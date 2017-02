Anzeige



Das Lenovo Tab4 10 Plus ist ein neues Tablet der oberen Mittelklasse, das zusammen mit dem Tab4 8 Plus auf dem Mobile World Congress in Barcelona angekündigt wurde. Am Stand von Lenovo habe ich mir das Tab4 10 Plus bereits genauer angeschaut und bin durchaus positiv überrascht. Das Design ist schick, die Hardware auf dem neusten Stand und es gibt nette Features wie einen Fingerabdruckleser.

Genaue Preise konnte Lenovo mir für das Tab4 10 Plus noch nicht nennen, doch es soll wohl so um die 250 Euro kosten. Für den Preis ist die Verarbeitung in meinen Augen recht gut und das Design schick. Der Rahmen besteht aus Aluminium und die Rückseite ist aus Glas gefertigt – das sieht gut aus, aber man sieht natürlich schnell Fingerabdrücke.

Das 10,1 Zoll große Display hat eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel, ist ausreichend hell und bietet gute Blickwinkel. Über dem Display sitzt eine 5 Megapixel Frontkamera und unter dem IPS-Panel ist ein Fingerabdruckleser untergebracht. An den Seiten befinden sich der Einschaltknopf, die Lautstärkeregler, ein USB Typ C Anschluss und ein MicroSD-Kartenslot. Auf der Rückseite ist eine 8 Megapixel Kamera mit einem LED-Blitz angebracht.

Lenovo Tab4 10 Plus mit Mittelklasse-Hardware

Im Lenovo Tab4 10 Plus finden wir nicht die neuste HighEnd-Hardware, aber solide, obere Mittelklasse-Spezifikationen. Dazu gehört ein Qualcomm Snapdragon 625, der für die meisten Anwendungen mehr als genug Leistung bieten dürfte. Es gibt 3GB oder 4GB RAM und einen mit 16GB nicht ganz so großen Flashspeicher.

Als Betriebssystem kommt Android 7.0 Nougat zum Einsatz und wie für den chinesischen Hersteller mittlerweile üblich ist die Oberfläche nicht allzu stark angepasst. Das ist super. Es sind natürlich einige Apps vorinstalliert, darunter die von Google, Lenovos eigene Cloud-Angebote und Microsofts Office Apps. Wer möchte kann diese jedoch deinstallieren, kostenlos sind sie sowieso.

Mir hat das Lenovo Tab4 10 Plus auf den Mobile World Congress ziemlich gut gefallen. Für nicht allzu viel Geld bekommen wir eine gute Performance, ein schönes Display, ein nettes Design und einen Fingerabdruckleser. Ich werde das Tab4 10 Plus auf jeden Fall genauer testen, sobald es auf den Markt kommt.