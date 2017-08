Anzeige



Samsung ist kurz davor eine neue Cashback-Aktion für Tablets zu starten. Im Rahmen dieser Aktion kann man beim Kauf eines Tablets von Samsung bis zu 120 Euro zurück bekommen. Soweit wir bisher wissen, läuft das Angebot unter dem Motto „Reisekasse“ und soll am 10. August starten. Also an diesem Donnerstag.

Alle aktuellen Tablets sind ein Teil dieser Aktion. Am meisten Cashback bekommt man beim Kauf eines Samsung Galaxy Tab S3 (Test), nämlich satte 120 Euro. Auf wenn man sich das ältere Galaxy Tab S2 holt, kann man noch 100 Euro zurück bekommen.

Richtig spannend ist aber auch, dass das Galaxy Tab A 10.1 Teil dieser Aktion ist. Dieses Tablet kostet aktuell rund 200 Euro. Sofern die Preise im Vorfeld nicht extra stark angehoben werden, wird man das letztendlich für nur 150 Euro bekommen können. Hier gibt es nämlich 50 Euro Cashback.

Samsung veranstaltet regelmäßig solche Cashback Aktionen und es gelten sicherlich wieder die üblichen Bedingungen. So muss man sich nach dem Kauf bei samsung.de/Reisekasse registrieren. Außerdem muss man ein für den deutschen Markt gemachtes Tablet kaufen. Die Aktion soll bis zum 26. August laufen.

Lohnt es sich an dieser Aktion teilzunehmen? Wenn ihr sowieso ein Tablet von Samsung kaufen wolltet, dann bestimmt. Ich halte das Galaxy Tab S3 für das aktuell beste Android-Tablet, doch ist es leider recht teuer. Mit der Cashback Aktion wird der Preis etwas erträglicher.

Das Galaxy Tab A 10.1 halte ich auf der anderen Seite noch immer für ein Tablet mit einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis. Es kostet rund 200 Euro, hat ein FullHD-Display und mittlerweile ein Update auf Android 7.0 Nougat.

Lohnt es sich noch zum Galaxy Tab S2 zu greifen? Es ist ein gutes Tablet, aber gibt es auch einige spannende Alternativen. Eine wäre das ASUS ZenPad 3S 10. Auf der anderen Seite… es ist eines der dünnsten Tablets überhaupt und hat ein ausgezeichnetes Super AMOLED Display.

Letzte Aktualisierung am 2017-08-08 / Affiliate Links / Bildquelle: Amazon Partnerprogramm

Via: Mobiflip