Lenovo Tab 4 8 Unboxing: Wie gut kann ein 169 Euro Tablet sein?

Das Lenovo Tab 4 8 ist ein neues 8 Zoll großes Tablet, das seit einigen Wochen in Deutschland verfügbar ist. Zu den Features gehören ein HD-Display, ein Snapdragon 425 SoC, Android 7.1.1 Nougat und optionales LTE. Da mir das deutlich teurere Lenovo Tab 4 10 Plus (Test) sehr gut gefallen hatte, möchte ich die günstigere Variante ausprobieren. Wie üblich beginne ich meinen Test mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Übrigens: Die unverbindliche Preisempfehlung des Lenovo Tab 4 8 liegt bei 169 Euro und kann beispielsweise bei Amazon bestellt werden (Link zum Angebot). Schön ist, dass man für die LTE-Version nicht allzu viel mehr zahlen muss. Hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 189 Euro (Link zum Angebot).

Design und Verarbeitung

Lenovo bietet das Tab 4 8 in den Farben Schwarz und Weiß an. Ich habe mich für das schwarze Modell entschieden, doch finde ich beide Ausführungen recht schick. Da wir es hier mit einem Billig-Tablet zu tun haben, wundert es nicht, dass das Gehäuse komplett aus Kunststoff besteht.

Auf der Rückseite ist die Oberfläche leicht angeraut. Dadurch sieht man nicht so schnell Fingerabdrücke und das Tablet fühlt sich etwas wertiger an. Der Rahmen ist aus härterem, glatten Kunststoff gefertigt.

Klar, die Verarbeitung ist nicht die beste. Ein iPad Mini fühlt sich deutlich wertiger an. Aber für den Preis finde ich die Verarbeitung nicht schlecht. Es fühlt sich etwas hochwertiger an als das Amazon Fire HD 8 (Test) und deutlich besser als das Lenovo Tab 3 7 Essential (Test). Auch das Tab 3 7 Plus (Test) fühlt sich ein wenig billiger an als das Tab 4 8.

Anschlüsse, Lautsprecher und Kameras

Anders als bei der Tab 4 Plus Serie, gibt es leider keinen USB Typ C Anschluss. Stattdessen verwendet Lenovo einen alten microUSB 2.0 Anschluss. Wir bekommen auch keinen Fingerabdruckleser, doch ist der in dieser Preisklasse leider bei noch keinem Hersteller dabei. Dafür gibt es einen MicroSD-Kartenslot und natürlich einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss.

Die besten Schnappschüsse wird man mit den Kameras wohl nicht machen können. So löst die Hauptkamera auf der Rückseite mit 5 Megapixel auf. Die Frontkamera hat mit 2 Megapixel eine noch niedrigere Auflösung.

Schön ist, dass die zwei eingebauten Lautsprecher an den Seiten sitzen und nach vorne gerichtet sind. Meinem ersten Eindruck nach ist der Sound nicht schlecht. Klar, es fehlt etwas der Bass, doch für ein so kleines und günstiges Tablet sind die Lautsprecher schön laut.

Display und Hardware

Der Name verrät es: Mit dem Lenovo Tab 4 8 bekommen wir ein 8 Zoll großes Display. Hierbei handelt es sich um ein IPS-Panel, das im 16:10 Format gehalten ist. Soweit ich bisher sehen konnte, sind die Blickwinkel recht gut und es ist auch ausreichend hell.

Auf dem Bildschirm liegen 1280 x 800 Pixel. Es ist also eine HD-Auflösung. Nun, bei einem 8 Zoll großen Gerät halte ich eine HD-Auflösung noch für in Ordnung. Ihr müsst aber bedenken, dass euer Smartphone sehr wahrscheinlich eine deutlich höhere Pixeldichte bietet. Im Vergleich zu höher auflösenden Displays sieht das des Tab 4 8 vor allem bei Icons und Texten nicht ganz so scharf aus.

Unter der Haube sitzt ein Qualcomm Snapdragon 425 SoC. Das ist ein QuadCore-Prozessor, dessen vier Kerne mit jeweils 1,4GHz laufen. Da das Display nicht sehr hochauflösend ist, müsste die Leistung für die meisten Anwendungen ausreichen. Und das ist auch tatsächlich so. Im Chrome Browser und mit YouTube habe ich bisher keine Probleme festgestellt.

Wie ihr in meinem Unboxing-Video sehen könnt, ist der Chipset aber nicht perfekt für Spiele geeignet. So konnte ich Asphalt Xtreme zwar überraschend gut spielen, doch mit Modern Combat 5 hat das Tablet zu kämpfen. Klar, einfache Spiele werden ohne Probleme laufen. Aber ein spezielles Gaming-Tablet ist es nicht.

Zur weiteren Ausstattung gehören 2GB RAM und ein 16GB großer interne Speicher. Davon könnt ihr noch knapp über 8GB selbst belegen.

Vorläufiges Fazit

Ist das Lenovo Tab 4 8 ein empfehlenswertes Tablet? Das kann ich erst sagen, sobald ich mit meinen Tests fertig bin. Mein erster Eindruck ist aber gut. Natürlich erreicht es in keinem Punkt Spitzenwerte, aber für den Preis ist die Verarbeitung angemessen und die Performance scheint in Ordnung. Schön ist außerdem, dass wir mit Android 7.1.1 Nougat aktuelle Software bekommen.

Was haltet ihr bisher von dem Lenovo Tab 4 8? Wenn ich irgendwas spezielles ausprobieren soll, schreibt mir einfach in die Kommentare 😉

