Zu Beginn des Tablet-Booms haben viele Unternehmen sich in diesem Markt versucht, viele stellen noch weiter Tablets her, andere, meist etwas außergewöhnliche Experimente mussten eingestellt werden. Dazu gehörte auch das BlackBerry PlayBook, ein Tablet mit QNX als Betriebssystem und einer Card-UI ähnlich wie bei webOS. An sich war das PlayBook gut umgesetzt, aufgrund mangelndem Erfolg wurden zukünftige Tablet-Pläne jedoch eingestampft. Nun könnte ein weiteres Tablet von BlackBerry erscheinen.

Auf der Webseite des Mobile World Congress ist BlackBerry Mobile unter anderem als Hersteller für „Tablet Geräte“ gelistet. Dieser Tag mag nur da zu sein, um von mehr Leuten gefunden zu werden. Möglich ist aber auch, dass TCL, die nun hinter den Smartphones von BlackBerry stehen, auch ein Tablet auf den Markt bringen werden.

Es gibt einen weiteren Hinweis, dass dies der Fall sein könnte.

Heute Abend findet ein Presseevent von BlackBerry im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona statt. Ich bin dorthin eingeladen und werde dort heute vorbeischauen. Warum ich eingeladen wurde, weiß ich jedoch nicht. Ich hatte mit TCL oder BlackBerry in der Vergangenheit keinen richtigen Kontakt. Entweder stand ich nur zufällig auf irgendeiner Liste, oder aber ich bin gezielt als Betreiber von TabletBlog.de eingeladen worden – eben weil ein Tablet vorgestellt wird? Wir werden es sehen.

Ein Tablet von BlackBerry wäre auf jeden Fall spannend. Ob es Ähnlichkeiten mit dem damaligen PlayBook geben wird, bezweifle ich aber. Vermutlich wird das Betriebssystem Android sein. Spannend wäre aber, wenn das Tablet speziell zum produktiven Arbeiten ausgerichtet ist. Vielleicht mit einer Tastatur, einem Stift und guter Handschrifterkennung. Spätestens heute Abend wissen wir mehr.

UPDATE: Ein Tablet gab es nicht. Stattdessen wurde das BlackBerry KEYone vorgestellt, ein Android-Smartphone mit physikalischer Tastatur. Hier ist mein erster Eindruck inklusive aller wichtigen Infos:

Via: PhoneArena