Laut den meisten Notebook-Reviews gehört das Dell XPS 13 zu den besten Laptops da draußen. Das liegt vor allem an dem schlanken Design mit dem Infinity Edge Display – einem Display mit sehr schmalem Rand. Auf der bevorstehenden CES Elektronikmesse wird Dell scheinbar eine Version des Notebooks mit einem um 360 Grad drehbaren Display vorstellen. Auf der offiziellen Webseite ist bereits ein erstes Bild vom dem sogenannten Dell XPS 13 2-in-1 aufgetaucht.

Convertibles mit um 360 Grad drehbaren Displays sind in letzter Zeit sehr beliebt. Nicht nur Lenovo hat mit ihrer Yoga-Serie solche 2-in-1 im Angebot, sondern auch andere Hersteller wie HP, ASUS und Acer bieten solche Modelle an. Nun kommt scheinbar das Dell XPS 13 2-in-1 hinzu. Nun wird man auch das beliebte Notebook in ein Tablet verwandeln können.

Allzu viel wissen wir über das Gerät bisher leider nicht – wir kennen nur den Namen und das Bild. Somit wissen wir, dass das Display 13 Zoll groß ist, einen Touchscreen besitzt und um 360 Grad nach hinten auf die Rückseite der Tastatur geklappt werden kann.

Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass die restlichen Spezifikationen dem normalen XPS 13 sehr ähneln. Die neuste Version des Notebooks ist mit Intel Core i Prozessoren der Kaby Lake Generation ausgestattet, es gibt 4GB bis 8GB RAM, diverse SSD-Optionen und ein FullHD- oder QHD-Display. Nur das Modell mit dem QuadHD-Panel hat einen Touchscreen – es kann also durchaus sein, dass für das 2-in-1 keine FullHD-Version angeboten wird.

Die Consumer Electronics Show (CES) startet am 5. Januar in Las Vegas. Spätestens am 4. Januar werden wir aber bereits die ersten Ankündigungen sehen, einige Pressemitteilungen könnten auch schon am 3. Januar veröffentlicht werden. Neben den Neuheiten von Dell erwarten wir auch viele Ankündigungen von Lenovo, ASUS und den meisten anderen Herstellern.

Via: WindowsCentral