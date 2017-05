Acer Iconia Tab 10 A3-A50: Ein neues Multimedia-Tablet

Anzeige



Die Computex 2017 startet erst nächste Woche, doch schon jetzt hat Acer in einer Pressemitteilung eines der neuen Tablets angeteasert. Auf der Elektronikmesse in Taiwan werden sie das Acer Iconia Tab 10 (A3-A50) ausstellen. Dabei handelt es sich um ein Mittelklasse-Tablet, das vor allem für Multimedia Inhalte gut geeignet sein soll. Es ist der Nachfolger des im letzten Jahr erschienen Iconia Tab 10 (A3-A40).

Allzu viele Details zu den Spezifikationen hat Acer noch nicht verraten. Zwar soll im Iconia Tab 10 (A3-A50) ein QuadCore-Prozessor von MediaTek stecken, doch um welchen genau es sich dabei handelt, wissen wir noch nicht. Spannend ist, dass wir ein 10,1 Zoll großes Display mit Quantum Dot Technologie bekommen. Vermutlich hat es wie der Vorgänger eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel.

Nicht nur wegen dem Display soll das neue Iconia Tab 10 als Entertainment-Tablet besonders gut geeignet sein, sondern auch wegen dem Sound. So unterstützt es DTS-HD Premium Sound und einen patentierten Subwoofer. Softwareseitig kann man das Erlebnis mit Acers MediaMaster anpassen.

Das Acer Iconia Tab 10 (A3-A50) wird das erste Tablet des taiwanesischen Herstellers, das direkt mit Android 7.0 Nougat ausgeliefert wird. Allzu stark ist die Oberfläche nicht angepasst, doch ist einiges an Software vorinstalliert. Dazu gehören die eigenen Cloud-Apps, sowie Funktionen wie EZ WakeUp, mit der man das Tablet per Geste entsperren und direkt in einer vorher definierte App starten kann.

Wir wissen noch nicht, wann genau und zu welchem Preis es in Deutschland erscheinen wird. Der Vorgänger erschien mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro – ich vermute, dass auch das A3-A50 sich in diesem Rahmen bewegen wird.

An sich bot das Iconia Tab 10 (A3-A40) im letzten Jahr eine sehr gute Ausstattung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Einziges Manko war in meinen Augen die Verarbeitung. Die Rückseite empfand ich als nicht sonderlich stabil, wenn man von hinten etwas heftiger drückte, erschienen merkwürdige Wellen auf dem Display.

Mal sehen, wie es beim A3-A50 ist. In der nächsten Woche wird es ein Hands On-Video dazu von mir geben.

Übrigens: Mit dem Acer Iconia One 10 (B3-A40FHD) werden sie auch ein weiteres, vermutlich etwas preiswertes Tablet ausstellen. Auch dieses werde ich mir auf der Computex anschauen und davon berichten.

Via: Pressemitteilung