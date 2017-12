Super-Deal: Huawei MediaPad M3 Premium-Tablet für nur 229 Euro

Anzeige



Bei Amazon sind die Last-Minute-Angebote gestartet, im Rahmen dieser es wieder viele spannende Deals gibt. Den Anfang macht gleich das Huawei MediaPad M3 in den Angeboten des Tages. Es ist gut ein Jahr alt, doch kostet dieses Premium-Tablet in der Regel noch immer knapp unter 300 Euro. Doch heute gibt es das MediaPad M3 für nur 229 Euro in den Deals (Link zum Angebot).

Für 229 Euro bekommt ihr die WLAN-Version mit 4GB RAM und 32GB Speicher. Das gleiche Modell mit LTE gibt es ebenfalls reduziert für aktuell nur 279 Euro (Link zum Angebot).

Das Huawei MediaPad M3 ist bereits gut ein Jahr alt und es hatte mir in meinem Test richtig gut gefallen. Tatsächlich steht es in meinem Benchmark-Vergleich noch immer weit oben auf der Liste. Nur das mehr als doppelt so teure Samsung Galaxy Tab S3 ist flotter.

Letzte Aktualisierung am 2017-12-08 / Affiliate Links / Bildquelle: Amazon Partnerprogramm

Es ist ein Premium-Tablet mit all den Features, die man von einem hochwertigen Gerät erwartet. Dazu gehören ein hochwertiges Metallgehäuse, gute Lautsprecher und ein Fingerabdruckleser.

Das 8,4 Zoll große Display ist mit 2560 x 1600 Pixel höher auflösend als die meisten 10 Zoll Tablets und sieht klasse aus. Gleichzeitig sitzt im Inneren ein schneller OctaCore-Prozessor, 4GB RAM und 32GB Speicher. Einen MicroSD-Kartenslot gibt es ebenso.

Ab Werk wird das MediaPad M3 mit Android 6.0 Marshmallow ausgeliefert und darauf liegt die EMUI, das ist die eigene Oberfläche von Huawei. Es handelt sich hierbei um das gleiche Interface, das man auch mit deren Smartphones bekommt. Laut den Bewertungen bei Amazon gibt es bereits ein OTA-Update auf Android 7.0 Nougat. Einige schreiben aber auch, dass das Update noch nicht für sie verfügbar ist.

Das MediaPad M3 hat aktuell keinen richtigen Konkurrenten. Zumindest keinen, der in der gleichen Liga spielt. Das neue Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 ist deutlich schwächer, hat nur eine HD-Auflösung und keinen Fingerabdruckleser. Das nächstbeste ist das Lenovo Tab4 8 Plus – jedoch auch nur mit einem FullHD-Display, einem schwächeren Prozessor und einem Kunststoffrahmen.