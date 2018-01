Anzeige



Neben dem Lenovo Miix 630 hat der chinesische Hersteller auf der CES 2018 auch die dritte Generation ihres Lenovo ThinkPad X1 Tablet vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger ändert sich nicht nur der Prozessor, sondern auch das Display. So ist das Business-Tablet nun 13 Zoll groß und im Inneren sitzt ein sehr flotter Intel Core i7 U-Chip der 8. Generation. Preislich startet das ThinkPad X1 Tablet Gen 3 bei stolzen 1599 US Dollar.

Die ersten beiden Generationen hoben sich durch mehrere Ansteck-Module von der Konkurrenz ab. Man konnte diverse Module dazu kaufen und so das Tablet um einen weiteren Akku oder einen Projektor erweitern. Bei der dritten Generation ist das offenbar nicht mehr so – zumindest konnte ich keine Informationen dazu finden. Da sich die Größe des Gerätes geändert hat, werden die alten Module sicherlich nicht mehr passen.

Design, Tastatur und Stift

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, ähnelt das Design dem Vorgänger. Es sieht nach typisch „ThinkPad“ aus. Mit 8,9 Millimeter ist es zwar nicht das dünnste Windows-Tablet, aber auch nicht zu dick. Wie üblich gibt es ein Tastatur Dock mit eingebautem Kickstand. Mit Tastatur bringt es 1,27kg auf die Waage – ohne sind es nur 890g.

Schön ist, dass das ThinkPad X1 Tablet eine IR-Kamera und einen Fingerabdruckleser besitzt. Dank Windows Hello kann man es also entweder per Gesichtserkennung, oder aber per Fingerabdruck entsperren.

An Anschlüssen hat es zwei Thunderbolt 3 Ports zu bieten, sowie einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Außerdem gibt es einen microSD-Kartenleser und einen Nano SIM Slot. Offenbar ist standardmäßig LTE integriert.

Wer handschriftliche Notizen niederlegen, Zeichnen oder in Photoshop arbeiten möchte, kann das mit dem Lenovo Pro Pen tun. Das ist ein recht hochwertiger aktiver Stylus.

Lenovo ThinkPad X1 Tablet Gen 3 Datenblatt

Die meisten Windows-Tablets sind um die 12 Zoll groß – und dazu gehören auch die Vorgänger. Doch das neue ThinkPad X1 Tablet hat einen 13 Zoll großen Touchscreen. Mit 3000 x 2000 Pixel ist die Auflösung so hoch wie beim Microsoft Surface Book 2. Das Display wird durch Gorilla Glass 3 geschützt. Für ein Tablet sind 13 Zoll ziemlich groß – mit deutlich unter 1kg ist es damit fast schon leicht.

Auch unter der Haube ändert sich einiges. So setzt Lenovo nun auf einen Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation. Das ist ein Quad-Core-Chip und dazu gibt es bis zu 16GB Arbeitsspeicher und eine 128GB bis 1TB große SSD. Beim Betriebssystem setzt Lenovo auf Windows 10 Pro.

Noch im Januar 2018 soll das Lenovo ThinkPad X1 Tablet für ab 1599 US Dollar erscheinen. Preise für den deutschen Markt kennen wir noch nicht.

Anzeige

Via: Notebookcheck