Kontrast und gute Blickwinkel. Im direkten Vergleich gibt es hier aber zwei große Unterschiede.

So ist das Display von Samsung nicht vollständig laminiert. Das bedeutet, dass es zwischen IPS-Panel und Touchscreen einen kleinen Abstand gibt. Dadurch sieht man Reflexionen einfacher. Das Display des MediaPad T3 8 scheint hingegen laminiert zu sein – zumindest gibt es keinen erkennbaren Abstand.

Auf der anderen Seite ist der Bildschirm des Galaxy Tab A 8.0 heller. Nicht nur etwas heller, sondern deutlich heller. Vor allem wenn ihr den Outdoor-Modus aktiviert, ist das Display für 15 Minuten ein gutes Stück heller als das MediaPad T3 8. Dadurch kann man bei direkter Sonneneinstrahlung besser etwas erkennen, obwohl das Display nicht laminiert ist.

Beide Displays sind sich also sehr ähnlich, doch schaut man genau hin, hat Samsung die Nase vorn.

Leistung: Wirklich identisch?

Schauen wir uns die interne Hardware genauer an. Beide Hersteller setzten auf einen Qualcomm Snapdragon 425. Das ist ein QuadCore-Prozessor mit vier Kernen, die jeweils mit 1,4GHz laufen. Dazu gibt es bei beiden 2GB RAM und in diesem Fall auch 16GB Speicher. Manchmal bekommt man das Galaxy Tab A auch mit 32GB Speicher – das ist von Land zu Land unterschiedlich.

Zwar gibt es in den Benchmark-Ergebnissen leichte Abweichungen, doch im realen Einsatz habe ich keine Unterschiede bei der Performance festgestellt. Auf beiden kann man gut im Internet surfen, YouTube schauen und auch gut zwei Apps nebeneinander öffnen. Bei starkem Multitasking kommen aber beide ins Schwitzen.

Samsung und Huawei bieten uns hier keine Spiele-Tablets. Zwar laufen viele Spiele wie Asphalt Xtreme, Asphalt 8 Airborne oder Rayman Adventures ziemlich gut, doch aufwändigere Spiele wie Modern Combat 5 sind nicht oder nur mit sehr starken Rucklern spielbar. Für Gelegenheitsspieler ist die Leistung aber ausreichend.

Android Nougat, EMUI & Samsung Experience

Kommen wir zur Software. Während auf dem Huawei MediaPad T3 8 Android 7.0 Nougat läuft, setzt Samsung auf Android 7.1.1 Nougat. Das Galaxy Tab A 8.0 ist also etwas aktueller. Es kann sein, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. In der Vergangenheit war Samsung was Updates betrifft deutlich vorbildlicher als Huawei. Bei beiden wissen wir aber nicht mit absoluter Sicherheit, ob es jemals ein Update auf Android Oreo geben wird.

Reines vanilla Android bekommen wir hier jeweils nicht. Leider. Auf dem Galaxy Tab A läuft die sogenannte Samsung Experience in Version 8.5 und auf dem MediaPad T3 die Emotion UI in Version 5.1.

Beide Hersteller passen Android recht stark an und beide haben ziemlich viele Apps vorinstalliert. In den Einstellungen kann man jeweils auch viel anpassen. Auf mich macht das Interface von Samsung einen etwas moderneren Eindruck. Schlanker ist es allemal. So sind ab Werk bei Samsung noch 9,6GB frei, doch bei Huawei sind es nur 7,3GB. Deswegen und weil Updates wahrscheinlicher sind, halte ich das Galaxy Tab in diesem Punkt für besser.

Akkulaufzeit: Sehr ähnlich

Während im MediaPad T3 8 ein 4800mAh Akku steckt, setzt Samsung auf einen 5000mAh Akku. In meinem Akku-Test haben beide Tablets sehr gut abgeschnitten – besser als viele Konkurrenten. Huawei liegt mit einer Laufzeit von 13 Stunden jedoch über dem Galaxy Tab A, das mit knapp über 12 Stunden etwas kürzer hält.

Für meine Akku-Tests lasse ich immer ein HD-Video bei 50% Helligkeit und eingeschaltetem WLAN in einer Endlosschleife laufen.

Nun, das ist mein standardisierter Test. Im realen Einsatz habe ich bei der Akkulaufzeit keine Unterschiede festgestellt. Beide verlieren im Standby nicht viel Energie und ich kam immer auf eine aktive Laufzeit von 6 bis 7 Stunden. Man kann das Display von Huawei deutlich dunkler einstellen, wer sehr sparsam ist, kann mit dem MediaPad T3 also eine längere Laufzeit bekommen. Doch wie gesagt, im realen durchschnittlichen Alltag gibt es keine merkbaren Unterschiede.

Tablet Vergleich Fazit

Also, welches ist insgesamt gesehen das bessere Tablet? Das Samsung Galaxy Tab A 8.0 hat das in meinen Augen bessere Display, die Software ist etwas schlanker, die Kameras sind etwas besser und auch die Lautsprecher hören sich angenehmer an.

Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Ich halte das Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 für das bessere Tablet. Auch weil zukünftige Softwareupdates zwar nicht garantiert, aber wahrscheinlicher sind. Vor allem aber wegen dem besseren Display und der schlankeren Software.

Nun, das Tablet von Samsung ist auch ein gutes Stück teurer. Wer weniger Geld ausgeben möchte, bekommt mit dem MediaPad T3 8 also ein ähnliches Tablet. Mit einem sehr ähnlichen Design, mit der gleichen Performance und sogar einer etwas besseren Akkulaufzeit. Wer noch mehr Geld sparen möchte, sollte sich auch das Amazon Fire HD 8 (Test) anschauen. Dieses ist den beiden ebenfalls sehr ähnlich und deutlich günstiger. Dafür müsst ihr mit der Oberfläche von Amazon leben.

