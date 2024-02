Die 5 besten Radio-Apps für Android im Test | 2024 Edition

Das Radio spielt für die meisten von uns vermutlich längst nicht mehr die Rolle, die es als Informationsmedium einmal hatte. Aber es ist immer noch eine großartige Möglichkeit, um die Nachrichten zu verfolgen oder Musik zu hören, ohne sich dabei Gedanken über Playlists oder Algorithmen zu machen. Nur hat heutzutage kaum jemand von uns ständig ein Radio in der Nähe parat. Hier kommen die besten Radio-Apps für Android ins Spiel.

Mit diesen Apps könnt ihr UKW-, MW- und Internetradio direkt auf eurem Android-Gerät hören, unabhängig davon, ob es über eine UKW-Antenne verfügt. Ich habe mir alle derzeit beliebten Radio-Apps für Android angeschaut und hier findet ihr die fünf Anwendungen, die mich am meisten überzeugen konnten. Jede davon hat ihre eigenen Vorteile. Los geht’s!

RadioDroid

RadioDroid ist definitiv eine der allerbesten Radio-Apps für Android, auch wenn sie nicht annähernd so umfangreich ist wie manche der Konkurrenzprodukte. Trotzdem mag ich sie sehr, weil sie alle wichtigen Funktionen besitzt, die die meisten von euch brauchen werden. Und nicht zuletzt, weil sie komplett auf Werbung verzichtet.

Die meisten kostenlosen Android-Radio-Apps enthalten Werbung. Das reicht von einfachen Bannern bis hin zu nervigen Vollbild-Einblendungen. Das ist hier nicht der Fall: RadioDroid hat keine Werbebanner und ihr müsst euch auch nicht durch störende Videowerbung quälen, wenn ihr die App benutzt. Zudem bietet RadioDroid eine aufgeräumte und unkomplizierte Oberfläche. Zwar ist es nicht die allerschönste Radio-App, aber sie erfüllt ihren Zweck; sie ist einfach zu bedienen und zu navigieren und macht das Nutzererlebnis nicht zu kompliziert.

RadioDroid konzentriert sich standardmäßig auf lokale Radiosender, was hervorragend ist, wenn ihr eine App sucht, die das traditionelle UKW-Radio nachahmt. Ihr könnt die Sender nach Bezeichnung, Land und Sprache durchsuchen. Leider sind die Sender- und Sprachlisten ziemlich unübersichtlich; sie sind zwar brauchbar, aber nicht so gut organisiert wie in anderen Apps.

Die Wiedergabefunktionen der App sind begrenzt, aber sie verfügt über eine Alarmfunktion und kann Audioschnipsel zum späteren Anhören aufzeichnen. Der Player kann zudem Titel anzeigen, obwohl er nicht so gut ist wie andere Apps (siehe myTuner). Ihr bekommt beispielsweise keinen Equalizer oder erweiterte Audiooptionen, aber das sind für mich eher Boni als Grundvoraussetzungen für eine gute Radio-App.

RadioDroid ist eine App für alle, die ein möglichst unkompliziertes, werbefreies Hörerlebnis suchen, das sich auf den Inhalt konzentriert und nicht auf irgendwelche extravaganten Extras.

Preis

RadioDroid ist eine kostenlose Open-Source-Software. Sie ist im Google Play Store, bei F-Droid und auf GitHub erhältlich. Soweit ich das beurteilen kann, sind alle drei Versionen identisch. Ihr könnt RadioDroid also aus dem Play Store herunterladen, ohne euch Sorgen machen zu müssen, eine veraltete oder schlechtere Version zu erhalten.

Download: RadioDroid bei Google Play

VRadio

VRadio ist eine spezielle Radio-App mit einer aufgeräumten, übersichtlichen Oberfläche und tollen Wiedergabe- und Anpassungsoptionen. Auf den ersten Blick mag VRadio nicht sonderlich außergewöhnlich erscheinen, aber der große Funktionsumfang wird sie für einige von euch wahrscheinlich zu einer unverzichtbaren App machen. Vor allem, wenn ihr gerne im Voraus plant.

Eine besondere Funktion von VRadio ist nämlich der Zeitplaner. Ihr könnt mehrere Zeitpläne erstellen, um das Starten und Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme von Inhalten zu automatisieren. Außerdem lassen sich Startzeit, Wiederholungen, der abzuspielende (oder aufzuzeichnende) Sender, die Lautstärke und das Ende der Aufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit festlegen.

Vermutlich werden viele von euch auf diese Features verzichten können, aber wenn ihr solche Planungsoptionen nutzen wollt, ist VRadio eine der wenigen Apps mit derart weitreichenden Möglichkeiten. Auch die Wiedergabeoptionen von VRadio sind ähnlich umfassend: Es gibt einen Sleep-Timer, einen Alarm sowie einen grafischen Equalizer. Ihr könnt außerdem eure eigenen Sender hinzufügen, solltet ihr einen Lieblingssender haben, der noch nicht in der VRadio-Datenbank enthalten ist.

Das wird aber wahrscheinlich nicht nötig sein, denn VRadio bietet eine große Auswahl an UKW-, MW- und Internet-Radiosendern. Diese lassen sich nach Ländern, Kategorien und Sendernetzwerken durchsuchen. Letzteres ist besonders praktisch, wenn ihr zum Beispiel die BBC mögt und nur die Sender durchsuchen wollt, die dort produziert werden. Auch die Kategorien von VRadio sind großartig und machen die Suche nach Radiosendern dank kuratierter Listen extrem einfach.

Zu den weiteren Funktionen gehört ein ausführliches Einstellungsmenü, mit dem ihr das Aussehen der App, die Konnektivität und verschiedene Verhaltensweisen der App (z. B. ob sie den Bildschirm aktiv hält und eine ununterbrochene Wiedergabe erzwingt) anpassen könnt. Außerdem könnt ihr euch den Datenverbrauch der App über WLAN und Mobilfunkdaten einblenden lassen.

Alles in allem ist VRadio eine hervorragende Radio-App, deren Nutzung lediglich durch die lästigen Vollbild-Video-Werbeeinblendungen ein wenig beeinträchtigt wird. Wenn ihr damit leben könnt oder bereit seid, für die App zu zahlen, ist diese App eine der besten Optionen zum Radio hören auf Android-Geräten.

Preis

Die kostenlose Version von VRadio ist einwandfrei nutzbar, zeigt euch aber von Zeit zu Zeit bildschirmfüllende Werbung an. Es gibt Abonnements für 3 Monate ($1,49), ein Jahr ($3,49) oder auf Lebenszeit ($8,99). Wenn ihr ein Abonnement abschließt, werden sämtliche Werbeeinblendungen entfernt und ihr erhaltet zusätzliche Optionen zur Anpassung des Wiedergabebildschirms sowie eine Option zur Ausblendung des Sleep-Timers.

Download: VRadio bei Google Play

TuneIn Radio

TuneIn Radio trägt zwar „Radio“ im Namen, ist aber eigentlich viel mehr als „nur“ eine Radio-App. Sie bietet euch Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten und das alles mit einer durchdacht designten Benutzeroberfläche, die den meisten Android-Radio-Apps weit überlegen ist. Fans von Minimalismus werden sich davon abgeschreckt fühlen, aber alle, die eine Allround-Lösung für ein möglichst großes Angebot suchen, werden die TuneIn Radio App lieben.

Denn was die Vielfalt der Inhalte angeht, ist TuneIn Radio unter allen von uns getesteten Apps der unangefochtene Gewinner. In der App findet ihr Radiosender, Sportübertragungen, Nachrichten und Talkshows, aber auch Podcasts und genrebasierte Musik-Streaming-Kanäle. Einige davon, wie z. B. die Premium-Sportübertragungen, erfordern ein TuneIn Radio Premium Abonnement. Ihr müsst also bezahlen, um alles nutzen zu können. Aber auch ohne Abo bietet TuneIn Radio Zugang zu mehr Inhalten als die meisten anderen Radio-Apps.

Auch wenn ihr an Podcasts und Musik-Streaming nicht interessiert seid, ist TuneIn Radio eine konkurrenzfähige Option für „grundlegende“ Radiooptionen wie AM, FM und Internetradio. Ihr durchsucht internationale Radiosender, indem ihr durch eine grafische Weltkarte navigiert, auf der die Sender je nach ihrem Standort innerhalb eines Landes oder Staates angezeigt werden. Das ist eine coole Art der Sendersuche, wenn auch vielleicht nicht die effizienteste.

Die Wiedergabefunktionen von TuneIn Radio sind ebenfalls umfassend: Es gibt einen Sleep-Timer, einen Wecker, einen Android-Auto-Modus und eine Möglichkeit, die Audioqualität des Streams zu ändern. Letzteres ist allerdings nur möglich, wenn der Sender es selbst anbietet.

TuneIn Radio ist eine großartige App, aber sie macht nur dann wirklich Sinn, wenn ihr euch auch für alles interessiert, was sie bietet. Wenn ihr nur die Radiofunktion nutzen wollt, ist sie immer noch gut, aber ich würde mich in dem Fall für eine minimalistischere App entscheiden.

Preis

TuneIn Radio ist kostenlos, hat aber die Option auf ein Premium-Abonnement ($9,99 monatlich oder $74,99 jährlich). Das Abo bietet euch Zugriff auf eine umfangreiche Hörbuchsammlung („100.000+“), Live-Sport-Inhalte – einschließlich der Spiele der englischen Premier League – und mehr als 100 werbefreie Musiksender. Außerdem wird die Werbung, die auf dem Wiedergabebildschirm der App erscheint, entfernt.

Download: TuneIn Radio bei Google Play

PCRadio

PCRadio ist eine Radio-App, die sich vor allem auf internationales Webradio konzentriert und euch eine große Vielfalt an Genres, Sprachen und Inhalten bietet. Ihr wollt komfortabel auf dem Äther des globalen Internetradios surfen? Dann ist diese App genau das Richtige für euch.

PCRadio zeigt euch standardmäßig eine internationale Liste von Radiosendern an und lässt euch die Sender nach Tags filtern. Zu diesen Tags gehören Genres – Rock, Metal, Dance und sogar russischer Chanson – sowie Kategorien wie Nachrichten und Sport. Die Auswahl ist toll und euch wird wahrscheinlich nie langweilig werden, vorausgesetzt, ihr sucht Webradio-Inhalte.

Da der Fokus von PCRadio auf internationalem Content liegt, ist die Suche nach einzelnen Ländern etwas komplizierter als bei den meisten sonstigen Radio-Apps. Ihr müsst dazu euren Standort innerhalb der App ändern (was zum Glück sehr einfach ist), wodurch die Anzahl der Radiosender, die ihr sehen könnt, eingeschränkt wird. Das ist nicht sonderlich praktisch, aber es ist gut, dass es diese Option gibt.

PCRadio hat einige bemerkenswerte Wiedergabefunktionen, die ihr in Radio-Apps nur selten findet. Zum einen bietet es drei Optionen für die Wiedergabequalität: Standard, Premium und Economy. Die Optionen mit höherer und niedrigerer Qualität sind jedoch nur für Premium-Nutzer verfügbar.

Mit der App könnt ihr außerdem zwischen zwei Audioplayern wählen: einem komplexeren Player mit Equalizer und einem einfachen Player, der auf den EQ verzichtet und dafür den Akku schont. Das ist eine gute Wahl, vor allem wenn ihr unterwegs Radio hören und euer Gerät so lange wie möglich nutzen wollt.

Der Fokus von PCRadio auf Webradio bedeutet, dass es nicht für jeden geeignet ist. Aber wenn ihr einfach nur Musik hören wollt und keinen Wert auf den Empfang von UKW-Radiosendern legt, dann ist PCRadio definitiv eine Überlegung wert.

Preis

PCRadio ist kostenlos erhältlich, aber die Freeware-Version ist im Funktionsumfang etwas eingeschränkt und zeigt Werbung an (einschließlich gelegentlicher bildschirmfüllender Videoanzeigen). Die Premium-Variante erhaltet ihr gegen eine einmalige Zahlung von 8,99 $. Zudem bietet die App auch 1-Jahres- (3,49 $ pro Jahr) und 3-Monats-Abonnements (1,49 $) an.

Zudem wirbt die App damit, dass ihr mit dem Premium-Abonnement „Zugang zu zukünftigen Funktionen“ erhaltet, aber das sollte wirklich kein Grund sein, nur deshalb ein Abonnement abzuschließen.

Download: PCRadio bei Google Play

myTuner

MyTuner ist eine solide Radio-App mit einem einzigartigen „Ein-Bildschirm“-Design, das den Senderbrowser und das Wiedergabefenster kombiniert und alle wichtigen Informationen auf einem Bildschirm anzeigt. Wenn ihr eine Radio-App mit einer etwas klassischeren Oberfläche sucht, ist myTuner vielleicht die richtige Wahl für euch.

Eine weiteres interessantes Feature von myTuner ist, dass sie die zuletzt gespielten Titel eines Senders anzeigt. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber die Infos sind viel genauer als Apps wie RadioDroid. Diese Funktion funktioniert sogar mit UKW-Radiosendern, die solche Informationen höchstwahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit weitergeben. MyTuner listet zudem alle zusätzlichen Inhalte des Senders auf, wie z. B. Podcasts.

Apropos Podcasts: myTuner hat eine eigene Registerkarte für Podcasts, wenn im Radio nichts Interessantes zu hören sein sollte. Leider ist das Angebot nicht besonders gut und bietet wenig, was man entdecken könnte. Es ist eine nette Zusatzfunktion, aber wenn ihr euch für Podcasts interessiert, seid ihr mit einer dezidierten Podcast-App für Android besser dran.

Die Radio- und Podcast-Auswahl konzentriert sich auf beliebte lokale Inhalte und stellt Sender in der Nähe in den Vordergrund, was es etwas schwieriger macht, nach Ländern oder Genres zu suchen. Das könnt ihr zwar immer noch tun, aber es dauert ein paar Fingertipps und ist damit nicht so schnell wie der Zugriff auf lokale Sender.

Leider zeigt myTuner eine Menge Werbung an. Es gibt einige Werbebanner auf dem Hauptbildschirm und gelegentlich Vollbildwerbung, wenn ihr einen Radiosender auswählt. Das ist aber nicht allzu schlimm, wenn man bedenkt, dass ihr euch die App nach der Auswahl eines Senders wahrscheinlich während der weiteren Nutzung nicht mehr oft ansehen werdet.

Wenn ihr über die Werbung hinwegsehen könnt, ist myTuner eine gute Option für eine Radio-App auf eurem Android-Tablet. Sämtliche Grundfunktionen sind vorhanden und wenn euch die kostenlose Variante gut gefällt, könnt ihr für zusätzliche Features die Pro-Version kaufen.

Preis

Die kostenlose Version von myTuner enthält die oben genannten Werbeeinblendungen und verfügt nicht über alle Funktionen wie einen grafischen Equalizer und den Android Auto-Modus. Mit einem einmaligen Kauf (ca. $5,70) könnt ihr die Werbung entfernen und beides freischalten. MyTuner ist auch Teil des Google Play Pass.

Download: myTuner bei Google Play

Senderspezifische Apps

Ich habe mich für unserer Bestenliste auf allgemeine Radio-Apps konzentriert, aber eine weitere Option zum Radio hören auf Android sind Apps bestimmter Radiosender. Im Google Play Store finden sich diverse Apps, die von Sendern selbst konzipiert wurden, um deren Programm und zusätzliche Inhalte auf dem Smartphone oder Tablet empfangen zu können.

Mit diesen Apps könnt ihr live zuhören, aber in der Regel auch zusätzliche Funktionen nutzen, die oftmals auch nur in diesen Apps enthalten sind. Das können Podcasts oder auch Archive mit Zugriff auf ältere Radiosendungen sein, die ihr auf diese Weise in Ruhe nachhören könnt. Auch Sendepläne und weitere Informationen zu Sendungen oder kurze News-Meldungen in Artikelform sind oftmals zentraler Bestandteil solcher Radiosender-Apps.

Der größte Nachteil ist natürlich die Tatsache, dass ihr in der Regel nur Zugang zu einem einzigen Radiosender habt. Wenn ihr aber vor allem Fan eines lokalen Senders seid, lohnt es sich, im Google Play Store nachzuschauen, ob es für diesen Sender eine eigene App gibt. Sie wird zwar nicht so vielseitig wie die oben genannten Apps sein, aber bei Bedarf könnt ihr ja zusätzlich eine unserer besten Radio-Apps für Android installieren.

Fazit

RadioDroid ist die App, die ich jedem empfehlen würde, weil sie einfach zu bedienen und dabei völlig werbefrei ist. Sie ist schlicht und simpel, aber sie erledigt ihre Aufgaben mit Bravour. Knapp dahinter kommt VRadio und zwar wegen der doch sehr nervigen Vollbildwerbung, die bei der Nutzung der App regelmäßig auftaucht. Aber wenn ihr damit kein Problem habt, ist VRadio vielleicht sogar die bessere, weil insgesamt etwas vielseitigere Wahl.

Ebenfalls eine gute Option ist TuneIn Radio. Aber nur, wenn ihr wirklich alle zusätzlichen Inhalte nutzen wollt. Wenn ihr nur Radio hören wollt, würde ich mich an eurer Stelle für eine der ersten beiden Apps auf dieser Liste entscheiden.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.