Microsoft Surface Go 4 vs. Go 3 Vergleich: Welche Unterschiede gibt es?

Microsoft hat Ende September das Surface Go 4 vorgestellt. Auf den ersten Blick scheint das Design des neuen Geräts seinem Vorgängermodell zu ähneln, wobei dessen Probleme wie z. B. die schlechte Leistung und kurze Akkulaufzeit behoben worden zu sein scheinen.

Vorab ist es wichtig zu erwähnen, dass das Surface Go 4 speziell auf Unternehmen ausgerichtet ist und bis auf Weiteres nur an Businesskunden vermarktet wird. Damit ihr schnell sehen könnt, was sich zwischen den beiden Geräten geändert hat, halten wir einen detaillierten Vergleich zwischen dem Microsoft Surface Go 4 und dem Surface Go 3 für euch parat.

Unter anderem werden wir das Surface Go 4 und Surface Go 3 anhand ihrer Spezifikationen, Preis, Design und in der Leistung vergleichen. Aber auch auf Punkte wie Tastatur und Stift werden wir eingehen. Denn schlussendlich sollt ihr mit unserem Artikel natürlich einen bestmöglichen Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Tablets erhalten, damit ihr entscheiden könnt ob sich ein Upgrade auf das Microsoft Surface Go 4 lohnt.

Microsoft Surface Go 4 vs. Surface Go 3: Technische Daten im Überblick

Vergleichstabelle Microsoft Surface Go 4 vs. Surface Go 3

Design und Display

Wenn ihr beim Go 4 auf ein umfassendes Redesign gehofft habt, müssen wir euch leider enttäuschen, denn es sieht seinem Vorgänger extrem ähnlich. Es hat das gleiche silberne Magnesiumgehäuse mit relativ breiter Einfassung um das 10,5-Zoll-Display. Dünnere Ränder wären zwar wünschenswert gewesen, aber da es sich in erster Linie eben um ein Tablet und kein Notebook handelt, bieten die Ränder etwas Platz, um das Gerät zu halten. An der oberen Ecke befinden sich eine Lautstärkewippe und die Einschalttaste. An der Unterseite haben wir die Anschlussmöglichkeit für die optionale Type Cover-Tastatur.

Sowohl das Surface Go 3 als auch das Surface Go 4 verfügen über einen integrierten Standfuß, der um bis zu 165 Grad ausklappbar ist, um die Tablets im Laptop-Modus mit der Type Cover-Tastatur oder für eine freihändige Bedienung aufgestellt verwenden zu können. Beide Tablets tragen ein spiegelndes Microsoft-Logo auf der Rückseite und verfügen über die gleiche Kamerakonfiguration: eine 5-MP-Selfie-Kamera und eine Rückkamera mit 8 Megapixeln.

Surface Go 3

Deutlich optimiert wurde das Go 4 in Bezug auf die Reparierbarkeit. Sowohl Display und Akku, als auch der Ständer und die Hauptplatine sind nun austauschbar, womit das Microsoft Surface Go 4 zu einem wartungsfreundlichen und praktischen Notebook wird. Dieses Upgrade steht im Einklang mit der neuen Ausrichtung auf die geschäftliche Nutzung dieses Tablets.

Die Abmessungen des Surface Go 3 und des Surface Go 4 sind mit 245 mm x 175 mm x 8,3 mm komplett identisch. Allerdings gibt es einen leichten Gewichtsunterschied zwischen beiden Geräten: Das Surface Go 3 wiegt 544 Gramm, während das Surface Go 4 mit 521 Gramm etwas weniger auf die Waage bringt.

Surface Go 4

Beim Display setzen Surface Go 3 und Surface Go 4 auf übereinstimmende Spezifikationen. Sie verfügen über ein 10,5-Zoll-PixelSense-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1280 Pixeln. Das Seitenverhältnis von 3:2 sorgt für hohe Produktivität, da es reichlich vertikalen Bildschirmplatz für Aufgaben wie die Bearbeitung von Dokumenten und Multitasking bietet. Außerdem sind die Displays beider Geräte durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt, was die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und leichte Stöße erhöht. Die Unterstützung von 10-Punkt-Multitouch-Eingaben sorgt für ein reaktionsschnelles Touch-Erlebnis, sodass ihr mit eurem Gerät fließend interagieren können.

Leistung

Obwohl im Go 4 nicht die neueste Chipsatz-Generation verbaut ist, hat das Microsoft-Tablet mit einem 12th-Gen-Prozessor dennoch einen Sprung um zwei Generationen geschafft. Das Surface Go 3 wird mit einem Dual-Core Intel Pentium Gold P500Y Prozessor oder einem Dual-Core Intel Core i3-10100Y Prozessor, kombiniert mit Intel UHD Graphics 615, ausgeliefert. Während der High-End-Chip angemessene Geschwindigkeiten liefert, schafft das Gerät insgesamt betrachtet leider keine nennenswerte Leistung.

Das Surface Go 4 ist mit einem vierkernigen Intel N200-Chip ausgestattet. Im Vergleich zur Chipauswahl des Surface Go 3 haben wir es hier mit einer deutlich moderneren Generation zu tun. Allgemein bieten neuere Prozessorgenerationen spürbare Optimierungen bei der Leistung und Energieeffizienz von Tablets. Laut Microsoft soll das Surface Go 4 eine bis zu 4,5-fache Leistungssteigerung im Vergleich zu seinem Vorgänger bieten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der tatsächliche Performance-Unterschied im Praxistest abzeichnen wird.

Das Surface Go 3 ist in zwei RAM-Konfigurationen erhältlich: 4 GB LPDDR3 RAM und 8 GB LPDDR3 RAM. Das Surface Go 4 hingegen ist mit 8 GB LPDDR5-RAM ausgestattet. Dies ist ein bemerkenswertes Upgrade in Bezug auf die Speichertechnologie im Vergleich zum LPDDR3-RAM des Surface Go 3. LPDDR5 bietet sowohl schnellere Datenübertragungsraten als auch einen geringeren Stromverbrauch, was zu allgemein verbesserter Systemleistung und einer potenziell längeren Akkulaufzeit führen kann.

Beim Surface Go 3 haben Nutzer als Speicheroption die Wahl zwischen einem eMMC-Laufwerk mit 64 GB oder einem SSD-Laufwerk mit 128 GB. Die eMMC-Konfiguration ist günstiger, hat aber im Vergleich zu SSDs eine langsamere Zugriffszeit. Das Surface Go 4 bietet euch die Auswahl zwischen 64 GB, 128 GB oder 256 GB UFS-Speicher. Universal Flash Storage (UFS) bietet im Vergleich zur eMMC-Speichertechnologie in der Regel schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Akku und Konnektivität

Das Surface Go 3 soll bei handelsüblicher Nutzung im Wi-Fi-Betrieb eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden bieten. Mit dem Surface Go 4 soll sich eine leicht verbesserte Laufzeit von bis zu 12,5 Stunden erreichen lassen.

Surface Go 4

In puncto Konnektivität verfügen das Surface Go 3 und das Surface Go 4 über ähnliche Anschlüsse und drahtlose Verbindungsoptionen. Beide nutzen Wi-Fi 6 (802.11ax), eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, jeweils einen Surface Connect- und Surface Type Cover-Anschluss sowie einen MicroSDXC-Kartenleser. Während beim Surface Go 3 Bluetooth 5.0 und USB-C-Anschluss zum Einsatz kommen, bekam das Surface Go 4 ein Upgrade auf Bluetooth 5.1 und USB-C 3.1.

Tastatur und Stylus

Eines von Microsofts herausragenden Features der Surface Go-Reihe ist zweifellos die optionale Type Cover Tastatur. Mit diesem Zubehör lässt sich das Windows-Tablet nahtlos in einen kompakten und leichten Laptop verwandeln. Es sei jedoh erwähnt, dass Microsoft diese abnehmbare Tastatur beim Surface Go 4 und Go 3 nicht mitliefert, was für potenzielle Käufer beim Auspacken zu Enttäuschung führen kann. Ohne das Type Cover macht die Bedienung des Surface Go deutlich weniger Spaß, insbesondere bei anspruchsvolleren Aufgaben, da sich die Bildschirmtastatur als weniger benutzerfreundlich erweist.

Wenn man den Kauf der Type Cover Tastatur in Betracht zieht, stellt sich oft als erstes die Frage, ob das Tippen auf ihr komfortabel ist. Auf der einen Seite bieten die Tasten ein überraschend gutes taktiles Feedback mit einem angenehmen Klickgefühl. Außerdem ist das 3,8 x 2,2 Zoll große, glatte Glas-Touchpad zwar relativ klein, aber immer noch ausreichend dimensioniert und reagiert verlässlich auf verschiedene Windows-Gesten, inklusive Pinch-to-Zoom und Scrollen mit zwei Fingern.

Auf der anderen Seite hat das Type Cover aber auch einige Nachteile. Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass es beim Tippen leicht verrutscht, was frustrierend und nervig sein kann. Außerdem kann sich die Tastatur eng anfühlen und ist für Personen mit großen Händen weniger ideal. Nichtsdestotrotz fördert die Kompaktheit der Tastatur für Vielreisende ein gewisses Maß an Zurückhaltung und stellt sicher, dass ihr in der Bahn nicht versehentlich den Platz eures Sitznachbarn belegt.

Als optionale Ergänzung zum Surface Go 3 und 4 könnt ihr euch zudem für einen Stylus entscheiden. Er ist jedoch keine Notwendigkeit, es sei denn, ihr möchtet gern Skizzen oder handschriftliche Notizen anfertigen. Der Surface Pen verfügt über 4.096 Druckpunkte, einen Radiergummi, eine konfigurierbare Taste und erkennt zum Schattieren die Neigung, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für kreative Aufgaben und Liebhaber digitaler Notizen macht.

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis ist für viele Benutzer ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung zwischen verschiedenen Geräten. An dieser Stelle bleibt zu beachten, dass die Verfügbarkeit und die Preisangaben für das Surface Go 4 für Geschäftskunden angegeben sind, wobei die Preise für Privatkunden möglicherweise variieren können. Im Folgenden findet ihr eine Aufschlüsselung der Preise und der Verfügbarkeit für das Surface Go 3 und das Surface Go 4.

Surface Go 3 Preise:

Intel Pentium 6500Y, 4GB RAM, 64GB eMMC Speicher, Wi-Fi – 439,00 Euro

Intel Pentium 6500Y, 4GB RAM, 64GB eMMC Speicher, 4G LTE – 539,00 Euro

Intel Pentium 6500Y, 8GB RAM, 128GB SSD Speicher, Wi-Fi – 599,00 Euro

Intel Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD Speicher, Wi-Fi – 679,00 Euro

Intel Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD Speicher, 4G LTE – 779,00 Euro

Das Surface Go 3 bietet wie ihr seht eine Reihe von Konfigurationen, die unterschiedlichen Budgets und Leistungsanforderungen gerecht werden. Das Basismodell mit dem Pentium-Prozessor ist die günstigste Option und damit eine attraktive Wahl für diejenigen, die ein preiswertes Gerät suchen. Die Core i3-Konfiguration bietet eine bessere Leistung zu einem etwas höheren Preis und richtet sich an Benutzer, die mehr Rechenpower benötigen.

Surface Go 4 Preise:

Das Surface Go 4 ist seit dem 3. Oktober zunächst für Businesskunden erhältlich, wobei die Preise für die geschäftliche Nutzung angegeben sind. Der Preis liegt bei 629 Euro für das Basis-Setup mit 64 GB UFS. Die Konfigurationen mit 128 GB und 256 GB sind für derzeit 749 Euro bzw. 869 Euro erhältlich.

Es sie jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass diese Preise ausschließlich für Unternehmen gelten. Die Preise und Verfügbarkeit des Surface Go 4 für Privatkunden können abweichen und sollten direkt bei Microsoft oder autorisierten Händlern erfragt werden, sobald das Gerät für Privatkunden verfügbar ist. Wann das der Fall sein wird, können wir derzeit leider nicht abschätzen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Microsoft Surface Go 3 und das Surface Go 4 beides kompakte und vielseitige Tablets sind, die sich an unterschiedliche Nutzer und Bedürfnisse richten. Das Surface Go 4 bietet deutliche Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, darunter den potenziell schnelleren Prozessor, LPDDR5 RAM, etwas verbesserte Akkulaufzeit und eine leichtere Bauweise. Die Wahl zwischen diesen beiden Geräten hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, darunter euer Budget, eure Leistungsanforderungen und die Frage, ob ihr das Tablet als Privatnutzer oder Geschäftskunde kauft.

Nach unseren bisherigen Erkenntnissen sind wir skeptisch, ob das Microsoft Surface Go 4 die Bedürfnisse von Mainstream-Nutzern erfüllen kann. Vielleicht kann uns ein hoffentlich bald folgender Go 4 Praxistest umstimmen. Aber wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Business-Notebook seid, würden wir euch lieber dazu raten, andere Business-2-in-1-Tablets anzuschauen, anstatt mit dem Surface Go 4 die Katze im Sack zu kaufen.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com